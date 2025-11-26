Приглашаем вас на экскурсию-квест по историческому центру Петербурга! Вам предстоит сравнить свой рост с ростом Петра Великого, прикоснуться к шпилю Петропавловского собора, придумать собственный вензель и сфотографироваться с гениальными зодчими прошлого. А ещё будут песни, загадки и игра «верю — не верю». Программа подойдёт для семей с детьми и подростками.
Описание аудиогида
В лучшем городе на свете,
Где Нева течет, как встарь,
Мы гуляли с дядей Петей,
Дядя Петя — это царь.
Куплет из детского гимна Санкт-Петербурга, который вполне может стать гимном прогулки!
По петровским местам — шаг в шаг с императором
Большая часть маршрута вымощена плитами длиной 84 сантиметра — именно таким был шаг первого русского императора. Его образ будет встречаться нам снова и снова… Почему бы не представить, что сам Пётр ведёт нас по любимому городу? И показывает:
- Нахимовское военно-морское училище и крейсер «Аврора»
- Памятник «Морякам и создателям флота России»
- Петровскую набережную и домик Петра Первого
- Галерею скульптур в сквере имени Товстоногова
- Троицкую площадь и Петропавловскую крепость
- Кронверк и мини-город в Александровском парке
Конечно, на самом деле вас будет вести телеграм-бот
Он умеет всё то же самое, что и любой гид! И путь подскажет, и карту пришлёт, и пошутит, и песню споет. Но главное — расскажет:
- О детстве Петра и его Азовских походах
- Самом старом доме Петербурга, сохранившемся до наших дней
- Первом русском линейном корабле «Полтава»
- Как создавался русский флот и как проходили войны со шведами
- За что Пётр получил титулы «Великий» и «Отец Отечества»
- Почему Россия не свернула с пути, заданного первым императором
- Как на действующем военном корабле оказался контактный зоопарк
- Где в Петербурге видели кикимору, кого называли «фитой» и зачем Петропавловской крепости понадобилась корона
Организационные детали
- Программа не предполагает сопровождение гида, вы будете гулять в компании бота
- Стоимость указана за доступ на 1 устройстве. Большую группу выручит колонка, которую можно подключить к устройству и слушать всем вместе
- Если вы хотите, чтобы у каждого участника был доступ к материалам, то подключение каждого последующего устройства будет стоить 500 ₽
Важно
- Бот живёт только в Телеграме, поэтому вам необходим аккаунт в этом мессенджере, установленное на смартфон приложение и доступ в интернет
- После внесения предоплаты мы пришлём вам инструкцию, как оплатить оставшуюся сумму и начать экскурсию. Обратите внимание: оставшуюся часть стоимости нужно перевести организатору не менее, чем за 12 часов до начала прогулки
- Сначала бот попросит ваш номер телефона для авторизации, а затем начнёт присылать карты, которые укажут путь, аудиозаписи, фотографии и комментарии к ним
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Петроградской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 8967 туристов
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… Да
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
до 20 чел.
Центр Петербурга, о котором вы не знали: Литейный округ
Прогулка по Литейному проспекту раскроет вам тайны Потемкинских деревень и историю доходных домов. Узнайте, почему Фонтанка была границей города
Начало: На Соляном переулке
Расписание: в среду и субботу в 15:00
Завтра в 15:00
3 дек в 15:00
1050 ₽ за человека
Водная прогулка
Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Сегодня в 05:45
Завтра в 05:45
4500 ₽ за человека
Квест
до 4 чел.
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Раскрыть тайный смысл известных достопримечательностей, исследуя город со всех сторон
Начало: Возле станции метро «Невский проспект»
28 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
6650 ₽ за всё до 4 чел.