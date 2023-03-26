Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Блеск и роскошь имперской столицы
Оценить всё великолепие Петербурга лучше всего с экскурсии по дворцово-парковому комплексу Петергофу. Подобно Северной столице, этот пригород строился по личному плану Петра I. Вы проследите грандиозный замысел во всём — в разбивке аллей, расположении памятников архитектуры и скульптур, садовых лабиринтов и павильонов.
Парадный Петербург встретит вас не менее причудливыми смешениями стилей и эпох. На обзорной автобусной экскурсии вы увидите более десятка роскошных дворцов: Шереметевский, Шуваловский, Аничков, Михайловский, Зимний и многие другие. Прочувствуете великолепие Невского проспекта и знаменитого Медного всадника.
Программа
09.00 Выезд из Санкт—Петербурга. 11.00 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа. Осмотр каскада и фонтанов в сопровождении гида. 13.00 Свободное время в Петергофе. Самое время перекусить, посидеть на скамейке в тени вековых деревьев или прогуляться до Финского залива. 14.20 Переезд в Санкт-Петербург. 15.00 Обзорная экскурсия по городу с 4-5 фотовыходами. 18.00 Прибытие к ст. м. «Невский проспект».
Организационные детали
Объекты показа могут меняться местами, с сохранением объема оказываемых услуг
К показу могут быть предложены другие достопримечательности в Петербурге в связи с реставрационными действиями на объектах показа и/или дорожной ситуацией.
Время поездки может корректироваться в связи с дорожной ситуацией
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено
— трансфер на комфортабельном автобусе — прогулка-экскурсия по Нижнему парку Петергофа — обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с фотовыходами
Дополнительно оплачиваются
— входные билеты в Нижний парк Петергофа: взрослые граждане РФ и стран СНГ — 600 руб., учащиеся от 14 до 18 лет — 450 руб., дети до 14 лет — бесплатно (при предъявлении справки из школы или документа); иностранные граждане — 1200 руб.
По желанию оплачиваются
— Входные билеты в Большой Петергофский дворец: взрослые граждане РФ и стран СНГ — 600 руб., учащиеся от 14 до 18 лет — 450 руб., дети до 14 лет — бесплатно (при предъявлении справки из школы или документа); иностранные граждане — 1500 руб.
Доступ в Петергоф
Обратите внимание, на майские праздники или в выходные летом не всегда можно попасть в Большой дворец в Петергофе, так как может не быть билетов и свободных гидов.
Не рекомендуем покупать входные билеты заранее: время посещения может меняться из-за погоды, дорожных и организационных особенностей. Наш гид поможет оформить билеты в ходе поездки оптимальным способом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл 16412 экскурсий для 23532 туристов
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже 3 года проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.