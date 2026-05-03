Вы проедете на автобусе по знаковым местам города, услышите о его становлении и городских легендах. И подниметесь на высоту 43 метров, чтобы охватить взглядом весь центр — Неву, Адмиралтейство, храмы и исторические кварталы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Обзорная поездка по центру Петербурга (2,5–3 часа)

Вы проедете по главным улицам и набережным на комфортабельном автобусе, а гид расскажет об истории города, его архитектуре и знаковых событиях.

Главные достопримечательности на маршруте:

Дворцовая набережная и Эрмитаж

Инженерный и Михайловский замки

Марсово поле и Невский проспект

Казанский собор и Спас на Крови

Домик Петра и Петропавловская крепость

здание Биржи и Адмиралтейство

Исаакиевский собор и Адмиралтейская набережная

Фотоостановки в ключевых точках:

крейсер «Аврора» (по возможности)

Петропавловская крепость

Исаакиевская площадь

Колоннада Исаакиевского собора

Вы подниметесь на высоту 43 метров по винтовой лестнице и окажетесь на смотровой площадке — с видами на Неву, Зимний дворец, Адмиралтейство, Спас на Крови и другие архитектурные шедевры.

Организационные детали