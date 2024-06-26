Экскурсии на завод шампанских вин в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Шампанское» в Санкт-Петербурге, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Музыкальный круиз 9 мая с саксофоном и шампанским
Музыкальные теплоходы
13 отзывов
2 часа
Круиз
Музыкальный круиз 9 мая с саксофоном и шампанским
Начало: Университетская НАБ.Д. 3
Расписание: 9 мая в 21:30
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 3 500 за человека
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
На машине
3 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Завтра в 08:30
31 июл в 08:30
15 000 за всё до 3 чел.
Музыкальный круиз 9 мая с саксофоном и шампанским на теплоходе City Blues
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
12 отзывов
2 часа
Круиз
Музыкальный круиз 9 мая с саксофоном и шампанским на теплоходе City Blues
Начало: Университетская НАБ.Д. 3
«Вы можете сразу заказать большой стол на компанию до 4 человек с шампанским и фруктами, стоимость стола за 4 персон 12 000 руб»
Расписание: 9 мая в 21:30
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 июня 2024
    Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
    Все прекрасно. Ольга приятный и комфортный человек
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2024
    Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
    Интересные локации, увлекательная беседа с Ольгой, новая информация, превосходная организация! Рекомендую экскурсию!
  • Д
    Дмитрий
    30 ноября 2023
    Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
    Всё было на высшем уровне! Отдельно бы хотелось отметить, что такой вид экскурсии оказался идеальным для ноябрьской погоды)
  • Н
    Наталья
    10 мая 2023
    Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторана
    Приобрели билеты на сайте на 5 человек ( в том числе 2 детей). В заказе выбрали теплоход - ресторан Москва.
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    Но в кассе нам распечатали билеты в теплоход ресторан Астория. Посадили нас 5 человек в центре зала за маленький 3-х местный столик. На наше возмущение отреагировали не очень хорошо….. но в дальнейшем нас пересадили за нормальный столик. Но осадочек остался. Для Салюта победы теплоход ресторан Астория не подходит…. так как не было открытой зоны

  • И
    Ирина
    28 июня 2022
    Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанским
    Ярко, феерично, запоминающе. Ход по Неве, живая музыка, обзор, яркое шоу. Нужно понимать, что шоу смотришь со стороны, в акваторию,
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    где сам корабль не пускают, сам корабль не видно, только очертания парусов вдали. Видели много световых шоу, но не пожалели, что посмотрели и это.

  • М
    Марина
    27 июня 2022
    Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанским
    Само шоу впечатляет, очень красиво.
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2022
    Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанским
    Отлично организованная поездка, приветливый персонал, поездкой остались очень давольны. Получили массу приятных впечатлений.
  • В
    Валерия
    17 октября 2021
    Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторана
    Не первый раз пользуюсь услугами данной компании. В этот раз с родственниками, которые приехали на каникулы плавали на метеоре в Кронштадт, так интереснее и гораздо быстрее. Все вовремя без опозданий.
  • Г
    Гульнура
    18 сентября 2021
    Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторана
    Арендовали судно на мое 30-летие. Гости,как и я сама были в восторге, вечер прошел великолепно, лучше чем я планировала. Хочу
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    поблагодарить администратора, который организовал все на высшем уровне, адекватная ценовая политика, мне скидку сделали в честь дня рождения. Персонал вежливый, внешнее оформление красивое, своя шоу программа. Не пожалела что выбрала именно их.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Шампанское»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Шампанское" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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