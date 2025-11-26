Чтобы отдохнуть в Комарово, необязательно выделять целую неделю (как поётся в знаменитой песне). Достаточно одного дня, особенно если вместо воскресной электрички — мощный люксовый мотоцикл. На всём пути — запах сосен и свежесть залива. А в финале — набережная, уютный ресторан и атмосфера «питерской Рублёвки».

Описание экскурсии

Старт в центре Петербурга (Невский проспект) — проедем мимо главных достопримечательностей

Приморский проспект и Приморское шоссе — там мегаполис сменяется простором

Лахта Центр — мелькнёт вдали, словно маяк перед выездом за пределы города

Дорога вдоль Финского залива — сосны, вода, свобода

Остановка в Комарово — прогулка, ресторан, мини-зоопарк

Возвращение в Петербург — с новыми впечатлениями

Почему это стоит попробовать

Дорога как приключение

Вы не просто едете — вы ощущаете каждый поворот, ветер в лицо, смену пейзажей. От урбанистического ритма Невского проспекта до тишины приморских лесов.

Комарово — больше, чем посёлок

Это место с историей: дачи академиков, творческая интеллигенция, знаменитая песня Игоря Скляра. А ещё — сосны, пляж и особый дачный шарм, которого нет в городе.

Фото, адреналин, вкус

Мы сделаем остановки в самых живописных местах, заедем в ресторан на набережной и даже заглянем в мини-зоопарк.

Организационные детали

Как проходит мотопрогулка

Поедем на люксовых мотоциклах Honda с разноцветными огнями и музыкой

Программа 12+. Вес одного участника — не более 120 кг. За каждым пассажиром закреплён отдельный мотоцикл и пилот

Каждый пассажир обязательно надевает шлем, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождливую погоду выдаём непромокаемую одежду

За рулём поедет опытный водитель из нашей команды

Дополнительные опции