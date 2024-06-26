2 часа
Круиз
Музыкальный круиз 9 мая с саксофоном и шампанским
Начало: Университетская НАБ.Д. 3
Расписание: 9 мая в 21:30
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 3 500₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Завтра в 08:30
31 июл в 08:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Круиз
Музыкальный круиз 9 мая с саксофоном и шампанским на теплоходе City Blues
Начало: Университетская НАБ.Д. 3
«Вы можете сразу заказать большой стол на компанию до 4 человек с шампанским и фруктами, стоимость стола за 4 персон 12 000 руб»
Расписание: 9 мая в 21:30
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 июня 2024Все прекрасно. Ольга приятный и комфортный человек
- ТТатьяна24 июня 2024Интересные локации, увлекательная беседа с Ольгой, новая информация, превосходная организация! Рекомендую экскурсию!
- ДДмитрий30 ноября 2023Всё было на высшем уровне! Отдельно бы хотелось отметить, что такой вид экскурсии оказался идеальным для ноябрьской погоды)
- ННаталья10 мая 2023Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторанаПриобрели билеты на сайте на 5 человек ( в том числе 2 детей). В заказе выбрали теплоход - ресторан Москва.
- ИИрина28 июня 2022Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанскимЯрко, феерично, запоминающе. Ход по Неве, живая музыка, обзор, яркое шоу. Нужно понимать, что шоу смотришь со стороны, в акваторию,
- ММарина27 июня 2022Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанскимСамо шоу впечатляет, очень красиво.
- ТТатьяна25 июня 2022Салют на «Алые Паруса» с теплохода и живой музыкой и шампанскимОтлично организованная поездка, приветливый персонал, поездкой остались очень давольны. Получили массу приятных впечатлений.
- ВВалерия17 октября 2021Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторанаНе первый раз пользуюсь услугами данной компании. В этот раз с родственниками, которые приехали на каникулы плавали на метеоре в Кронштадт, так интереснее и гораздо быстрее. Все вовремя без опозданий.
- ГГульнура18 сентября 2021Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторанаАрендовали судно на мое 30-летие. Гости,как и я сама были в восторге, вечер прошел великолепно, лучше чем я планировала. Хочу
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Шампанское»
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