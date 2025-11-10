Итальянская мафия добралась и до Петербурга! Здесь много мест, которые напоминают мафии о родине, но не везде безопасно устраивать встречи.
Итак, вы готовы найти подходящее местечко? Если вы хотите узнать Петербург с новой стороны, заглянуть в те места, где словно бы оживает Италия, а ещё хотите потренировать свою смекалку — этот квест для вас!
Итак, вы готовы найти подходящее местечко? Если вы хотите узнать Петербург с новой стороны, заглянуть в те места, где словно бы оживает Италия, а ещё хотите потренировать свою смекалку — этот квест для вас!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Вам, как наследникам, сам дон поручил важное задание — найти наиболее безопасное место для обсуждения криминальных дел. И сделать это нужно как можно скорее, чтобы избежать полного хаоса в Петербурге. Нельзя терять ни минуты, ведь остались считанные часы до того, как мафия войдёт в город!
Маршрут прогулки
- Казанская площадь
- Набережная канала Грибоедова
- Итальянский мост
- Итальянская улица
- Старо-Манежный сад
- Итальянский дворик
- Ново-Манежный сквер
- Кленовая улица
- Памятник Петру I
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали истории
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Подходит для детей старше 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Львы - хранители Петербурга»
Раскрыть тайны загадочных созданий, которые оберегают наш город, и заодно погулять по центру
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
900 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «По следам Шерлока Холмса»
Погулять по Каменному острову и распутать загадочную историю - без сопровождения гида
Начало: На ул. Академика Крылова
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в центре Петербурга «Завещание старой дамы»
Увидеть знаковые места, включая локации съёмок советско-итальянского фильма, и узнать много нового
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 00:00
12 ноя в 00:00
1000 ₽ за всё до 6 чел.