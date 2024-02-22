В игровой форме познакомиться с интерьерами музея и разобраться в видах царской мебели
Однажды ночью, когда посетители покинули музей, вся мебель Зимнего дворца собралась на совет.
Решали, кто достоин титула Короля мебели — бюро, секретер, гарнитур? Поскольку дворец — это царский дом, среди его деревянных жильцов тоже должен быть кто-то главный! Разобраться в этом вопросе мы приглашаем самых юных посетителей Эрмитажа.
Решали, кто достоин титула Короля мебели — бюро, секретер, гарнитур? Поскольку дворец — это царский дом, среди его деревянных жильцов тоже должен быть кто-то главный! Разобраться в этом вопросе мы приглашаем самых юных посетителей Эрмитажа.
Ближайшие даты:
22
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|дети от 4 до 14 лет
|1 125 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Сопровождающие взрослые
|563 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Чтобы определить, кто же в Эрмитаже достоин титула Короля мебели, мы отправимся на жилую половину Зимнего дворца. По пути дети будут разгадывать загадки, отвечать на вопросы и выполнять интересные задания.
- В Малахитовой гостиной мы познакомимся с понятием «гарнитур» — оказывается, мебель любит собираться дружными компаниями!
- Обсудим разницу между бюро и секретером
- Увидим деревянную библиотеку последнего императора Николая II и волшебный малиновый будуар императрицы Марии Александровы
- Нам придётся пройти через самое страшное место дворца — Тёмный коридор. А затем мы попадём в самый светлый и радостный зал — Белый. Вы узнаете, для какого праздника он был построен
- Подобно тому, как платье красавицы дополняют украшения и аксессуары, кресла, столы, зеркала и шкафы — неотъемлемая часть комнат, в которых жила царская семья. Вы познакомитесь с самыми впечатляющими.
И узнаете:
- Родственник какого ореха называется красным деревом, а родственник какого фрукта — чёрным
- Какое дерево лучше звучит, а какое — тверже камня
- Как различались манеры кавалеров и дам во дворце и при чём тут мебель
- Как связаны змеи и сани
И многое другое!
Организационные детали
- Квест ориентирован на детей от 4 до 14 лет в сопровождении родителей
- Квест можно провести для большего количества участников (максимум 9 человек) — детали уточняйте в переписке. Экскурсия не рассчитана на большие группы и школьные классы.
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды
- Важно: билеты в Эрмитаж покупаются отдельно — для себя и гида. Вы можете приобрести их на Трипстере: купить билет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Иорданской лестницы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4783 туристов
Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они имеют свои приёмы, но идея у нас общая: исходить из особенностей возраста и потребностей ребёнка, во время экскурсии заинтересовывать, а не заставлять. Слушать, играть, обсуждать и получать удовольствие от посещения музея. О том, кто именно будет встречаться с вами, мы всегда договариваемся заранее.
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