Вы проедете на автобусе по знаковым местам города, услышите о его становлении и городских легендах.
И подниметесь на высоту 43 метров, чтобы охватить взглядом весь центр — Неву, Адмиралтейство, храмы и исторические кварталы.
И подниметесь на высоту 43 метров, чтобы охватить взглядом весь центр — Неву, Адмиралтейство, храмы и исторические кварталы.
Описание экскурсии
Обзорная поездка по центру Петербурга (2,5–3 часа)
Вы проедете по главным улицам и набережным на комфортабельном автобусе, а гид расскажет об истории города, его архитектуре и знаковых событиях.
Главные достопримечательности на маршруте:
- Дворцовая набережная и Эрмитаж
- Инженерный и Михайловский замки
- Марсово поле и Невский проспект
- Казанский собор и Спас на Крови
- Домик Петра и Петропавловская крепость
- здание Биржи и Адмиралтейство
- Исаакиевский собор и Адмиралтейская набережная
Фотоостановки в ключевых точках:
- крейсер «Аврора» (по возможности)
- Петропавловская крепость
- Исаакиевская площадь
Колоннада Исаакиевского собора
Вы подниметесь на высоту 43 метров по винтовой лестнице и окажетесь на смотровой площадке — с видами на Неву, Зимний дворец, Адмиралтейство, Спас на Крови и другие архитектурные шедевры.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и билет на смотровую площадку
- На маршруте есть техническая остановка с посещением сувенирного магазина и кофе-паузой по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:30 и 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Льготный
|1600 ₽
|Детский
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1134 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия понравилась. Получили положительные эмоции на весь день.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением смотровой площадки Исаакиевского собора»
Групповая
Обзорная экскурсия + посещение Исаакиевского собора или его колоннады
Начало: Площадь Островского
Расписание: Ежедневно, кроме СР в 9:30 и 13:00
1800 ₽ за человека
Групповая
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Исаакиевского собора
Увидеть главное и побывать в одном из крупнейших соборов мира
Начало: На площади Островского
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:30
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
2000 ₽ за человека
Билеты
Исаакиевский собор и колоннада: Петербург сверху
Отправиться в увлекательное путешествие по самому грандиозному храму города
Начало: У Исаакиевского собор
31 мая в 10:30
1 июн в 10:30
7600 ₽ за всё до 2 чел.
Билеты
Площади Петербурга + посещение Исаакиевского собора (билет включён)
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, посетив его знаменитые площади и величественный Исаакиевский собор. Уникальная возможность увидеть историю вживую
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 14:30
29 мая в 14:30
1790 ₽ за билет
1800 ₽ за человека