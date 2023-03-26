Однодневный групповой тур по Петербургу и Петергофу на автобусе

Увидеть шедевры парадной архитектуры: императорские резиденции, сады и фонтаны

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Облик Петербурга и Петергофа хранит множество историй и память об известных людях и событиях.

Архитекторы с мировым именем, министры, вельможи и первые лица империи — вот чьи имена будут звучать во время нашего автобусного тура.

В группе до 50 человек вы осмотрите самые величественные архитектурные ансамбли, дворцы и парки, которые приведут вас в восторг своим масштабом.
Однодневный групповой тур по Петербургу и Петергофу на автобусе
Однодневный групповой тур по Петербургу и Петергофу на автобусе
Однодневный групповой тур по Петербургу и Петергофу на автобусе
Однодневный групповой тур по Петербургу и Петергофу на автобусе
Однодневный групповой тур по Петербургу и Петергофу на автобусе
Однодневный групповой тур по Петербургу и Петергофу на автобусе
Однодневный групповой тур по Петербургу и Петергофу на автобусе
Однодневный групповой тур по Петербургу и Петергофу на автобусе
Однодневный групповой тур по Петербургу и Петергофу на автобусе
Однодневный групповой тур по Петербургу и Петергофу на автобусе
Однодневный групповой тур по Петербургу и Петергофу на автобусе
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Блеск и роскошь имперской столицы

Оценить всё великолепие Петербурга лучше всего с экскурсии по дворцово-парковому комплексу Петергофу. Подобно Северной столице, этот пригород строился по личному плану Петра I. Вы проследите грандиозный замысел во всём — в разбивке аллей, расположении памятников архитектуры и скульптур, садовых лабиринтов и павильонов.

Парадный Петербург встретит вас не менее причудливыми смешениями стилей и эпох. На обзорной автобусной экскурсии вы увидите более десятка роскошных дворцов: Шереметевский, Шуваловский, Аничков, Михайловский, Зимний и многие другие. Прочувствуете великолепие Невского проспекта и знаменитого Медного всадника.

Программа

09.00 Выезд из Санкт—Петербурга.
11.00 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа. Осмотр каскада и фонтанов в сопровождении гида.
13.00 Свободное время в Петергофе. Самое время перекусить, посидеть на скамейке в тени вековых деревьев или прогуляться до Финского залива.
14.20 Переезд в Санкт-Петербург.
15.00 Обзорная экскурсия по городу с 4-5 фотовыходами.
18.00 Прибытие к ст. м. «Невский проспект».

Организационные детали

  • Объекты показа могут меняться местами, с сохранением объема оказываемых услуг
  • К показу могут быть предложены другие достопримечательности в Петербурге в связи с реставрационными действиями на объектах показа и/или дорожной ситуацией.
  • Время поездки может корректироваться в связи с дорожной ситуацией

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено

— трансфер на комфортабельном автобусе
— прогулка-экскурсия по Нижнему парку Петергофа
— обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с фотовыходами

Дополнительно оплачиваются

— входные билеты в Нижний парк Петергофа: взрослые граждане РФ и стран СНГ — 600 руб., учащиеся от 14 до 18 лет — 450 руб., дети до 14 лет — бесплатно (при предъявлении справки из школы или документа); иностранные граждане — 1200 руб.

По желанию оплачиваются

— Входные билеты в Большой Петергофский дворец: взрослые граждане РФ и стран СНГ — 600 руб., учащиеся от 14 до 18 лет — 450 руб., дети до 14 лет — бесплатно (при предъявлении справки из школы или документа); иностранные граждане — 1500 руб.

Доступ в Петергоф

  • Обратите внимание, на майские праздники или в выходные летом не всегда можно попасть в Большой дворец в Петергофе, так как может не быть билетов и свободных гидов.
  • Не рекомендуем покупать входные билеты заранее: время посещения может меняться из-за погоды, дорожных и организационных особенностей. Наш гид поможет оформить билеты в ходе поездки оптимальным способом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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