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цвета по специальной палитре. Слушали интересные рассказы про то, какие были правила внешнего вида города, как обустраивали квартиры - очень интересно было послушать про обои. Рассматривали фотографии прошлого. И не только. Отдельное спасибо за особняк Набокова! А сам маршрут построен идеально - очень красивая прогулка по улочкам и мостам. При этом не обязательно быть знатоком архитектуры, Вероника именно раскрывает город через очень интересные и необычные детали. Я обожаю такое! И всем советую экскурсию ✨