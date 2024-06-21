Кронштадтский рейс: групповая военно-историческая экскурсия

Увидеть город, исследовать форт и по желанию прокатиться на теплоходе
Это экскурсия 3 в 1, в которой мы совместили возможность узнать Кронштадт и прочувствовать его атмосферу с земли и воды! На обзорной прогулке вы познакомитесь с достопримечательностями города. А затем вас ждут форты.

Вы не только полюбуетесь ими со стороны на морской прогулке, но и окажетесь в одном из них — пройдёте по подземным галереям форта Риф.
Кронштадтский рейс: групповая военно-историческая экскурсия
Кронштадтский рейс: групповая военно-историческая экскурсия
Кронштадтский рейс: групповая военно-историческая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кронштадт — городские достопримечательности

Для начала вы познакомитесь с городом и увидите:

  • Никольский собор Кронштадта
  • Петровский док
  • Петровский парк
  • Футшток и Итальянский дворец
  • Памятник блокадной колюшке
  • Якорную площадь

Секреты древнего форта

Исследуем форт Риф. Мы расскажем об этом инженерном полигоне, сохранившемся с 1889 года. Среди фортов Кронштадта это уникальный объект, который восстановили энтузиасты и увлечённые люди. Вы узнаете о планах его дальнейшей реконструкции, прочувствуете атмосферу подземных галерей и найдёте скрывающееся в башне орудие Фив-Лилль.

Водная прогулка между фортов

Наше путешествие закончится теплоходной прогулкой между фортов Южного фарватера: Кроншлот, Петр I, Александр I или Чумный форт. Вы услышите историю их возникновения и насладитесь морским воздухом.

Примерный тайминг экскурсии

  • 10:00 отправление из центра СПб
  • 11:00 прибытие в Кронштадт, пешеходная «экспедиция»
  • 13:00 переезд на форт Риф
  • 13:30 обед
  • 14:00 — 15:30 экскурсия по форту Риф
  • 16:00 форт Константин
  • 16:00 — 17:00 водная прогулка по Финскому заливу
  • 18:00 возвращение в СПб

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе
  • Если вы не захотите участвовать в водной прогулке, то сможете в это время самостоятельно погулять по форту Константин
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • На территории есть кафе, где можно самостоятельно купить выпечку, чай, кофе
  • Водная прогулка: взрослый — 800 руб., детский/пенсионный — 700 руб.

в пятницу в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеВыездныеНа весь деньКронштадтФортыФинский ЗаливПопулярные местаФорты КронштадтаДля студентовМорской собор святителя Николая ЧудотворцаПрирода и пейзажиСвятые местаВодные развлеченияВоенныеНа теплоходе

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
29 отзывов
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
2 500 за человека
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Групповая
45 минут
125 отзывов
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 100 за человека
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины 2
Расписание: Пятница 10.00, суббота 6 июля
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам