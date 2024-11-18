5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизвестный Петергоф
Мир усадеб южного побережья Финского - удивительная гармония утонченного петергофского разностилья
Начало: В районе метро «Озерки»
17 дек в 09:30
18 дек в 09:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Императорские загородные усадьбы
Открыть исторические места проживания великих императоров и узнать малоизвестные факты царской жизни
Завтра в 10:00
17 дек в 10:00
13 500₽ за всё до 2 чел.
скидка
20%
5 часов
Групповая
Царское Село - место вдохновения (из Петербурга)
Исследовать Янтарную комнату, прогуляться по уютным аллеям и узнать о судьбах императоров и поэтов
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 10:15 и 12:15, в среду в 10:15, в воскресенье в 11:45
Сегодня в 11:45
Завтра в 10:15
30002400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна18 ноября 2024С большой благодарностью за исключительный день, что мы провели с Ариной! Экскурсия была выбрана совершенно не случайно, ведь Петергоф и его
- ЕЕлена21 сентября 2024Очень комфортная и неспешная экскурсия по местам с небольшим количеством туристов. Рекомендую всем, кто уже посмотрел обязательную программу по Петербургу и хочет посетить нестандартные локации.
- ААлександр11 сентября 2024Всё понравилось. Было интересно.
- ЕЕвгения31 августа 2024Если вы хотите дорого и богато обставленных дворцов, то вам не на эту экскурсию. А если вы ходите полюбоваться прекрасными
- ВВладимир1 мая 2024Отличный маршрут и рассказ, очень понравилась подача материала и посещенные места, тем кто хочет уаидеть больше чем стандартный Петергоф и т. п.
- ННаталья13 марта 2024Спасибо Арине за потрясающую экскурсию 8 марта! Она - профессиональный историк! Особенно рекомендую для тех, кто посетил уже несколько экскурсий
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Императорские дворцовые конюшни»
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