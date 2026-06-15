На этой экскурсии вы ощутите неповторимую атмосферу Северной столицы. В программе — колоритные виды города у моря, красочные впечатления от элегантных интерьеров только что отреставрированной императорской резиденции и гармония одного из лучших парков для отдыха.

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Описание экскурсии

Теплоходная экскурсия до Елагина острова

Вас ждёт прогулка по одному из самых красивых городских маршрутов. Путь будет лежать через Малую Неву под Биржевой мост: вы выйдете в Финский залив, обогнёте Крестовский остров, полюбуетесь панорамой «Лахта-центра» и «Газпром Арены». Закончится водная прогулка у ЦПКО им. Кирова.

Елагиноостровский дворец

Вы посетите вновь открывший свои двери после реставрации дворец, расположенный в восточной части острова. Он был построен архитектором Карлом Росси по заказу императора Александра I. Интерьеры до сих пор считаются одним из лучших памятников эпохи ампира в России.

Парк на Елагином острове

Место, где жители и гости города могут ощутить слияние с природой, находясь в центре огромного мегаполиса. Здесь проходят самые красивые праздники. Вы прогуляетесь по историческому ландшафтному парку и, возможно, подзарядитесь особой энергетикой этого творческого пространства.

Организационные детали