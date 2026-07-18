Пристёгивайте шлем — и вперёд, навстречу Петербургу! Мотопрогулка — идеальный способ за 3 часа прочувствовать всю мощь и красоту города: от парадных фасадов, Исаакия и Дворцовой площади до набережных Невы, «Авроры» и современного небоскрёба — «Лахта-центра».
Описание экскурсии
Отправимся к Исаакиевскому собору. Здесь будет не просто фото у фасада — мы поднимемся на колоннаду, где открывается один из самых захватывающих видов на Петербург.
Проедем у Дворцовой площади и свернём к Стрелке Васильевского острова — чтобы вдохнуть ветер Невы.
Следующая точка — Петропавловская крепость и короткая прогулка по ней.
Крейсер «Аврора», расположенный рядом, тоже не обойдём стороной.
Прокатимся с ветерком до «Лахта-центра». Прогуляемся по набережной и сделаем фото у небоскрёба.
Остановки по маршруту (время приблизительное):
- Исаакиевский собор — 60 мин.
- Стрелка Васильевского — 15 мин.
- Петропавловская крепость — 30 мин.
- «Аврора» — 10 мин.
- Набережная «Лахта-центра» — 20 мин.
Короткие живые рассказы — на каждой остановке. Вы узнаете:
- Как строили Исаакиевский собор и в чём было его проклятие
- Стреляла ли «Аврора»
- Какие рекорды побила «Лахта»
И многое другое!
Организационные детали
- Возможна адаптация маршрута под ваши предпочтения
- Вы едете в качестве пассажира. Перед поездкой проводится инструктаж по технике безопасности
- Шлем и чистая балаклава предоставляются. На вас из одежды: джинсы, кофта/куртка и кроссовки
- Билет на колоннаду Исаакиевского собора не входит в стоимость экскурсии. Цена билета до 17:30 — 600 ₽ за чел., после 17:30 — 700 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 214 туристов
Живу на Пхукете. Занимаюсь мототурами. Знаю много интересных и красивых локаций, которыми хотелось бы поделиться. Буду рад подарить вам новые впечатления и показать остров во всей его красе. Также провожу мототуры в Санкт-Петербурге.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Прекрасный формат экскурсии! Послушать и поговорить интересно, передвижение необычное и скорость! Все хорошо, мне особенно понравилось 2 момента, во-первых они подъезжают к удобной для пассажира точке, что бы познакомится и
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Моя мотопрогулка состоялась 22.06.2025. я в полном восторге. Это мой первый опыт поездки на мотоцикле и самый удачный. Были сомнения по погоде и месту встречи Владислав очень быстро отвечал на
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М
Добрый день. Были на экскурсии 07.06.2025. Ребятам огромное спасибо было очень круто. Посетили много интересных и красивых мест, Владислав рассказывал интересные истории про каждое из них, помогли сделать красивые фото
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В
Это просто огонь!!! Незабываемые ощущения от бабочек в животе, с мурашками по всему телу!!! Ребята, просто нереальные профессионалы. Маршрут построен в очень правильном алгоритме, исторические места, тесно связанные с современной
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О
Хорошая мотопрогулка:
1. Удобный мотоцикл и аккуратное вождение.
2. Доброжелательный и приятный в общении Владислав.
3. Можно скорректировать маршрут, предварительно обговорив свои пожелания.
С удовольствием поеду с Владиславом еще.
1. Удобный мотоцикл и аккуратное вождение.
2. Доброжелательный и приятный в общении Владислав.
3. Можно скорректировать маршрут, предварительно обговорив свои пожелания.
С удовольствием поеду с Владиславом еще.
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С
Классная экскурсия! С ветерком по Питеру- супер! Нам с дочкой очень понравилось!
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