Это путешествие мы полностью посвятим семье Николая I, которого по праву считают «вторым отцом» Петергофа (первый — Пётр I).
При Николае Павловиче расширилось количество парков в резиденции, были возведены Коттедж и Фермерский дворец — именно в них проходила частная жизнь императорской семьи. Что ещё изменилось в Петергофе по воле Николая — узнаете на экскурсии.
При Николае Павловиче расширилось количество парков в резиденции, были возведены Коттедж и Фермерский дворец — именно в них проходила частная жизнь императорской семьи. Что ещё изменилось в Петергофе по воле Николая — узнаете на экскурсии.
Описание экскурсии
Экскурсия в Царицын и Ольгин павильоны
Павильоны расположены на живописных островах Ольгина пруда и предназначались для приятного времяпрепровождения супруги и дочери Николая I. Изысканный ансамбль, созданный в античных традициях, включает в себя два небольших уютных дворца, сады в помпейском стиле и роскошные цветники.
Экскурсия в Фермерский дворец в парк «Александрия»
Очаровательная летняя дача императорской семьи — единственный в России дворец, который построили специально для Александра II. Вы побываете в восстановленных императорских покоях, рассказывающих о частной дачной жизни Романовых. А также на экспозиции «Петергофские дачники», где более 300 музейных предметов дают представление о дачной культуре этих мест на рубеже 19 и 20 веков.
Какие достопримечательности вы увидите:
- Царицын и Ольгин павильоны
- Собор первоверховных апостолов Петра и Павла
- Парк «Александрия»
- Коттедж
- Фермерский дворец
- Телеграфная станция
- Конюшенный двор
Организационные детали
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида
- транспортное обслуживание
- входные билеты в парк «Александрия»
- входные билеты с экскурсией по Фермерскому дворцу
- входные билеты с экскурсией в Царицын и Ольгин павильоны
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 900 ₽
|Дети до 7 лет
|2 000 ₽
|Пенсионеры
|3 800 ₽
|Школьники
|2 800 ₽
|Студенты
|3 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 4409 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
30 авг 2024
Это просто великолепная экскурсия. Большое спасибо гиду Денисовой Татьяне Вадимовне: она не только рассказала и показала достопримечательности по ходу движения автобуса, но и организовала посещение царских резиденций с экскурсоводами, и
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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