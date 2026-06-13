Влад, спасибо большое за организацию экскурсии, все понравилось! развод мостов оказался очень классным событием!

Экскурсия достаточно интересная, всё организовано хорошо. Погода была хоть и без дождя, но ещё прохладная, и нижняя крытая палуба очень помогла насладиться путешествием.НО любую экскурсию могут подпортить другие участники, считающие,

видимо, что они одни (болтали и ржали в полный голос так, что приходилось с усилием улавливать голос из динамиков). Тут не угадаешь, попадутся такие попутчики или повезёт, и все участники будут в адеквате

Д Дмитрий

лучше брать в другом месте, не советую. проблема в том что когда мы купили и полностью оплатили, нас не впускали до последнего момента. если есть льготы то сразу пишите льготы на кого действует. менеджер хоть и не виноват но тп как пробка

Влад Ответ организатора:

Разобрались в вашей ситуации 🙏 Билеты на теплоход с нашей стороны были вам направлены на электронную почту, но читать дальше уменьшить на причале, к сожалению, потребовалось время чтобы разобраться с заказом и оплаченными билетами:( Также в данный период связь и интернет в центре города ограничены, что может вызвать некоторые сложности, на которые не в силах повлиять.

Приносим извинения за доставленные неудобства 🙏 Дмитрий, добрый день!Разобрались в вашей ситуации 🙏 Билеты на теплоход с нашей стороны были вам направлены на электронную почту, но