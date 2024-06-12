Ночной Петербург (в группе)

Увидеть известные локации в мистической ауре, узнать о привидениях и предсказаниях городу
Петербург прекрасен в любое время и сезон. Но особенно очарователен он ночью, когда включается подсветка исторических зданий. Вы проедете по знаковым местам и полюбуетесь северным городом.

Услышите о загадочных событиях, случившихся в стенах известных домов, и выясните, где до сих пор обитает призрак одного из российских императоров.
Ночной Петербург (в группе)
Ночной Петербург (в группе)
Ночной Петербург (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Смольный, Николо-Богоявленский и Исаакиевский соборы.
  • Михайловский замок.
  • Медного всадника и сфинксов.
  • Разводные мосты: Дворцовый, Троицкий, Литейный, Большеохтинский, мост Александра Невского.

На экскурсии:

  • Вы узнаете, где живёт призрак Павла I, как императору предсказали судьбу и он пытался её обмануть, чем защищался и как всё закончилось.
  • Услышите мистические истории о Смольном монастыре и школе благородных девиц.
  • Поймёте, откуда и главное зачем в Петербурге появились настоящие египетские сфинксы.
  • И конечно же, загадаете заветные желания.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Caravelle или аналогичном транспорте.
  • После экскурсии вы можете с берега посмотреть развод мостов или продолжить ночную прогулку круизом на кораблике — дополнительно 1950 руб. /чел.
  • Рекомендуемый возраст — 14+.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в среду, пятницу и субботу в 22:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 350 ₽
Пенсионеры2 200 ₽
дети до 142 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 22:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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