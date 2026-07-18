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Мотопрогулка по знаковым местам Петербурга

Прокатиться с ветерком и побывать у символов города - исторических и современных
Пристёгивайте шлем — и вперёд, навстречу Петербургу! Мотопрогулка — идеальный способ за 3 часа прочувствовать всю мощь и красоту города: от парадных фасадов, Исаакия и Дворцовой площади до набережных Невы, «Авроры» и современного небоскрёба — «Лахта-центра».
5
6 отзывов
Мотопрогулка по знаковым местам Петербурга
Мотопрогулка по знаковым местам Петербурга
Мотопрогулка по знаковым местам Петербурга

Описание экскурсии

Отправимся к Исаакиевскому собору. Здесь будет не просто фото у фасада — мы поднимемся на колоннаду, где открывается один из самых захватывающих видов на Петербург.

Проедем у Дворцовой площади и свернём к Стрелке Васильевского острова — чтобы вдохнуть ветер Невы.

Следующая точка — Петропавловская крепость и короткая прогулка по ней.

Крейсер «Аврора», расположенный рядом, тоже не обойдём стороной.

Прокатимся с ветерком до «Лахта-центра». Прогуляемся по набережной и сделаем фото у небоскрёба.

Остановки по маршруту (время приблизительное):

  • Исаакиевский собор — 60 мин.
  • Стрелка Васильевского — 15 мин.
  • Петропавловская крепость — 30 мин.
  • «Аврора» — 10 мин.
  • Набережная «Лахта-центра» — 20 мин.

Короткие живые рассказы — на каждой остановке. Вы узнаете:

  • Как строили Исаакиевский собор и в чём было его проклятие
  • Стреляла ли «Аврора»
  • Какие рекорды побила «Лахта»

И многое другое!

Организационные детали

  • Возможна адаптация маршрута под ваши предпочтения
  • Вы едете в качестве пассажира. Перед поездкой проводится инструктаж по технике безопасности
  • Шлем и чистая балаклава предоставляются. На вас из одежды: джинсы, кофта/куртка и кроссовки
  • Билет на колоннаду Исаакиевского собора не входит в стоимость экскурсии. Цена билета до 17:30 — 600 ₽ за чел., после 17:30 — 700 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 214 туристов
Живу на Пхукете. Занимаюсь мототурами. Знаю много интересных и красивых локаций, которыми хотелось бы поделиться. Буду рад подарить вам новые впечатления и показать остров во всей его красе. Также провожу мототуры в Санкт-Петербурге.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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В
Прекрасный формат экскурсии! Послушать и поговорить интересно, передвижение необычное и скорость! Все хорошо, мне особенно понравилось 2 момента, во-первых они подъезжают к удобной для пассажира точке, что бы познакомится и
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забрать, а так как я гость города, это не пришлось искать, где основгая локация, второе, что у нас была программа и мы ее откатали не волнуясь, что лишние 10 минут перекатают))! Т. е. никуда не спешили, а все в удовольствие). Ну и привезли туда, откуда забрали! Спасибо Михаилуза такую чудесную прогулку! Спасибо Владу, за организацию!

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Елена
Моя мотопрогулка состоялась 22.06.2025. я в полном восторге. Это мой первый опыт поездки на мотоцикле и самый удачный. Были сомнения по погоде и месту встречи Владислав очень быстро отвечал на
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мои вопросы и предложил удобные для меня варианты. Владислав очень хороший спокойный водитель. Очень бережно относится к пассажирам. За время поездки посетили много значимых мест. Владислав помог сделать красивые фото. Преимущество мотоцикла - для него пробок практически не существует. Поэтому быстро, комфортно, уютно, безопасно. Моя экскурсия закончилась там где я попросила. Очень рекомендую.
Хорошая организация, замечательный маршрут, очень приятный водитель.

Моя мотопрогулка состоялась 22.06.2025. я в полном восторге. Это мой первый опыт поездки на мотоцикле и
Моя мотопрогулка состоялась 22.06.2025. я в полном восторге. Это мой первый опыт поездки на мотоцикле и
Моя мотопрогулка состоялась 22.06.2025. я в полном восторге. Это мой первый опыт поездки на мотоцикле и
Моя мотопрогулка состоялась 22.06.2025. я в полном восторге. Это мой первый опыт поездки на мотоцикле и
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М
Добрый день. Были на экскурсии 07.06.2025. Ребятам огромное спасибо было очень круто. Посетили много интересных и красивых мест, Владислав рассказывал интересные истории про каждое из них, помогли сделать красивые фото
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на память.
Поездка была безопасная и с ветерком))
Отдельное спасибо ребятам что довезли до нужной нам станции метро, а не до ближайшей)
Выбирайте ребят для экскурсий, ведь поездка на мотоцикле это совершенно другой вид удовольствия нежели машина или автобус.

Добрый день. Были на экскурсии 07.06.2025. Ребятам огромное спасибо было очень круто. Посетили много интересных и
Добрый день. Были на экскурсии 07.06.2025. Ребятам огромное спасибо было очень круто. Посетили много интересных и
Добрый день. Были на экскурсии 07.06.2025. Ребятам огромное спасибо было очень круто. Посетили много интересных и
Добрый день. Были на экскурсии 07.06.2025. Ребятам огромное спасибо было очень круто. Посетили много интересных и
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В
Это просто огонь!!! Незабываемые ощущения от бабочек в животе, с мурашками по всему телу!!! Ребята, просто нереальные профессионалы. Маршрут построен в очень правильном алгоритме, исторические места, тесно связанные с современной
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жизнью города, всё это подпитано интересными фактами, знающих людей. Два мотоцикла на выбор: спортивный и городской, можно меняться в процессе, чем мы и воспользовались. Подробный инструктаж, аккуратное вождение и драйв по полной. Вобщем, это тот самый случай когда хочется разнообразить свой досуг, сидя на крутом байке, держась за уверенного водителя, ощутить скорость и забыть про все проблемы.
Ребята, Влад и Михаил спасибо вам! Вы лучшие!!!

Это просто огонь!!! Незабываемые ощущения от бабочек в животе, с мурашками по всему телу!!! Ребята, просто
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О
Хорошая мотопрогулка:
1. Удобный мотоцикл и аккуратное вождение.
2. Доброжелательный и приятный в общении Владислав.
3. Можно скорректировать маршрут, предварительно обговорив свои пожелания.
С удовольствием поеду с Владиславом еще.
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С
Классная экскурсия! С ветерком по Питеру- супер! Нам с дочкой очень понравилось!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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