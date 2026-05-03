Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением смотровой площадки Исаакиевского собора

Почувствовать дух имперского города и увидеть его с высоты птичьего полёта
Вы проедете на автобусе по знаковым местам города, услышите о его становлении и городских легендах.

И подниметесь на высоту 43 метров, чтобы охватить взглядом весь центр — Неву, Адмиралтейство, храмы и исторические кварталы.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Обзорная поездка по центру Петербурга (2,5–3 часа)

Вы проедете по главным улицам и набережным на комфортабельном автобусе, а гид расскажет об истории города, его архитектуре и знаковых событиях.

Главные достопримечательности на маршруте:

  • Дворцовая набережная и Эрмитаж
  • Инженерный и Михайловский замки
  • Марсово поле и Невский проспект
  • Казанский собор и Спас на Крови
  • Домик Петра и Петропавловская крепость
  • здание Биржи и Адмиралтейство
  • Исаакиевский собор и Адмиралтейская набережная

Фотоостановки в ключевых точках:

  • крейсер «Аврора» (по возможности)
  • Петропавловская крепость
  • Исаакиевская площадь

Колоннада Исаакиевского собора

Вы подниметесь на высоту 43 метров по винтовой лестнице и окажетесь на смотровой площадке — с видами на Неву, Зимний дворец, Адмиралтейство, Спас на Крови и другие архитектурные шедевры.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и билет на смотровую площадку
  • На маршруте есть техническая остановка с посещением сувенирного магазина и кофе-паузой по желанию
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:30 и 13:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Льготный1600 ₽
Детский1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1134 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
влюбиться в этот прекрасный город. Наши ключевые направления работы — исторические экскурсии по центру, культурные маршруты с посещением музеев, современные городские прогулки и тематические экскурсии. Все наши гиды имеют профильное образование и регулярно повышают квалификацию. Гарантируем безопасность и комфорт во время экскурсий.

Отзывы и рейтинг

А
Экскурсия понравилась. Получили положительные эмоции на весь день.
