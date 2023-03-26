Облик Петербурга и Петергофа хранит множество историй и память об известных людях и событиях. Архитекторы с мировым именем, министры, вельможи и первые лица империи — вот чьи имена будут звучать во время нашего автобусного тура. В группе до 50 человек вы осмотрите самые величественные архитектурные ансамбли, дворцы и парки, которые приведут вас в восторг своим масштабом.

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Описание

Что вас ожидает

Блеск и роскошь имперской столицы

Оценить всё великолепие Петербурга лучше всего с экскурсии по дворцово-парковому комплексу Петергофу. Подобно Северной столице, этот пригород строился по личному плану Петра I. Вы проследите грандиозный замысел во всём — в разбивке аллей, расположении памятников архитектуры и скульптур, садовых лабиринтов и павильонов.

Парадный Петербург встретит вас не менее причудливыми смешениями стилей и эпох. На обзорной автобусной экскурсии вы увидите более десятка роскошных дворцов: Шереметевский, Шуваловский, Аничков, Михайловский, Зимний и многие другие. Прочувствуете великолепие Невского проспекта и знаменитого Медного всадника.

Программа

09.00 Выезд из Санкт—Петербурга.

11.00 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа. Осмотр каскада и фонтанов в сопровождении гида.

13.00 Свободное время в Петергофе. Самое время перекусить, посидеть на скамейке в тени вековых деревьев или прогуляться до Финского залива.

14.20 Переезд в Санкт-Петербург.

15.00 Обзорная экскурсия по городу с 4-5 фотовыходами.

18.00 Прибытие к ст. м. «Невский проспект».

Организационные детали

Объекты показа могут меняться местами, с сохранением объема оказываемых услуг

К показу могут быть предложены другие достопримечательности в Петербурге в связи с реставрационными действиями на объектах показа и/или дорожной ситуацией.

Время поездки может корректироваться в связи с дорожной ситуацией

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено

— трансфер на комфортабельном автобусе

— прогулка-экскурсия по Нижнему парку Петергофа

— обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с фотовыходами

Дополнительно оплачиваются

— входные билеты в Нижний парк Петергофа: взрослые граждане РФ и стран СНГ — 600 руб., учащиеся от 14 до 18 лет — 450 руб., дети до 14 лет — бесплатно (при предъявлении справки из школы или документа); иностранные граждане — 1200 руб.

По желанию оплачиваются

— Входные билеты в Большой Петергофский дворец: взрослые граждане РФ и стран СНГ — 600 руб., учащиеся от 14 до 18 лет — 450 руб., дети до 14 лет — бесплатно (при предъявлении справки из школы или документа); иностранные граждане — 1500 руб.

Доступ в Петергоф