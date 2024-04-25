Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры

Прогуляться по центру, а затем побывать в одном из самых известных петербургских музеев – отличный план для тех, кто хочет познакомиться с главными городскими достопримечательностями.

Часть нашей экскурсии пройдет на автобусе, поэтому вы, совсем не уставая, успеете полюбоваться архитектурными ансамблями на главных площадях и набережных Невы. Ярким завершающим аккордом станет посещение «Кабинета редкостей» – знаменитой Кунсткамеры.
4.5
2 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры
Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры
Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

  • Исаакиевская площадь
  • Дворцовая площадь
  • Строгановский дворец
  • Дворцовый мост
  • Эрмитаж
  • Казанский собор
  • Храм Спаса-на-Крови
  • Кунсткамера
  • Крейсер Аврора

Описание экскурсии

План обзорной экскурсии по городу - Познакомитесь с историческим центром города - Увидите самые знаменитые площади города: Исаакиевскую, Дворцовую - Проехать по Невскому и другим центральным улицам и проспектам - Полюбоваться уникальными архитектурными ансамблями и памятниками (Аничков дворец, дворец Белосельских – Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спаса на Крови) - Увидеть красавицу Неву с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Медный всадник, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое От наших гидов вы услышите множество захватывающих подробностей из жизни известных петербуржцев, представителей разных эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи Музей Кунсткамера В конце экскурсии мы совершим прогулку по Кунсткамере ("Кабинет редкостей") – одному из старейших музеев Северной столицы. Во множестве его экспозиций описываются культурные особенности разных стран и народов мира, ещё здесь представлены коллекции антропологических экспонатов, куда в том числе входят черепа представителей разных народов, и множество предметов, найденных во время археологических экспедиций. Самая популярная выставка представляет собой коллекцию экспонатов с ярко выраженными аномалиями, заспиртованных «уродцев» с самыми разными отклонениями, которые оставляют неизгладимое впечатление в памяти каждого человека. Яркий, роскошный, императорский и современный Петербург приглашает вас на знакомство!

По средам и пятницам в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 16+ (РФ и Белоруссия)1 600 ₽
Школьный от 7 до 16 лет (РФ и Белоруссия)1 200 ₽
Школьник/ Студент 16+ (РФ и Белоруссия)1 400 ₽
Иностранный без льгот1 600 ₽
Детский от 2 до 6 лет (РФ и Белоруссия)700 ₽
Пенсионный (РФ и Белоруссия)1 400 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исаакиевская площадь
  • Дворцовая площадь
  • Строгановский дворец
  • Дворцовый мост
  • Эрмитаж
  • Казанский собор
  • Храм Спаса-на-Крови
  • Кунсткамера
  • Крейсер Аврора
Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Стоимость входных билетов в Кунсткамеру без экскурсионного сопровождения.
Что не входит в цену
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Думская, 2
Завершение: Университетская наб., 3
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и пятницам в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия заканчивается в Кунсткамере
  • Возьмите с собой паспорт, для детей свидетельство о рождении - это обязательное условие для входа в музей
  • Регистрация на рейс прекращается за 5 минут до отправления автобуса. Приходите на место встречи минимум за 15 минут. Автобус не ждёт опаздывающих
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Т
25 апр 2024
А
30 мар 2024

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