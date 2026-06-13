Прогулка пройдёт по парадной акватории Невы — блеск и роскошь вдоль гранитных набережных засияют перед вами во всей полноте.
За бортом проплывут Петропавловская крепость, Мариинский театр, Эрмитаж и другие знаковые достопримечательности.
В финале — канонические картины Северной столицы: мосты, величаво раскрывшие объятия навстречу небу и спящему городу.
За бортом проплывут Петропавловская крепость, Мариинский театр, Эрмитаж и другие знаковые достопримечательности.
В финале — канонические картины Северной столицы: мосты, величаво раскрывшие объятия навстречу небу и спящему городу.
Описание экскурсии
Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту.
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
- Нева, вид на крейсер «Аврора» и Петропавловскую крепость
- Фонтанка, Крюков канал, панорама Мариинского театра и Новой Голландии
- Мойка и обзор «цветных мостов» — Красного, Синего, Зелёного
- Зимняя канавка и виды Эрмитажа
- Развод Дворцового и Троицкого мостов
Организационные детали
- На борту свободная рассадка
- После прогулки можно сойти на Университетской набережной, 13 (в 1:20) или на Адмиралтейской набережной, 16 (в 1:30)
- Остаток суммы за экскурсию необходимо перевести по отправленной ссылке в течение 48 часов после бронирования, в подтверждение мы перешлём квитанцию. Если оплата не поступит, может отмениться заказ или измениться цена
- Маршрут движения может измениться из-за погоды и перекрытия акваторий
- При отмене развода мостов Мостотрестом рейс всё равно состоится — это не является основанием для возврата
ежедневно в 23:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2730 ₽
|Детский до 11 лет
|1870 ₽
|Льготный
|2450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 3432 туристов
Я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Влад, спасибо большое за организацию экскурсии, все понравилось!
развод мостов оказался очень классным событием!
развод мостов оказался очень классным событием!
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А
Экскурсия достаточно интересная, всё организовано хорошо. Погода была хоть и без дождя, но ещё прохладная, и нижняя крытая палуба очень помогла насладиться путешествием.
НО любую экскурсию могут подпортить другие участники, считающие,
НО любую экскурсию могут подпортить другие участники, считающие,
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Д
лучше брать в другом месте, не советую. проблема в том что когда мы купили и полностью оплатили, нас не впускали до последнего момента. если есть льготы то сразу пишите льготы на кого действует. менеджер хоть и не виноват но тп как пробка
Влад
Ответ организатора:
Дмитрий, добрый день!
Разобрались в вашей ситуации 🙏 Билеты на теплоход с нашей стороны были вам направлены на электронную почту, но
Разобрались в вашей ситуации 🙏 Билеты на теплоход с нашей стороны были вам направлены на электронную почту, но
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