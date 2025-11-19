В новогодний период Санкт-Петербург преображается и сияет.
Но было ли так всегда? Вы узнаете, как праздновали Новый год и Рождество в императорской России, кто такой Дед Мороз и откуда появилось выражение «пойти на ёлку». Насладитесь историческим центром в свете гирлянд и прикоснётесь к атмосфере зимней сказки.
Описание экскурсии
Аничков дворец. Место, где впервые нарядили ель на Рождество 24 декабря 1819 года.
Ёлочный базар у Гостиного двора. Вы узнаете, как коммерция способствовала распространению новогодних ёлок.
Невский проспект. Здесь находились самые престижные магазины подарков в городе.
Зимний дворец. В его стенах императорская семья праздновала Новый год. Как это происходило — узнаете на экскурсии.
А ещё мы проедем мимо Никольского морского собора и заедем на Исаакиевскую площадь. А также остановимся на стрелке Васильевского острова, откуда вы увидите весь центр сверкающего города.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2300 ₽
|Дети до 18 лет
|2000 ₽
|Пенсионеры
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2068 туристов
Здравствуйте, я аккредитованный гид-переводчик. Работаю с 2014 года, провожу экскурсии на русском, немецком и английском. Дважды оканчивала курсы гидов на разных языках, проводила экскурсии в музеях. Нахожу общий язык с
