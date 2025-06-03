Совершите путешествие во времени и спасите императора, предупредив о надвигающейся опасности! Присоединяйтесь и получите невероятные эмоции и воспоминания.
Описание квеста
Приключение в истории: Спасение Императора Павла I
Готовьтесь к увлекательному путешествию в прошлое! Император Павел Петрович оказывается в опасности, и его любящая супруга, Мария Федоровна, обнаруживает секретную переписку, в которой заговорщики обсуждают план свержения императора. Взволнованная этим открытием, она обращается за помощью к рыцарям Мальтийского ордена, чтобы предупредить Павла и предотвратить возможную трагедию.
Разгадываем шифры и исследуем историю
В ходе квеста вам предстоит разгадывать шифры и следовать по следу Павла I, открывая для себя множество интересных фактов о его личности. Кто же он на самом деле? Рыцарь, фанатик или тиран? Или, возможно, Павел не так прост, как кажется на первый взгляд?
Места, связанные с Павлом I
На вашем пути будут встречаться исторические объекты, имеющие непосредственное отношение к жизни и деятельности императора:
- Казанский собор
- Думская башня
- Дворец, подаренный Мальтийскому ордену
- Место убийства императора
Идея для корпоративного мероприятия или семейного отдыха
Погружение в историю в формате квест-игры станет отличным вариантом для корпоративного мероприятия или семейного отдыха. Большую группу можно разделить на две соревнующиеся команды, что добавит элемент соревнования и взаимодействия.
Завершение квеста
По завершении квеста все участники смогут отправиться в ресторан, где царит дореволюционная атмосфера. На торжественном ужине вы сможете отметить свои достижения и насладиться общением в кругу единомышленников.
Важно: Рекомендуемый возраст участников – 14 лет и старше.
В свободные для бронирования дни в 10:00 или в 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский пр
- Казанский собор
- Думская башня
- Воронцовский дворец
- Михайловский Манеж
- Михайловские конюшни
- Инженерный замок (памятник Петру I, памятник Павлу I)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- -Входные билеты на смотровую площадку Думской башни (на гида в том числе) - 500₽/чел., 300 р. (утро, будние дни до 11:30) /n - Дополнить завершение квеста можно ужином в атмосферном ресторане, отметив тем самым спасение императора! (согласовывается и бронируется заранее)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Рекомендуется одеться по погоде. Взять с собой дождевики на случай дождя и удобную обувь