Неизведанный Петергоф: Царицын и Ольгин павильоны + Фермерский дворец

Узнать больше о царской резиденции и её «втором отце» - Николае I
Это путешествие мы полностью посвятим семье Николая I, которого по праву считают «вторым отцом» Петергофа (первый — Пётр I).

При Николае Павловиче расширилось количество парков в резиденции, были возведены Коттедж и Фермерский дворец — именно в них проходила частная жизнь императорской семьи. Что ещё изменилось в Петергофе по воле Николая — узнаете на экскурсии.
5
1 отзыв
Неизведанный Петергоф: Царицын и Ольгин павильоны + Фермерский дворец
Неизведанный Петергоф: Царицын и Ольгин павильоны + Фермерский дворец
Неизведанный Петергоф: Царицын и Ольгин павильоны + Фермерский дворец

Описание экскурсии

Экскурсия в Царицын и Ольгин павильоны

Павильоны расположены на живописных островах Ольгина пруда и предназначались для приятного времяпрепровождения супруги и дочери Николая I. Изысканный ансамбль, созданный в античных традициях, включает в себя два небольших уютных дворца, сады в помпейском стиле и роскошные цветники.

Экскурсия в Фермерский дворец в парк «Александрия»

Очаровательная летняя дача императорской семьи — единственный в России дворец, который построили специально для Александра II. Вы побываете в восстановленных императорских покоях, рассказывающих о частной дачной жизни Романовых. А также на экспозиции «Петергофские дачники», где более 300 музейных предметов дают представление о дачной культуре этих мест на рубеже 19 и 20 веков.

Какие достопримечательности вы увидите:

  • Царицын и Ольгин павильоны
  • Собор первоверховных апостолов Петра и Павла
  • Парк «Александрия»
  • Коттедж
  • Фермерский дворец
  • Телеграфная станция
  • Конюшенный двор

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида
  • транспортное обслуживание
  • входные билеты в парк «Александрия»
  • входные билеты с экскурсией по Фермерскому дворцу
  • входные билеты с экскурсией в Царицын и Ольгин павильоны

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 900 ₽
Дети до 7 лет2 000 ₽
Пенсионеры3 800 ₽
Школьники2 800 ₽
Студенты3 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алексей
30 авг 2024
Это просто великолепная экскурсия. Большое спасибо гиду Денисовой Татьяне Вадимовне: она не только рассказала и показала достопримечательности по ходу движения автобуса, но и организовала посещение царских резиденций с экскурсоводами, и
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питательный обед в середине программы, при том, что времени на посещение каждого объекта программы было действительно немного. Получилось плюсом две экскурсии и незабываемые впечатления о том, как жили самодержцы (довольно просто), и как развивался Петергоф: вначале как дачи, данные дворянам императором Петром Великим, а затем как резиденция монархов и их семей, начиная с Николая I. Очень познавательная поездка.

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