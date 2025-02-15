Вы посетите Морской собор, пройдёте по Аллее героев российского флота и узнаете, как и благодаря кому Кронштадт стал неприступной для врагов крепостью.
Описание экскурсии
На остров Котлин мы поедем по скоростной дороге, любуясь берегами Финского залива и знаменитыми фортами. Вы услышите, как строился грандиозный комплекс защиты Санкт-Петербурга от наводнений. И как жилось в Кронштадте в те времена, когда попасть на остров можно было только на водном транспорте.
Морской собор святителя Николая Чудотворца. Самый крупный из морских соборов Российской империи, сегодня это храм-музей. Мы зайдём полюбоваться его убранством, а также посмотреть судовые иконы и макеты кораблей, которые погибли в боях.
«Остров фортов». Мы погуляем по обширному музейно-историческому парку, я расскажу об истории военного флота России. Вы увидите маяк памяти, составленный из имён героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Также в нашей программе: Кронштадтский футшток и Мареограф, Итальянский дворец, Голландская кухня, Памятник Петру I, Памятник С. О. Макарову.
Мы сделаем фотостопы в Андреевском сквере, на набережной Итальянского пруда, на Зимней пристани, в Петровском парке, на Якорной площади и в Музейно-историческом парке «Остров фортов».
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная, мы много времени проведём на открытом воздухе, поэтому рекомендуем одеваться удобно и учитывать погоду
- В зависимости от количества человек арендуется автомобиль соответствующего размера и класса: от седана до минивэна или микроавтобуса
- Экскурсия подходит для путешественников с детьми от 9 лет. Просим заранее указывать возраст детей для аренды кресла или бустера
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- На экскурсии у вас будет свободное время в парке, где есть кафе. Также можно взять воду и перекус с собой
во вторник и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3705 ₽