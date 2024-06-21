Это экскурсия 3 в 1, в которой мы совместили возможность узнать Кронштадт и прочувствовать его атмосферу с земли и воды! На обзорной прогулке вы познакомитесь с достопримечательностями города. А затем вас ждут форты.
Вы не только полюбуетесь ими со стороны на морской прогулке, но и окажетесь в одном из них — пройдёте по подземным галереям форта Риф.
Вы не только полюбуетесь ими со стороны на морской прогулке, но и окажетесь в одном из них — пройдёте по подземным галереям форта Риф.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Кронштадт — городские достопримечательности
Для начала вы познакомитесь с городом и увидите:
- Никольский собор Кронштадта
- Петровский док
- Петровский парк
- Футшток и Итальянский дворец
- Памятник блокадной колюшке
- Якорную площадь
Секреты древнего форта
Исследуем форт Риф. Мы расскажем об этом инженерном полигоне, сохранившемся с 1889 года. Среди фортов Кронштадта это уникальный объект, который восстановили энтузиасты и увлечённые люди. Вы узнаете о планах его дальнейшей реконструкции, прочувствуете атмосферу подземных галерей и найдёте скрывающееся в башне орудие Фив-Лилль.
Водная прогулка между фортов
Наше путешествие закончится теплоходной прогулкой между фортов Южного фарватера: Кроншлот, Петр I, Александр I или Чумный форт. Вы услышите историю их возникновения и насладитесь морским воздухом.
Примерный тайминг экскурсии
- 10:00 отправление из центра СПб
- 11:00 прибытие в Кронштадт, пешеходная «экспедиция»
- 13:00 переезд на форт Риф
- 13:30 обед
- 14:00 — 15:30 экскурсия по форту Риф
- 16:00 форт Константин
- 16:00 — 17:00 водная прогулка по Финскому заливу
- 18:00 возвращение в СПб
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном автобусе
- Если вы не захотите участвовать в водной прогулке, то сможете в это время самостоятельно погулять по форту Константин
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- На территории есть кафе, где можно самостоятельно купить выпечку, чай, кофе
- Водная прогулка: взрослый — 800 руб., детский/пенсионный — 700 руб.
в пятницу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 743 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу их поЗадать вопрос
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