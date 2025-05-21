Достоевский поменял более 20 квартир: все были угловыми и хотя бы из одного окна виднелся купол церкви. Мы покажем вам Петербург, в котором жил писатель. Здесь всё другое: дома, люди, атмосфера. Конечно, теперь улицы выметены, извозчиков заменили машины, а каналы стали чище. И всё же часто кажется, что вот-вот из-за угла выйдет на встречу Фёдор Михайлович…
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Сенную площадь, дом Раскольникова, дом Сонечки Мармеладовой
- Памятник Достоевскому у станции метро Владимирская, Владимирский собор
- Дом, в котором Достоевский проснулся знаменитым писателем, и дом, где была его последняя квартира
Вы узнаете:
- почему Петербург был так важен для писателя
- как Достоевский выбирал квартиры и почему так часто их менял
- о первой и второй жёнах, а также о детях писателя
- о потомках, которые до сих пор живут в Петербурге
- как долги писателя подарили нам великолепный роман
Организационные детали
Дополнительно оплачивается 1 проезд на метро
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 8324 туристов
Приветствую вас от лица нашей команды! Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидовЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
21 мая 2025
Экскурсию заказала по просьбе дочери, которая собирается поступать на филфак. Она хотела погрузиться в мир Достоевского. И это удалось. Спасибо огромное Инне за интересную и нетривиальную экскурсию. У экскурсии много
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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