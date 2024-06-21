Это экскурсия 3 в 1, в которой мы совместили возможность узнать Кронштадт и прочувствовать его атмосферу с земли и воды! На обзорной прогулке вы познакомитесь с достопримечательностями города. А затем вас ждут форты. Вы не только полюбуетесь ими со стороны на морской прогулке, но и окажетесь в одном из них — пройдёте по подземным галереям форта Риф.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кронштадт — городские достопримечательности

Для начала вы познакомитесь с городом и увидите:

Никольский собор Кронштадта

Петровский док

Петровский парк

Футшток и Итальянский дворец

Памятник блокадной колюшке

Якорную площадь

Секреты древнего форта

Исследуем форт Риф. Мы расскажем об этом инженерном полигоне, сохранившемся с 1889 года. Среди фортов Кронштадта это уникальный объект, который восстановили энтузиасты и увлечённые люди. Вы узнаете о планах его дальнейшей реконструкции, прочувствуете атмосферу подземных галерей и найдёте скрывающееся в башне орудие Фив-Лилль.

Водная прогулка между фортов

Наше путешествие закончится теплоходной прогулкой между фортов Южного фарватера: Кроншлот, Петр I, Александр I или Чумный форт. Вы услышите историю их возникновения и насладитесь морским воздухом.

Примерный тайминг экскурсии

10:00 отправление из центра СПб

11:00 прибытие в Кронштадт, пешеходная «экспедиция»

13:00 переезд на форт Риф

13:30 обед

14:00 — 15:30 экскурсия по форту Риф

16:00 форт Константин

16:00 — 17:00 водная прогулка по Финскому заливу

18:00 возвращение в СПб

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автобусе

Если вы не захотите участвовать в водной прогулке, то сможете в это время самостоятельно погулять по форту Константин

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы