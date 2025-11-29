В новогодние дни Петербург искрится и радует глаз, в воздухе разлито предчувствие чего-то доброго и необыкновенного. На удобном автомобиле вы отправитесь любоваться сверкающими проспектами, набережными и площадями.
Раскроете, как отмечали праздники и веселились в старину, что было на рождественском столе, какие подарки дарили друг другу венценосные особы и как протекала жизнь на Неве зимой.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Дворцовую, Исаакиевскую и Манежную площади.
- Адмиралтейство.
- Большую Морскую улицу.
- Невский проспект.
- Казанский собор.
- Гостиный Двор.
- Аничков дворец.
- Театральную площадь и Мариинский театр.
- Семимостье.
- Стрелку Васильевского острова.
Вы узнаете:
- как украшали Петербург раньше и сейчас.
- как отмечали праздники и веселились в старину.
- что было на рождественском столе.
- каким изначально был салат «Оливье» и кто придумал майонез.
- каково происхождение шампанского «Лев Голицын».
- какие подарки дарили друг другу венценосные особы.
- как протекала жизнь на Неве зимой.
- как в России запретили праздновать Новый год и Рождество.
- чьим указом Новый год был возвращён.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Поездка проходит на одном из комфортабельных авто:.
Audi Q5, Renault Captur, Mitsubishi ASX, Ssang
Yong Kyron, BMW X1, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 9069 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует
