Прокатиться на двухпалубном теплоходе под разводными мостами и потанцевать под известные мелодии
Приглашаем на музыкальную речную прогулку по ночному Петербургу — на комфортабельном двухпалубном теплоходе, вмещающем до 150 человек. На борту для вас выступит профессиональная кавер-группа.
Вы полюбуетесь шикарными видами города, увидите развод четырех мостов и потанцуете под популярные хиты.
Вы полюбуетесь шикарными видами города, увидите развод четырех мостов и потанцуете под популярные хиты.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы прокатитесь на теплоходе с закрытой верхней палубой и открытой прогулочной площадкой. Увидите с воды: Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад и Смольный собор. А также полюбуетесь разводом 4-х мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского. На борту для вас будет вживую играть кавер-группа и работать бар с напитками и лёгкими закусками.
Организационные детали
- Продолжительность прогулки — 3 часа
- Это водная прогулка с концертом без сопровождения гида
- Маршрут может быть изменен из-за подъема уровня воды и перекрытия акваторий
- В дни государственных праздников (1, 9 мая и 12 июня) мосты не разводят
- Прогулка проводится независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь
- Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами
ежедневно в 00:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале Дворцовая пристань
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 00:15Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2567 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании