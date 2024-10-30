Обзорная по Петербургу: программа максимум в уютной мини-группе

На микроавтобусе по историческому центру: самое интересное о городе без обилия дат и сухих фактов
Знакомьтесь, Петербург! С первых минут он покорит вас романтическими видами, архитектурными ансамблями, площадями и соборами! А мы позаботимся, чтобы вы увидели всё самое главное в Северной столице и сделали памятные фото на лучших видовых площадках.

Расскажем не только о важных вехах в истории города, но и о также мистических совпадениях, легендах и преданиях.
Обзорная по Петербургу: программа максимум в уютной мини-группе
Обзорная по Петербургу: программа максимум в уютной мини-группе
Обзорная по Петербургу: программа максимум в уютной мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

Перед вами предстанут главные архитектурные памятники Северной столицы, великолепные и неповторимые, а также те места, которые делают Петербург — Петербургом:

  • Невский проспект
  • Казанский собор
  • Строгановский дворец
  • Площадь Искусств
  • Михайловский дворец
  • Цирк Чинизелли
  • Аничков мост
  • Стрелка Васильевского острова (остановка)
  • Ростральные колонны
  • Петропавловская крепость
  • Египетские сфинксы (остановка)
  • Кунсткамера
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор (остановка)
  • Дворцовая Площадь
  • Зимний дворец
  • Мраморный дворец
  • Собор Спаса на Крови (остановка)
  • Марсово поле
  • Михайловский/Инженерный замок (остановка)
  • Летний сад

Вы узнаете историю каждого архитектурного шедевра и сделаете прекрасные фотографии. А ещё поймёте, как устроен Петербург, где располагаются его центральные улицы, главные музеи и туристические кварталы, — и спланируете своё дальнейшее пребывание в городе. А мы подскажем лучшие идеи и варианты!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе, минивэне или легковой машине — в зависимости от количества человек в группе
  • За дополнительную плату (1000 ₽ с человека) можем организовать трансфер по городу к месту начала экскурсии

в среду в 11:00, 13:30 и 16:00, в субботу в 10:00, 12:30 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 11:00, 13:30 и 16:00, в субботу в 10:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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