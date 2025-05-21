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достоинств – подробная биография писателя с интересными фактами, рассказ о части города, где жили герои Достоевского, интересный взгляд на роман "Преступление и наказание". Нам удалось войти во дворик дома, где жил Раскольников. Потом мы заходили на черные лестницы – они реально сохранились! Иногда, кажется, что прямо со времен Достоевского, хотя я знаю, что это не так.



Но пожалуй, самое ценное для меня в этой экскурсии, это прямо чувствовалось, Инне самой интересен Достоевский. Это искренний интерес, который прямо светился в ее глазах. И этим своим интересом и энтузиазмом она заразила дочку. Это, я думаю, главное.



Я очень благодарна Инне за прекрасную экскурсию. Я очень рада, что в Петербурге есть такие умные, образованные, интеллигентные гиды, которые так любят свою работу и так искренне готовы поделиться своими знаниями и своей любовью к русской литературе.



Огромная благодарность Инне от меня и от моей дочери.