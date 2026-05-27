Мы проедем по Санкт‑Петербургу на автобусе и сделаем остановки у знаковых локаций. Поднимемся на колоннаду и рассмотрим исторический центр с высоты 43 метров. Поговорим об основании и развитии города, его архитектурных стилях и знаменитых ансамблях. Вспомним ключевые события и обсудим роль выдающихся личностей в судьбе Петербурга.
Описание экскурсии
Из автобуса (2,5–3 ч) вы увидите:
- Дворцовую набережную и Эрмитаж
- Инженерный и Михайловский замки
- Марсово поле и Невский проспект
- Казанский собор и Спас на Крови
- Домик Петра и здание Биржи
- Адмиралтейство и Адмиралтейскую набережную
Мы сделаем остановки в культовых точках:
- крейсер «Аврора» (по возможности)
- Петропавловская крепость
- Исаакиевская площадь
- а также техническую остановку (по желанию посещение сувенирного магазина, пауза на кофе и чай)
В финале посетим колоннаду Исаакиевского собора. Это одна из главных смотровых площадок Санкт-Петербурга. Вы подниметесь на высоту 43 м по винтовой лестнице и окажетесь в круговой галерее с панорамным видом на центр города: Неву, Адмиралтейство, Зимний дворец, Спас на Крови.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе с кондиционером и обогревом
- Билет на колоннаду входит в стоимость экскурсии
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Льготный
|1600 ₽
|Детский
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 3558 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.
