Петербург прекрасен в любое время и сезон. Но особенно очарователен он ночью, когда включается подсветка исторических зданий. Вы проедете по знаковым местам и полюбуетесь северным городом.
Услышите о загадочных событиях, случившихся в стенах известных домов, и выясните, где до сих пор обитает призрак одного из российских императоров.
Услышите о загадочных событиях, случившихся в стенах известных домов, и выясните, где до сих пор обитает призрак одного из российских императоров.
Ближайшие даты:
Время начала: 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Смольный, Николо-Богоявленский и Исаакиевский соборы.
- Михайловский замок.
- Медного всадника и сфинксов.
- Разводные мосты: Дворцовый, Троицкий, Литейный, Большеохтинский, мост Александра Невского.
На экскурсии:
- Вы узнаете, где живёт призрак Павла I, как императору предсказали судьбу и он пытался её обмануть, чем защищался и как всё закончилось.
- Услышите мистические истории о Смольном монастыре и школе благородных девиц.
- Поймёте, откуда и главное зачем в Петербурге появились настоящие египетские сфинксы.
- И конечно же, загадаете заветные желания.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Caravelle или аналогичном транспорте.
- После экскурсии вы можете с берега посмотреть развод мостов или продолжить ночную прогулку круизом на кораблике — дополнительно 1950 руб. /чел.
- Рекомендуемый возраст — 14+.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в среду, пятницу и субботу в 22:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 350 ₽
|Пенсионеры
|2 200 ₽
|дети до 14
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 22:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2246 туристов
Я аккредитованный гид-переводчик по Петербургу и пригородам. В туризме работаю уже 7 лет и могу с точностью сказать, что мне удалось объединить понятие работы и увлечений. Именно это позволяет мнеЗадать вопрос
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