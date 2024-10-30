Знакомьтесь, Петербург! С первых минут он покорит вас романтическими видами, архитектурными ансамблями, площадями и соборами! А мы позаботимся, чтобы вы увидели всё самое главное в Северной столице и сделали памятные фото на лучших видовых площадках. Расскажем не только о важных вехах в истории города, но и о также мистических совпадениях, легендах и преданиях.

Описание экскурсии

Перед вами предстанут главные архитектурные памятники Северной столицы, великолепные и неповторимые, а также те места, которые делают Петербург — Петербургом:

Невский проспект

Казанский собор

Строгановский дворец

Площадь Искусств

Михайловский дворец

Цирк Чинизелли

Аничков мост

Стрелка Васильевского острова (остановка)

Ростральные колонны

Петропавловская крепость

Египетские сфинксы (остановка)

Кунсткамера

Медный всадник

Исаакиевский собор (остановка)

Дворцовая Площадь

Зимний дворец

Мраморный дворец

Собор Спаса на Крови (остановка)

Марсово поле

Михайловский/Инженерный замок (остановка)

Летний сад

Вы узнаете историю каждого архитектурного шедевра и сделаете прекрасные фотографии. А ещё поймёте, как устроен Петербург, где располагаются его центральные улицы, главные музеи и туристические кварталы, — и спланируете своё дальнейшее пребывание в городе. А мы подскажем лучшие идеи и варианты!

Организационные детали