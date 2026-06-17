Один день среди шхер и карельских традиций (из Санкт-Петербурга)
За один день вы отправитесь в Карелию, прогуляетесь по Ладожским шхерам, подниметесь на скалу, заглянете в уютный дом-музей в Элисенвааре и попробуете карельский чай с домашними калитками. По пути сделаем остановку у крепости Корела.
7:30 — выезд из Санкт-Петербурга. В период высокого сезона время отправления может меняться (с 6:00 до 9:00)
11:30 — техническая остановка (20 мин)
13:00 — дом-музей в Элисенвааре. Среди вековых сосен притаился сказочный домик — хранитель удивительных историй и артефактов. Попасть сюда можно только вместе с нами. После небольшой экскурсии хозяйка угостит нас ароматным чаем на травах и шишках и домашними калитками
15:00 — обед (по желанию)
15:30 — «Ладожские шхеры». От деревни Берёзово отправимся на прогулку по национальному парку. В спокойном темпе вы взойдёте на вершину, чтобы увидеть бескрайний простор озера. По пути можно прослушать экскурсию в аудиогиде
17:30 — отправление в Санкт-Петербург
18:30 — крепость Корела. Сделаем короткую остановку у средневековой крепости в Приозерске и осмотрим её снаружи
20:30–22:00 — возвращение в Санкт-Петербург. Время прибытия зависит от дорожной ситуации.
Организационные детали
В стоимость входят трансфер на автобусе, экскурсия по дому-музею в Элисенвааре, аудиогид в «Ладожских шхерах» и чаепитие с домашними калитками
Дополнительно оплачиваются: — экосбор «Ладожских шхер» на сайте парка — 350 ₽ за чел. — комплексный обед — от 850 ₽ (по желанию) — бронирование мест в автобусе (по желанию): 2-й ряд за водителем — 500 ₽ за чел., 3-й ряд — 400 ₽ за чел., 4-й ряд — 300 ₽ за чел., 5-й ряд — 200 ₽ за чел., 6-й ряд — 100 ₽ за чел.
После бронирования необходимо внести оставшуюся часть оплаты организатору по ссылке, а также предоставить паспортные данные для оформления поездки
Тайминг может незначительно меняться из-за погоды и дорожной ситуации
С вами будет гид из нашей команды
в среду, субботу и воскресенье в 07:45
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Пенсионеры
5650 ₽
Дети до 12 лет
5650 ₽
Стандартный
5850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 07:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 3549 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где читать дальшеуменьшить
прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
В
Валерия
Благодарю за новый замечательный тур в Элисенваару на хутор к радушной хозяйке Татьяне, которая радушно нас встретила,напоила чаем из самовара, угостила калитками и вареньем, рассказала о своём хуторе и доме. Вторая часть путешествия была по Ладожским шхерам, это не забываем, Ладога и природа завораживает!!! Отдельное спасибо нашему гиду Юрию и водителю Александру за безопасное и отличное сопровождение
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Отличный тур для новых впечатлений, доброжелательное гостеприимство. Пожелание к этому направлению включить посещение форелевого хозяйства и магазинчик с сувенирами) Спасибо за организацию всей команде
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Ладожские шхеры и чаепитие в Элисенвааре»