Мобильный квест в Петербурге «Город засыпает, просыпается итальянская мафия»

Поразмышлять как мафиози и отыскать самое надёжное место для криминальных встреч
Итальянская мафия добралась и до Петербурга! Здесь много мест, которые напоминают мафии о родине, но не везде безопасно устраивать встречи.

Итак, вы готовы найти подходящее местечко? Если вы хотите узнать Петербург с новой стороны, заглянуть в те места, где словно бы оживает Италия, а ещё хотите потренировать свою смекалку — этот квест для вас!
Описание квеста

Вам, как наследникам, сам дон поручил важное задание — найти наиболее безопасное место для обсуждения криминальных дел. И сделать это нужно как можно скорее, чтобы избежать полного хаоса в Петербурге. Нельзя терять ни минуты, ведь остались считанные часы до того, как мафия войдёт в город!

Маршрут прогулки

  • Казанская площадь
  • Набережная канала Грибоедова
  • Итальянский мост
  • Итальянская улица
  • Старо-Манежный сад
  • Итальянский дворик
  • Ново-Манежный сквер
  • Кленовая улица
  • Памятник Петру I

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали истории
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Подходит для детей старше 12 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
