В Псков, Изборск и Печоры - из Петербурга на автобусе
Осмотреть кремль, полюбоваться крепостью и набрать воды из Словенских ключей
Начало: У станции метро «Звенигородская»
«11:30–13:00 — Псковский кремль и Троицкий собор»
7 фев в 07:00
14 фев в 07:00
4690 ₽ за человека
Всё лучшее в Великом Новгороде: интерактивная экскурсия по кремлю с посадником
Отправиться из Петербурга в средневековую Русь - к живой истории и древним святыням
Начало: СТ.М. "Пл. Восстания" или СТ.М. "Московская"
«Они покажут места, которые формируют подлинный образ Новгорода: от монумента «Тысячелетие России» до скрытых Тайничных водяных ворот16:00 — свободное время в кремле»
25 янв в 06:45
1 фев в 06:45
4200 ₽ за человека
Увлекательное путешествие из Петербурга в Великий Новгород
Раскрыть историю и культуру города, посетив кремль, Ярославово Дворище и старинные храмы
Начало: В центре Петербурга
«Посещение кремля, Софийского Собора, Ярославова дворища, Юрьева и Варлаамо-Хутынского монастырей»
Расписание: в субботу в 07:30
24 янв в 07:30
31 янв в 07:30
3590 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнзор6 января 2026Здравствуйте.
Сегодня, 06.01.2026 г., принял участие в экскурсии в Великий Новгород.
Хочу поблагодарить экскурсовода Алису за профессионализм и отзывчивость.
Программа составлена насыщенно. Локации весьма интересны, в том числе для поломников: новгородская земля богата святыми местами.
- ААнзор2 января 2026Хочу выразить огромнейшую благодарность:
- Тамаре Викторовне: за трассовую экскурсию от Питера до Пскова. Она профессионал и хороший организатор;
- Дмитрию: он
- ТТатьяна30 сентября 2025Опасалась переводить деньги, т. к. переживала, что сайт может быть фейком, в связи с нынешней ситуацией.
- ССергей20 сентября 2025Рекомендую,отличные гиды,красивая экскурсия.
- ЕЕлизавета25 августа 2025Могу смело рекомендовать этот тур для тех, кто хочет впервые познакомится с Псковом и историей этих земель. Маршрут проходит достаточно комфортно, на удобном автобусе, трассовая экскурсия занимательная. Хорошо выбрано место для обеда. Гид в Пскове Дмитрий - большой профессионал!
- ММария16 августа 2025Все прошло отлично
- ААлександр7 августа 2025Всё понравилось: и водитель Алексей и гиды --Александр и Дима, --они отлично знают историю и очень интересно рассказывают обо всём. Супер! Рекомендую тем, кто хочет знать историю государства российского
