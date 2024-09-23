Неклассический Васильевский остров

Городские легенды и тайные парадные несостоявшейся второй Венеции
Вы познакомитесь с архитектурой Васильевского острова, интерьерами его парадных и дворами-колодцами. Мы расскажем о знаменитых доходных домах и их известных жильцах. Покажем, где прячутся магические существа и в каком таинственном месте сбываются желания. Обратим ваше внимание на незаметные, но важные детали, которые скрыты от глаз прохожих.
5
2 отзыва
Неклассический Васильевский остров
Неклассический Васильевский остров
Неклассический Васильевский остров
Ближайшие даты:
Время начала: 17:30

Описание экскурсии

Вы посетите нарядные парадные с уникальными и порой весьма необычными лестницами.

Побываете в загадочных местах, где живут сфинксы и сбываются желания.

Прогуляетесь по самой узкой улице Петербурга и увидите самый старый дом города.

Изучите архивные документы и фотографии, которые позволят вам увидеть разницу застройки 19 и 21 веков.

Узнаете, почему остров так и не стал второй Венеций, как планировалось изначально.

Организационные детали

  • В программу включено посещение парадных лестниц. Пожалуйста, ведите себя тихо — уважайте покой жильцов
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 17:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный990 ₽
Дети до 12 лет700 ₽
Пенсионеры890 ₽
Школьники800 ₽
Студенты890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Надежда
23 сен 2024
Было очень приятно слушать. Экскурсоводу Дмитрию спасибо 🤗
Д
13 сен 2024
Очень интересно. Спасибо Карине за чудесную экскурсию

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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