Ночной круиз на развод мостов с концертом

Прокатиться на двухпалубном теплоходе под разводными мостами и потанцевать под известные мелодии

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Приглашаем на музыкальную речную прогулку по ночному Петербургу — на комфортабельном двухпалубном теплоходе, вмещающем до 150 человек. На борту для вас выступит профессиональная кавер-группа.

Вы полюбуетесь шикарными видами города, увидите развод четырех мостов и потанцуете под популярные хиты.
Ночной круиз на развод мостов с концертом
Ночной круиз на развод мостов с концертом
Ночной круиз на развод мостов с концертом
Ночной круиз на развод мостов с концертом
Ночной круиз на развод мостов с концертом
Ночной круиз на развод мостов с концертом
Ночной круиз на развод мостов с концертом
Ночной круиз на развод мостов с концертом
Ночной круиз на развод мостов с концертом
Ночной круиз на развод мостов с концертом
Ночной круиз на развод мостов с концертом
Ночной круиз на развод мостов с концертом
Ночной круиз на развод мостов с концертом
Ночной круиз на развод мостов с концертом
Ночной круиз на развод мостов с концертом
Ближайшие даты:
28
мая
29
мая
30
мая
31
мая
1
июн
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы прокатитесь на теплоходе с закрытой верхней палубой и открытой прогулочной площадкой. Увидите с воды: Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад и Смольный собор. А также полюбуетесь разводом 4-х мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского. На борту для вас будет вживую играть кавер-группа и работать бар с напитками и лёгкими закусками.

Организационные детали

  • Продолжительность прогулки — 3 часа
  • Это водная прогулка с концертом без сопровождения гида
  • Маршрут может быть изменен из-за подъема уровня воды и перекрытия акваторий
  • В дни государственных праздников (1, 9 мая и 12 июня) мосты не разводят
  • Прогулка проводится независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь
  • Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами

ежедневно в 00:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале Дворцовая пристань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 00:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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