Исаакиевская площадь неизменно притягивает путешественников. А зимой, сияющая и нарядная, тем более! Здесь раскинулся целый сад из гирлянд и украшенных ёлочек. Самое время выходить на новогоднюю фотопрогулку, чтобы успеть побывать в сказке!
Описание фото-прогулки
Мы прогуляемся по Исаакиевской площади и её окрестностям. В самых красивых локациях сделаем остановки для фото.
Вы увидите:
- Малую и Большую Морские улицы
- Памятник Николаю I
- Красный и Синий мосты
- Набережную реки Мойки
- Мариинский дворец
- Исаакиевский собор и сквер
- Гостиницу «Астория»
Организационные детали
- Все кадры отдаются в ретуши. Время обработки — неделя. Количество — от 50 штук
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 1 ILCE-1. Объективы: Zeiss 35 mm и телеобъектив G Master 100-400 mm
- Длина маршрута — около 1,5 км. Если есть физические ограничения, можно скорректировать продолжительность и подобрать наиболее удобные фотолокации
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 300 туристов
Я коммерческий фотограф, который влюбился в Петербург. Снимаю на полнокадровую камеру Sony Alpha A1. Буду рада встрече с вами!
