Чтобы отдохнуть в Комарово, необязательно выделять целую неделю (как поётся в знаменитой песне). Достаточно одного дня, особенно если вместо воскресной электрички — мощный люксовый мотоцикл. На всём пути — запах сосен и свежесть залива. А в финале — набережная, уютный ресторан и атмосфера «питерской Рублёвки».
Описание экскурсии
- Старт в центре Петербурга (Невский проспект) — проедем мимо главных достопримечательностей
- Приморский проспект и Приморское шоссе — там мегаполис сменяется простором
- Лахта Центр — мелькнёт вдали, словно маяк перед выездом за пределы города
- Дорога вдоль Финского залива — сосны, вода, свобода
- Остановка в Комарово — прогулка, ресторан, мини-зоопарк
- Возвращение в Петербург — с новыми впечатлениями
Почему это стоит попробовать
Дорога как приключение
Вы не просто едете — вы ощущаете каждый поворот, ветер в лицо, смену пейзажей. От урбанистического ритма Невского проспекта до тишины приморских лесов.
Комарово — больше, чем посёлок
Это место с историей: дачи академиков, творческая интеллигенция, знаменитая песня Игоря Скляра. А ещё — сосны, пляж и особый дачный шарм, которого нет в городе.
Фото, адреналин, вкус
Мы сделаем остановки в самых живописных местах, заедем в ресторан на набережной и даже заглянем в мини-зоопарк.
Организационные детали
Как проходит мотопрогулка
- Поедем на люксовых мотоциклах Honda с разноцветными огнями и музыкой
- Программа 12+. Вес одного участника — не более 120 кг. За каждым пассажиром закреплён отдельный мотоцикл и пилот
- Каждый пассажир обязательно надевает шлем, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождливую погоду выдаём непромокаемую одежду
- За рулём поедет опытный водитель из нашей команды
Дополнительные опции
- По вашему желанию заберём вас от адреса и привезём обратно — обсуждается индивидуально
- Стоимость подачи мотоциклов в пределах города зависит от вашего местонахождения.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Георгий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
