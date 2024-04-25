Прогуляться по центру, а затем побывать в одном из самых известных петербургских музеев – отличный план для тех, кто хочет познакомиться с главными городскими достопримечательностями.
Часть нашей экскурсии пройдет на автобусе, поэтому вы, совсем не уставая, успеете полюбоваться архитектурными ансамблями на главных площадях и набережных Невы. Ярким завершающим аккордом станет посещение «Кабинета редкостей» – знаменитой Кунсткамеры.
Часть нашей экскурсии пройдет на автобусе, поэтому вы, совсем не уставая, успеете полюбоваться архитектурными ансамблями на главных площадях и набережных Невы. Ярким завершающим аккордом станет посещение «Кабинета редкостей» – знаменитой Кунсткамеры.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Исаакиевская площадь
- Дворцовая площадь
- Строгановский дворец
- Дворцовый мост
- Эрмитаж
- Казанский собор
- Храм Спаса-на-Крови
- Кунсткамера
- Крейсер Аврора
Описание экскурсии
План обзорной экскурсии по городу - Познакомитесь с историческим центром города - Увидите самые знаменитые площади города: Исаакиевскую, Дворцовую - Проехать по Невскому и другим центральным улицам и проспектам - Полюбоваться уникальными архитектурными ансамблями и памятниками (Аничков дворец, дворец Белосельских – Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спаса на Крови) - Увидеть красавицу Неву с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Медный всадник, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое От наших гидов вы услышите множество захватывающих подробностей из жизни известных петербуржцев, представителей разных эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи Музей Кунсткамера В конце экскурсии мы совершим прогулку по Кунсткамере ("Кабинет редкостей") – одному из старейших музеев Северной столицы. Во множестве его экспозиций описываются культурные особенности разных стран и народов мира, ещё здесь представлены коллекции антропологических экспонатов, куда в том числе входят черепа представителей разных народов, и множество предметов, найденных во время археологических экспедиций. Самая популярная выставка представляет собой коллекцию экспонатов с ярко выраженными аномалиями, заспиртованных «уродцев» с самыми разными отклонениями, которые оставляют неизгладимое впечатление в памяти каждого человека. Яркий, роскошный, императорский и современный Петербург приглашает вас на знакомство!
По средам и пятницам в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 16+ (РФ и Белоруссия)
|1 600 ₽
|Школьный от 7 до 16 лет (РФ и Белоруссия)
|1 200 ₽
|Школьник/ Студент 16+ (РФ и Белоруссия)
|1 400 ₽
|Иностранный без льгот
|1 600 ₽
|Детский от 2 до 6 лет (РФ и Белоруссия)
|700 ₽
|Пенсионный (РФ и Белоруссия)
|1 400 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исаакиевская площадь
- Дворцовая площадь
- Строгановский дворец
- Дворцовый мост
- Эрмитаж
- Казанский собор
- Храм Спаса-на-Крови
- Кунсткамера
- Крейсер Аврора
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Стоимость входных билетов в Кунсткамеру без экскурсионного сопровождения.
Что не входит в цену
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Думская, 2
Завершение: Университетская наб., 3
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и пятницам в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия заканчивается в Кунсткамере
- Возьмите с собой паспорт, для детей свидетельство о рождении - это обязательное условие для входа в музей
- Регистрация на рейс прекращается за 5 минут до отправления автобуса. Приходите на место встречи минимум за 15 минут. Автобус не ждёт опаздывающих
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
25 апр 2024
А
Агаева
30 мар 2024
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