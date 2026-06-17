За один день вы отправитесь в Карелию, прогуляетесь по Ладожским шхерам, подниметесь на скалу, заглянете в уютный дом-музей в Элисенвааре и попробуете карельский чай с домашними калитками. По пути сделаем остановку у крепости Корела.

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Описание экскурсии

7:30 — выезд из Санкт-Петербурга. В период высокого сезона время отправления может меняться (с 6:00 до 9:00)

11:30 — техническая остановка (20 мин)

13:00 — дом-музей в Элисенвааре. Среди вековых сосен притаился сказочный домик — хранитель удивительных историй и артефактов. Попасть сюда можно только вместе с нами. После небольшой экскурсии хозяйка угостит нас ароматным чаем на травах и шишках и домашними калитками

15:00 — обед (по желанию)

15:30 — «Ладожские шхеры». От деревни Берёзово отправимся на прогулку по национальному парку. В спокойном темпе вы взойдёте на вершину, чтобы увидеть бескрайний простор озера. По пути можно прослушать экскурсию в аудиогиде

17:30 — отправление в Санкт-Петербург

18:30 — крепость Корела. Сделаем короткую остановку у средневековой крепости в Приозерске и осмотрим её снаружи

20:30–22:00 — возвращение в Санкт-Петербург. Время прибытия зависит от дорожной ситуации.

Организационные детали