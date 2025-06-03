Квест: Спасти Павла I

Историко-детективный Квест «Спасти Павла I».

Совершите путешествие во времени и спасите императора, предупредив о надвигающейся опасности! Присоединяйтесь и получите невероятные эмоции и воспоминания.
Квест: Спасти Павла I
Квест: Спасти Павла I
Квест: Спасти Павла I
Ближайшие даты:
24
авг25
авг31
авг1
сен14
сен15
сен21
сен
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание квеста

Приключение в истории: Спасение Императора Павла I

Готовьтесь к увлекательному путешествию в прошлое! Император Павел Петрович оказывается в опасности, и его любящая супруга, Мария Федоровна, обнаруживает секретную переписку, в которой заговорщики обсуждают план свержения императора. Взволнованная этим открытием, она обращается за помощью к рыцарям Мальтийского ордена, чтобы предупредить Павла и предотвратить возможную трагедию.

Разгадываем шифры и исследуем историю

В ходе квеста вам предстоит разгадывать шифры и следовать по следу Павла I, открывая для себя множество интересных фактов о его личности. Кто же он на самом деле? Рыцарь, фанатик или тиран? Или, возможно, Павел не так прост, как кажется на первый взгляд?

Места, связанные с Павлом I

На вашем пути будут встречаться исторические объекты, имеющие непосредственное отношение к жизни и деятельности императора:

  • Казанский собор
  • Думская башня
  • Дворец, подаренный Мальтийскому ордену
  • Место убийства императора

Идея для корпоративного мероприятия или семейного отдыха

Погружение в историю в формате квест-игры станет отличным вариантом для корпоративного мероприятия или семейного отдыха. Большую группу можно разделить на две соревнующиеся команды, что добавит элемент соревнования и взаимодействия.

Завершение квеста

По завершении квеста все участники смогут отправиться в ресторан, где царит дореволюционная атмосфера. На торжественном ужине вы сможете отметить свои достижения и насладиться общением в кругу единомышленников.

Важно: Рекомендуемый возраст участников – 14 лет и старше.

В свободные для бронирования дни в 10:00 или в 14:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Невский пр
  • Казанский собор
  • Думская башня
  • Воронцовский дворец
  • Михайловский Манеж
  • Михайловские конюшни
  • Инженерный замок (памятник Петру I, памятник Павлу I)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • -Входные билеты на смотровую площадку Думской башни (на гида в том числе) - 500₽/чел., 300 р. (утро, будние дни до 11:30) /n - Дополнить завершение квеста можно ужином в атмосферном ресторане, отметив тем самым спасение императора! (согласовывается и бронируется заранее)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер у Казанского собора, ориентир - фонтан
Завершение: Михайловский замок
Когда и сколько длится?
Когда: В свободные для бронирования дни в 10:00 или в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Рекомендуется одеться по погоде. Взять с собой дождевики на случай дождя и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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