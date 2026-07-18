Пристёгивайте шлем — и вперёд, навстречу Петербургу! Мотопрогулка — идеальный способ за 3 часа прочувствовать всю мощь и красоту города: от парадных фасадов, Исаакия и Дворцовой площади до набережных Невы, «Авроры» и современного небоскрёба — «Лахта-центра».

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от 8000 ₽ за человека

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Отправимся к Исаакиевскому собору. Здесь будет не просто фото у фасада — мы поднимемся на колоннаду, где открывается один из самых захватывающих видов на Петербург.

Проедем у Дворцовой площади и свернём к Стрелке Васильевского острова — чтобы вдохнуть ветер Невы.

Следующая точка — Петропавловская крепость и короткая прогулка по ней.

Крейсер «Аврора», расположенный рядом, тоже не обойдём стороной.

Прокатимся с ветерком до «Лахта-центра». Прогуляемся по набережной и сделаем фото у небоскрёба.

Остановки по маршруту (время приблизительное):

Исаакиевский собор — 60 мин.

Стрелка Васильевского — 15 мин.

Петропавловская крепость — 30 мин.

«Аврора» — 10 мин.

Набережная «Лахта-центра» — 20 мин.

Короткие живые рассказы — на каждой остановке. Вы узнаете:

Как строили Исаакиевский собор и в чём было его проклятие

Стреляла ли «Аврора»

Какие рекорды побила «Лахта»

И многое другое!

Организационные детали