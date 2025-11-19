В новогодний период Санкт-Петербург преображается и сияет. Но было ли так всегда? Вы узнаете, как праздновали Новый год и Рождество в императорской России, кто такой Дед Мороз и откуда появилось выражение «пойти на ёлку». Насладитесь историческим центром в свете гирлянд и прикоснётесь к атмосфере зимней сказки.

Описание экскурсии

Аничков дворец. Место, где впервые нарядили ель на Рождество 24 декабря 1819 года.

Ёлочный базар у Гостиного двора. Вы узнаете, как коммерция способствовала распространению новогодних ёлок.

Невский проспект. Здесь находились самые престижные магазины подарков в городе.

Зимний дворец. В его стенах императорская семья праздновала Новый год. Как это происходило — узнаете на экскурсии.

А ещё мы проедем мимо Никольского морского собора и заедем на Исаакиевскую площадь. А также остановимся на стрелке Васильевского острова, откуда вы увидите весь центр сверкающего города.

