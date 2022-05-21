Есть ли у Петербурга французский аромат? Да, это тонкий аромат искристого шампанского! Это изысканные туалеты от кутюрье! Это глоток свободы, будоражащий душу! Сюда, на берега Невы, в открытое Петром Великим окно, из Франции потекли архитекторы и садовники, рестораторы, повара и модистки, учителя танцев и фехтования, музыканты, гувернеры… Все они оставили неизгладимый след в облике нашего города, внесли ноту пикантности в быт и вкусы петербуржцев. Именно о них мы и будем говорить.

Мы прогуляемся по самой аристократичной и фешенебельной части Петербурга XIX столетия, узнаем истории о том:

📍где находилось поселение первых французов, приехавших в Петербург, как они жили, чем занимались, все ли любили Россию или были корыстны по отношению к ней

📍 о первых архитекторах-французах, астрономах, зубных врачах, приглашённых Петром I

📍особенностях французского характера зодчих и скульпторов, создавших доминанты города

📍когда первые эклеры и шампанское появились в Петербурге

📍 какие блюда пользовались особенной популярностью во французских ресторанах и поговорим о меню того времени

📍 увидим места, где располагались французские книжные лавки и фешенебельные магазины, салоны красоты и типография

📍 узнаем, кто отшивал потрясающие платья для императорской семьи и где было налажено швейное производство

📍как французы поддерживали свою веру и какие направления в религии укоренились у петербужских французов

📍о том, как развивалась французская торговля, банковское дело и реклама

📍 узнаем, действительно ли всем известные советские духи «Лесной ландыш» и «Красная гвоздика» были изобретены французами

📍конечно, поговорим о балете и Мариусе Петипа, Михайловском театре, династии Бенуа и Брюлловых, о Русском музее и здании бывшего Дворянского собрания