Знакомьтесь, Петербург! С первых минут он покорит вас романтическими видами, архитектурными ансамблями, площадями и соборами! А мы позаботимся, чтобы вы увидели всё самое главное в Северной столице и сделали памятные фото на лучших видовых площадках.
Расскажем не только о важных вехах в истории города, но и о также мистических совпадениях, легендах и преданиях.
Расскажем не только о важных вехах в истории города, но и о также мистических совпадениях, легендах и преданиях.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Перед вами предстанут главные архитектурные памятники Северной столицы, великолепные и неповторимые, а также те места, которые делают Петербург — Петербургом:
- Невский проспект
- Казанский собор
- Строгановский дворец
- Площадь Искусств
- Михайловский дворец
- Цирк Чинизелли
- Аничков мост
- Стрелка Васильевского острова (остановка)
- Ростральные колонны
- Петропавловская крепость
- Египетские сфинксы (остановка)
- Кунсткамера
- Медный всадник
- Исаакиевский собор (остановка)
- Дворцовая Площадь
- Зимний дворец
- Мраморный дворец
- Собор Спаса на Крови (остановка)
- Марсово поле
- Михайловский/Инженерный замок (остановка)
- Летний сад
Вы узнаете историю каждого архитектурного шедевра и сделаете прекрасные фотографии. А ещё поймёте, как устроен Петербург, где располагаются его центральные улицы, главные музеи и туристические кварталы, — и спланируете своё дальнейшее пребывание в городе. А мы подскажем лучшие идеи и варианты!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе, минивэне или легковой машине — в зависимости от количества человек в группе
- За дополнительную плату (1000 ₽ с человека) можем организовать трансфер по городу к месту начала экскурсии
в среду в 11:00, 13:30 и 16:00, в субботу в 10:00, 12:30 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 11:00, 13:30 и 16:00, в субботу в 10:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4402 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
1.5 часа
Групповая
Увидеть Петербург за 1,5 часа
Откройте для себя Санкт-Петербург за 1,5 часа на автобусе. Посетите знаковые места города, наслаждаясь комфортом и интересными историями от гида
Начало: На улице Думская
Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
1.5 часа
Групповая
Петербург глазами путешественника
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, погрузитесь в историю и архитектуру города на Неве
Расписание: Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании)
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 1 000₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
Водная прогулка на сап-сёрфах по утренним каналам Петербурга
Присоединяйтесь к увлекательному сап-туру по центру Санкт-Петербурга! Вас ждут живописные виды, интересные маршруты и незабываемые впечатления
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Сегодня в 05:45
Завтра в 05:45
3 500₽ за человека