Квест для детей «Деревянные сказки Эрмитажа»
Индивидуальная квест-экскурсия в Санкт-Петербурге

В игровой форме познакомиться с интерьерами музея и разобраться в видах царской мебели

Однажды ночью, когда посетители покинули музей, вся мебель Зимнего дворца собралась на совет.

Решали, кто достоин титула Короля мебели — бюро, секретер, гарнитур? Поскольку дворец — это царский дом, среди его деревянных жильцов тоже должен быть кто-то главный! Разобраться в этом вопросе мы приглашаем самых юных посетителей Эрмитажа.
Квест для детей «Деревянные сказки Эрмитажа»
Квест для детей «Деревянные сказки Эрмитажа»
Квест для детей «Деревянные сказки Эрмитажа»
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
дети от 4 до 14 лет1 125 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Сопровождающие взрослые563 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Чтобы определить, кто же в Эрмитаже достоин титула Короля мебели, мы отправимся на жилую половину Зимнего дворца. По пути дети будут разгадывать загадки, отвечать на вопросы и выполнять интересные задания.

  • В Малахитовой гостиной мы познакомимся с понятием «гарнитур» — оказывается, мебель любит собираться дружными компаниями!
  • Обсудим разницу между бюро и секретером
  • Увидим деревянную библиотеку последнего императора Николая II и волшебный малиновый будуар императрицы Марии Александровы
  • Нам придётся пройти через самое страшное место дворца — Тёмный коридор. А затем мы попадём в самый светлый и радостный зал — Белый. Вы узнаете, для какого праздника он был построен
  • Подобно тому, как платье красавицы дополняют украшения и аксессуары, кресла, столы, зеркала и шкафы — неотъемлемая часть комнат, в которых жила царская семья. Вы познакомитесь с самыми впечатляющими.

И узнаете:

  • Родственник какого ореха называется красным деревом, а родственник какого фрукта — чёрным
  • Какое дерево лучше звучит, а какое — тверже камня
  • Как различались манеры кавалеров и дам во дворце и при чём тут мебель
  • Как связаны змеи и сани

И многое другое!

Организационные детали

  • Квест ориентирован на детей от 4 до 14 лет в сопровождении родителей
  • Квест можно провести для большего количества участников (максимум 9 человек) — детали уточняйте в переписке. Экскурсия не рассчитана на большие группы и школьные классы.
  • Квест проведу я или другой гид из нашей команды
  • Важно: билеты в Эрмитаж покупаются отдельно — для себя и гида. Вы можете приобрести их на Трипстере: купить билет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Иорданской лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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