Кронштадт в небольшой группе: знакомство с городом-островом

Побывать в военной гавани, прикоснуться к истории российского флота и посетить Морской собор
Приглашаем на обзорную автопешеходную экскурсию по открытому солёным ветрам Кронштадту.

Вы посетите Морской собор, пройдёте по Аллее героев российского флота и узнаете, как и благодаря кому Кронштадт стал неприступной для врагов крепостью.
Кронштадт в небольшой группе: знакомство с городом-островом
Кронштадт в небольшой группе: знакомство с городом-островом
Кронштадт в небольшой группе: знакомство с городом-островом
Ближайшие даты:
15
фев18
фев22
фев25
фев1
мар4
мар8
мар
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

На остров Котлин мы поедем по скоростной дороге, любуясь берегами Финского залива и знаменитыми фортами. Вы услышите, как строился грандиозный комплекс защиты Санкт-Петербурга от наводнений. И как жилось в Кронштадте в те времена, когда попасть на остров можно было только на водном транспорте.

Морской собор святителя Николая Чудотворца. Самый крупный из морских соборов Российской империи, сегодня это храм-музей. Мы зайдём полюбоваться его убранством, а также посмотреть судовые иконы и макеты кораблей, которые погибли в боях.

«Остров фортов». Мы погуляем по обширному музейно-историческому парку, я расскажу об истории военного флота России. Вы увидите маяк памяти, составленный из имён героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.

Также в нашей программе: Кронштадтский футшток и Мареограф, Итальянский дворец, Голландская кухня, Памятник Петру I, Памятник С. О. Макарову.

Мы сделаем фотостопы в Андреевском сквере, на набережной Итальянского пруда, на Зимней пристани, в Петровском парке, на Якорной площади и в Музейно-историческом парке «Остров фортов».

Организационные детали

  • Экскурсия автопешеходная, мы много времени проведём на открытом воздухе, поэтому рекомендуем одеваться удобно и учитывать погоду
  • В зависимости от количества человек арендуется автомобиль соответствующего размера и класса: от седана до минивэна или микроавтобуса
  • Экскурсия подходит для путешественников с детьми от 9 лет. Просим заранее указывать возраст детей для аренды кресла или бустера
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • На экскурсии у вас будет свободное время в парке, где есть кафе. Также можно взять воду и перекус с собой

во вторник и субботу в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3705 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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