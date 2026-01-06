Мои заказы

Экскурсии по Кремлю Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Кремль» в Санкт-Петербурге, цены от 3590 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
В Псков, Изборск и Печоры - из Петербурга на автобусе
На автобусе
Автобусные
13 часов
7 отзывов
Групповая
В Псков, Изборск и Печоры - из Петербурга на автобусе
Осмотреть кремль, полюбоваться крепостью и набрать воды из Словенских ключей
Начало: У станции метро «Звенигородская»
«11:30–13:00 — Псковский кремль и Троицкий собор»
7 фев в 07:00
14 фев в 07:00
4690 ₽ за человека
Всё лучшее в Великом Новгороде: интерактивная экскурсия по кремлю с посадником
На автобусе
Автобусные
13 часов
Групповая
Всё лучшее в Великом Новгороде: интерактивная экскурсия по кремлю с посадником
Отправиться из Петербурга в средневековую Русь - к живой истории и древним святыням
Начало: СТ.М. "Пл. Восстания" или СТ.М. "Московская"
«Они покажут места, которые формируют подлинный образ Новгорода: от монумента «Тысячелетие России» до скрытых Тайничных водяных ворот16:00 — свободное время в кремле»
25 янв в 06:45
1 фев в 06:45
4200 ₽ за человека
Увлекательное путешествие из Петербурга в Великий Новгород
На автобусе
13 часов
1 отзыв
Групповая
Увлекательное путешествие из Петербурга в Великий Новгород
Раскрыть историю и культуру города, посетив кремль, Ярославово Дворище и старинные храмы
Начало: В центре Петербурга
«Посещение кремля, Софийского Собора, Ярославова дворища, Юрьева и Варлаамо-Хутынского монастырей»
Расписание: в субботу в 07:30
24 янв в 07:30
31 янв в 07:30
3590 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анзор
    6 января 2026
    Увлекательное путешествие из Петербурга в Великий Новгород
    Здравствуйте.
    Сегодня, 06.01.2026 г., принял участие в экскурсии в Великий Новгород.
    Хочу поблагодарить экскурсовода Алису за профессионализм и отзывчивость.
    Программа составлена насыщенно. Локации весьма интересны, в том числе для поломников: новгородская земля богата святыми местами.
  • А
    Анзор
    2 января 2026
    В Псков, Изборск и Печоры - из Петербурга на автобусе
    Хочу выразить огромнейшую благодарность:
    - Тамаре Викторовне: за трассовую экскурсию от Питера до Пскова. Она профессионал и хороший организатор;
    - Дмитрию: он
    читать дальше

    провел экскурсию в Пскове, Изборске, Печорах, а также по трассе в Псковской области. Увлеченный и любящий свой край;
    - Алексею (водитель): спокойный и рассудительный, не торопился, доставил нас в целости и сохранности;
    - кафе "Сундук": все было сытно и вкусно, особенно штрудель.

  • Т
    Татьяна
    30 сентября 2025
    В Псков, Изборск и Печоры - из Петербурга на автобусе
    Опасалась переводить деньги, т. к. переживала, что сайт может быть фейком, в связи с нынешней ситуацией.
    Опасалась переводить деньги, т. к. переживала, что сайт может быть фейком, в связи с нынешней ситуациейОпасалась переводить деньги, т. к. переживала, что сайт может быть фейком, в связи с нынешней ситуациейОпасалась переводить деньги, т. к. переживала, что сайт может быть фейком, в связи с нынешней ситуацией
  • С
    Сергей
    20 сентября 2025
    В Псков, Изборск и Печоры - из Петербурга на автобусе
    Рекомендую,отличные гиды,красивая экскурсия.
  • Е
    Елизавета
    25 августа 2025
    В Псков, Изборск и Печоры - из Петербурга на автобусе
    Могу смело рекомендовать этот тур для тех, кто хочет впервые познакомится с Псковом и историей этих земель. Маршрут проходит достаточно комфортно, на удобном автобусе, трассовая экскурсия занимательная. Хорошо выбрано место для обеда. Гид в Пскове Дмитрий - большой профессионал!
  • М
    Мария
    16 августа 2025
    В Псков, Изборск и Печоры - из Петербурга на автобусе
    Все прошло отлично
  • А
    Александр
    7 августа 2025
    В Псков, Изборск и Печоры - из Петербурга на автобусе
    Всё понравилось: и водитель Алексей и гиды --Александр и Дима, --они отлично знают историю и очень интересно рассказывают обо всём. Супер! Рекомендую тем, кто хочет знать историю государства российского
    Всё понравилось: и водитель Алексей и гиды --Александр и Дима, --они отлично знают историю и оченьВсё понравилось: и водитель Алексей и гиды --Александр и Дима, --они отлично знают историю и оченьВсё понравилось: и водитель Алексей и гиды --Александр и Дима, --они отлично знают историю и оченьВсё понравилось: и водитель Алексей и гиды --Александр и Дима, --они отлично знают историю и оченьВсё понравилось: и водитель Алексей и гиды --Александр и Дима, --они отлично знают историю и оченьВсё понравилось: и водитель Алексей и гиды --Александр и Дима, --они отлично знают историю и оченьВсё понравилось: и водитель Алексей и гиды --Александр и Дима, --они отлично знают историю и очень

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кремль»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. В Псков, Изборск и Печоры - из Петербурга на автобусе;
  2. Всё лучшее в Великом Новгороде: интерактивная экскурсия по кремлю с посадником;
  3. Увлекательное путешествие из Петербурга в Великий Новгород.
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Дворцовая площадь;
  3. Невский проспект;
  4. Набережная;
  5. Эрмитаж;
  6. Зимний дворец;
  7. Петропавловская крепость;
  8. Спас на Крови;
  9. Медный всадник;
  10. Казанский собор.
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в январе 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Кремль" можно забронировать 3 экскурсии от 3590 до 4690. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2026 год по теме «Кремль», 8 ⭐ отзывов, цены от 3590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март