Приглашаем вас на экскурсию-квест по историческому центру Петербурга! Вам предстоит сравнить свой рост с ростом Петра Великого, прикоснуться к шпилю Петропавловского собора, придумать собственный вензель и сфотографироваться с гениальными зодчими прошлого. А ещё будут песни, загадки и игра «верю — не верю». Программа подойдёт для семей с детьми и подростками.

В лучшем городе на свете,

Где Нева течет, как встарь,

Мы гуляли с дядей Петей,

Дядя Петя — это царь.

Куплет из детского гимна Санкт-Петербурга, который вполне может стать гимном прогулки!

По петровским местам — шаг в шаг с императором

Большая часть маршрута вымощена плитами длиной 84 сантиметра — именно таким был шаг первого русского императора. Его образ будет встречаться нам снова и снова… Почему бы не представить, что сам Пётр ведёт нас по любимому городу? И показывает:

Нахимовское военно-морское училище и крейсер «Аврора»

Памятник «Морякам и создателям флота России»

Петровскую набережную и домик Петра Первого

Галерею скульптур в сквере имени Товстоногова

Троицкую площадь и Петропавловскую крепость

Кронверк и мини-город в Александровском парке

Конечно, на самом деле вас будет вести телеграм-бот

Он умеет всё то же самое, что и любой гид! И путь подскажет, и карту пришлёт, и пошутит, и песню споет. Но главное — расскажет:

О детстве Петра и его Азовских походах

Самом старом доме Петербурга, сохранившемся до наших дней

Первом русском линейном корабле «Полтава»

Как создавался русский флот и как проходили войны со шведами

За что Пётр получил титулы «Великий» и «Отец Отечества»

Почему Россия не свернула с пути, заданного первым императором

Как на действующем военном корабле оказался контактный зоопарк

Где в Петербурге видели кикимору, кого называли «фитой» и зачем Петропавловской крепости понадобилась корона

Организационные детали

Программа не предполагает сопровождение гида, вы будете гулять в компании бота

Стоимость указана за доступ на 1 устройстве. Большую группу выручит колонка, которую можно подключить к устройству и слушать всем вместе

Если вы хотите, чтобы у каждого участника был доступ к материалам, то подключение каждого последующего устройства будет стоить 500 ₽

Важно