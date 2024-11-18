Императорские дворцовые конюшни – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Императорские дворцовые конюшни» в Санкт-Петербурге, цены от 2400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Неизвестный Петергоф
На машине
45 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизвестный Петергоф
Мир усадеб южного побережья Финского - удивительная гармония утонченного петергофского разностилья
Начало: В районе метро «Озерки»
17 дек в 09:30
18 дек в 09:30
15 000 за всё до 4 чел.
Императорские загородные усадьбы
На машине
10 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Императорские загородные усадьбы
Открыть исторические места проживания великих императоров и узнать малоизвестные факты царской жизни
Завтра в 10:00
17 дек в 10:00
13 500 за всё до 2 чел.
Царское Село - место вдохновения (из Петербурга)
На автобусе
скидка
20%
5 часов
Групповая
Царское Село - место вдохновения (из Петербурга)
Исследовать Янтарную комнату, прогуляться по уютным аллеям и узнать о судьбах императоров и поэтов
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 10:15 и 12:15, в среду в 10:15, в воскресенье в 11:45
Сегодня в 11:45
Завтра в 10:15
30002400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    18 ноября 2024
    Неизвестный Петергоф
    С большой благодарностью за исключительный день, что мы провели с Ариной! Экскурсия была выбрана совершенно не случайно, ведь Петергоф и его
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    окрестности - наша любимая локация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И по счастливому совпадению - у Арины тоже. И, к нашему восхищению, речь на экскурсии шла не только о Петергофе; нам, как на блюдце с золотой каемочкой, была преподнесена вся история Государства Российского, история династии Романовых, изысканно вплетенные в повествование о достопримечательностях Петергофа, не часто попадающих в традиционные туристические маршруты. Арина нас сразила глубиной своих знаний, великолепной грамотной речью, обаянием и главное - легкостью, с которой шел рассказ. Весь день, нас не покидало ощущение, что мы встретили старинного друга, и он водит нас любимыми нашими тропами. Уверена, мы еще ни раз обратимся к Арине. Благодарю сердечно от всей нашей группы!

  • Е
    Елена
    21 сентября 2024
    Императорские загородные усадьбы
    Очень комфортная и неспешная экскурсия по местам с небольшим количеством туристов. Рекомендую всем, кто уже посмотрел обязательную программу по Петербургу и хочет посетить нестандартные локации.
  • А
    Александр
    11 сентября 2024
    Императорские загородные усадьбы
    Всё понравилось. Было интересно.
  • Е
    Евгения
    31 августа 2024
    Императорские загородные усадьбы
    Если вы хотите дорого и богато обставленных дворцов, то вам не на эту экскурсию. А если вы ходите полюбоваться прекрасными
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    видами замечательной природы, да, недействующими дворцами (дачами), но хранящими тайны и исторические факты, то вам сюда. Прекрасный, внимательный экскурсовод Андрей поделится с вами огромным количеством своих знаний, расскажет про заброшенные дачи - дворцы. Это, правда, очень интересно. Были втроем с мамой в почтенном возрасте и 14-летней дочерью. Экскурсия понравилась всем. Большой плюс, что на машине, и что экскурсовод сам не за рулем. Не отвлекался на дорогу:). Заехали и туда, куда не планировали, но нам было интересно, и нам не отказали. В общем, экскурсию к посещению очень советую. Андрей, а Вам большая благодарность от нашей семьи. Мама и дочка передают Вам огромный привет! Будем в Питере, обязательно запланируем следующую экскурсию с Вами. СПАСИБО!

    Если вы хотите дорого и богато обставленных дворцов, то вам не на эту экскурсию. А еслиЕсли вы хотите дорого и богато обставленных дворцов, то вам не на эту экскурсию. А если
  • В
    Владимир
    1 мая 2024
    Неизвестный Петергоф
    Отличный маршрут и рассказ, очень понравилась подача материала и посещенные места, тем кто хочет уаидеть больше чем стандартный Петергоф и т. п.
  • Н
    Наталья
    13 марта 2024
    Неизвестный Петергоф
    Спасибо Арине за потрясающую экскурсию 8 марта! Она - профессиональный историк! Особенно рекомендую для тех, кто посетил уже несколько экскурсий
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    на исторические темы. Неожиданные места, красивая архитектура, очень интересная история. Впечатлена и скачала книгу воспоминаний фрейлин императорского двора. Отдельный восторг мастерству автовождения у Арины:) Очень рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Императорские дворцовые конюшни»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2024
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