На французский манер

На французский манер
На французский манер
На французский манер
На французский манер
На французский манер
На французский манер
На французский манер

Что вас ожидает 🤩

  • 1. Сенатскую площадь и Медного всадника
  • 2. Исаакиевскую площадь и Исаакиевский собор
  • 3. Большую Морскую улицу с ее пышными особняками
  • 4. Набережную реки Фонтанки
  • 5. Певческую капеллу и дворы капеллы
  • 6. Большую и Малую Конюшенную со дворами
  • 7. Дом Зингера на набережной канала Грибоедова
  • 8. Итальянскую улицу
  • 9. Михайловский театр, Михайловский дворец
  • 10. Площадь искусств
  • 11. Здание бывшего дворянского собрания и здание гостиницы Европа
Есть ли у Петербурга французский аромат? Да, это тонкий аромат искристого шампанского! Это изысканные туалеты от кутюрье! Это глоток свободы, будоражащий душу! Сюда, на берега Невы, в открытое Петром Великим окно, из Франции потекли архитекторы и садовники, рестораторы, повара и модистки, учителя танцев и фехтования, музыканты, гувернеры… Все они оставили неизгладимый след в облике нашего города, внесли ноту пикантности в быт и вкусы петербуржцев. Именно о них мы и будем говорить.

Мы прогуляемся по самой аристократичной и фешенебельной части Петербурга XIX столетия, узнаем истории о том:

📍где находилось поселение первых французов, приехавших в Петербург, как они жили, чем занимались, все ли любили Россию или были корыстны по отношению к ней
📍 о первых архитекторах-французах, астрономах, зубных врачах, приглашённых Петром I
📍особенностях французского характера зодчих и скульпторов, создавших доминанты города
📍когда первые эклеры и шампанское появились в Петербурге
📍 какие блюда пользовались особенной популярностью во французских ресторанах и поговорим о меню того времени
📍 увидим места, где располагались французские книжные лавки и фешенебельные магазины, салоны красоты и типография
📍 узнаем, кто отшивал потрясающие платья для императорской семьи и где было налажено швейное производство
📍как французы поддерживали свою веру и какие направления в религии укоренились у петербужских французов
📍о том, как развивалась французская торговля, банковское дело и реклама
📍 узнаем, действительно ли всем известные советские духи «Лесной ландыш» и «Красная гвоздика» были изобретены французами
📍конечно, поговорим о балете и Мариусе Петипа, Михайловском театре, династии Бенуа и Брюлловых, о Русском музее и здании бывшего Дворянского собрания

Ответы на вопросы

Что входит
  • Стоимость услуг экскурсовода
Что не входит
  • Во время экскурсии, по желанию гостей мы останавливаемся на кофе-паузу в одном из чудесных кофеен Петербурга, которые встретятся на пути. Оплата кофе и десертов не входит в стоимость экскурсии, оплачивается гостями самостоятельно.
  • Также мы по пути заглядываем в шоколадную лавку и сувенирный магазин, если гости захотят. Оплата покупок производится гостями самостоятельно и не входит в стоимость экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Александровский парк, у фонтана
Завершение: Площадь Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: суббота- с 9 до 19.00 часов, воскресенье- с 13 до 19.00 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

суббота- с 9 до 19.00 часов, воскресенье- с 13 до 19.00 часов

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