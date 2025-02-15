Приглашаем на обзорную автопешеходную экскурсию по открытому солёным ветрам Кронштадту. Вы посетите Морской собор, пройдёте по Аллее героев российского флота и узнаете, как и благодаря кому Кронштадт стал неприступной для врагов крепостью.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

На остров Котлин мы поедем по скоростной дороге, любуясь берегами Финского залива и знаменитыми фортами. Вы услышите, как строился грандиозный комплекс защиты Санкт-Петербурга от наводнений. И как жилось в Кронштадте в те времена, когда попасть на остров можно было только на водном транспорте.

Морской собор святителя Николая Чудотворца. Самый крупный из морских соборов Российской империи, сегодня это храм-музей. Мы зайдём полюбоваться его убранством, а также посмотреть судовые иконы и макеты кораблей, которые погибли в боях.

«Остров фортов». Мы погуляем по обширному музейно-историческому парку, я расскажу об истории военного флота России. Вы увидите маяк памяти, составленный из имён героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.

Также в нашей программе: Кронштадтский футшток и Мареограф, Итальянский дворец, Голландская кухня, Памятник Петру I, Памятник С. О. Макарову.

Мы сделаем фотостопы в Андреевском сквере, на набережной Итальянского пруда, на Зимней пристани, в Петровском парке, на Якорной площади и в Музейно-историческом парке «Остров фортов».

Организационные детали