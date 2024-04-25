Прогуляться по центру, а затем побывать в одном из самых известных петербургских музеев – отличный план для тех, кто хочет познакомиться с главными городскими достопримечательностями. Часть нашей экскурсии пройдет на автобусе, поэтому вы, совсем не уставая, успеете полюбоваться архитектурными ансамблями на главных площадях и набережных Невы. Ярким завершающим аккордом станет посещение «Кабинета редкостей» – знаменитой Кунсткамеры.

Описание экскурсии

План обзорной экскурсии по городу - Познакомитесь с историческим центром города - Увидите самые знаменитые площади города: Исаакиевскую, Дворцовую - Проехать по Невскому и другим центральным улицам и проспектам - Полюбоваться уникальными архитектурными ансамблями и памятниками (Аничков дворец, дворец Белосельских – Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спаса на Крови) - Увидеть красавицу Неву с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Медный всадник, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое От наших гидов вы услышите множество захватывающих подробностей из жизни известных петербуржцев, представителей разных эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи Музей Кунсткамера В конце экскурсии мы совершим прогулку по Кунсткамере ("Кабинет редкостей") – одному из старейших музеев Северной столицы. Во множестве его экспозиций описываются культурные особенности разных стран и народов мира, ещё здесь представлены коллекции антропологических экспонатов, куда в том числе входят черепа представителей разных народов, и множество предметов, найденных во время археологических экспедиций. Самая популярная выставка представляет собой коллекцию экспонатов с ярко выраженными аномалиями, заспиртованных «уродцев» с самыми разными отклонениями, которые оставляют неизгладимое впечатление в памяти каждого человека. Яркий, роскошный, императорский и современный Петербург приглашает вас на знакомство!