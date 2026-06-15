Вас ждёт прогулка по одному из самых красивых городских маршрутов. Путь будет лежать через Малую Неву под Биржевой мост: вы выйдете в Финский залив, обогнёте Крестовский остров, полюбуетесь панорамой «Лахта-центра» и «Газпром Арены». Закончится водная прогулка у ЦПКО им. Кирова.
Елагиноостровский дворец
Вы посетите вновь открывший свои двери после реставрации дворец, расположенный в восточной части острова. Он был построен архитектором Карлом Росси по заказу императора Александра I. Интерьеры до сих пор считаются одним из лучших памятников эпохи ампира в России.
Парк на Елагином острове
Место, где жители и гости города могут ощутить слияние с природой, находясь в центре огромного мегаполиса. Здесь проходят самые красивые праздники. Вы прогуляетесь по историческому ландшафтному парку и, возможно, подзарядитесь особой энергетикой этого творческого пространства.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса, услуги гида, теплоходная прогулка, входные билеты с экскурсиями по парку и Елагиноостровскому дворцу-музею
Программа будет интересна взрослым и детям с 4 лет
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
3600 ₽
Пенсионеры
3500 ₽
Школьники
2700 ₽
Студенты
3500 ₽
Дошкольники
2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5475 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Ю
Юлия
Экскурсия очень понравилась, и теплоход, и Елагин дворец. Гид Андрей Валерьевич - отличный рассказчик. Хотелось бы ещё прогулки по парку вместе с ним, время пролетело очень быстро. Был и минус - 20 минут стояли около Авроры зачем-то, эта остановка не была описана в маршруте.
Надежда
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия! Большое спасибо за ваш отзыв и высокую оценку экскурсии. Мы обязательно передадим вашу похвалу Андрею Валерьевичу. Ваше пожелание о более читать дальшеуменьшить
продолжительной прогулке по парку мы также учтём при планировании маршрутов. Что касается остановки у крейсера «Аврора», приносим извинения от нашей компании. В этот день возникли организационные изменения со стороны принимающей стороны во дворце, из-за чего начало экскурсионной программы было сдвинуто. Чтобы наши гости не потеряли время, было принято решение продлить прогулку, пока мы ожидаем подтверждения нового времени визита, и, к сожалению, согласование изменений маршрута заняло дополнительное время. Мы ценим Ваше понимание и будем рады снова видеть Вас на наших экскурсиях!
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Очень интересная и познавательная экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Людмила
отлично
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «На Елагин остров - на теплоходе»