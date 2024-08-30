Это путешествие мы полностью посвятим семье Николая I, которого по праву считают «вторым отцом» Петергофа (первый — Пётр I). При Николае Павловиче расширилось количество парков в резиденции, были возведены Коттедж и Фермерский дворец — именно в них проходила частная жизнь императорской семьи. Что ещё изменилось в Петергофе по воле Николая — узнаете на экскурсии.

Описание экскурсии

Экскурсия в Царицын и Ольгин павильоны

Павильоны расположены на живописных островах Ольгина пруда и предназначались для приятного времяпрепровождения супруги и дочери Николая I. Изысканный ансамбль, созданный в античных традициях, включает в себя два небольших уютных дворца, сады в помпейском стиле и роскошные цветники.

Экскурсия в Фермерский дворец в парк «Александрия»

Очаровательная летняя дача императорской семьи — единственный в России дворец, который построили специально для Александра II. Вы побываете в восстановленных императорских покоях, рассказывающих о частной дачной жизни Романовых. А также на экспозиции «Петергофские дачники», где более 300 музейных предметов дают представление о дачной культуре этих мест на рубеже 19 и 20 веков.

Какие достопримечательности вы увидите:

Царицын и Ольгин павильоны

Собор первоверховных апостолов Петра и Павла

Парк «Александрия»

Коттедж

Фермерский дворец

Телеграфная станция

Конюшенный двор

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено: