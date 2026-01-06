А Анзор Увлекательное путешествие из Петербурга в Великий Новгород Здравствуйте.

Сегодня, 06.01.2026 г., принял участие в экскурсии в Великий Новгород.

Хочу поблагодарить экскурсовода Алису за профессионализм и отзывчивость.

Программа составлена насыщенно. Локации весьма интересны, в том числе для поломников: новгородская земля богата святыми местами.

- Тамаре Викторовне: за трассовую экскурсию от Питера до Пскова. Она профессионал и хороший организатор;

- Дмитрию: он провел экскурсию в Пскове, Изборске, Печорах, а также по трассе в Псковской области. Увлеченный и любящий свой край;

- Алексею (водитель): спокойный и рассудительный, не торопился, доставил нас в целости и сохранности;

- Алексею (водитель): спокойный и рассудительный, не торопился, доставил нас в целости и сохранности;

- кафе "Сундук": все было сытно и вкусно, особенно штрудель.

Е Елизавета В Псков, Изборск и Печоры - из Петербурга на автобусе Могу смело рекомендовать этот тур для тех, кто хочет впервые познакомится с Псковом и историей этих земель. Маршрут проходит достаточно комфортно, на удобном автобусе, трассовая экскурсия занимательная. Хорошо выбрано место для обеда. Гид в Пскове Дмитрий - большой профессионал!

