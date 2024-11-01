Что вас ждет Встречаемся со стороны Дворцового проспекта, 44 — у входа в парк напротив Собора Архангела Михаила. Прогуляемся по Верхнему парку и Нижнему саду общей площадью около 162 гектаров. Дворцово-парковый ансамбль уникален тем, что он оказался единственный из всех не подвергшийся разрушению в годы Великой Отечественной войны и сохранивший свою подлинность. Рассмотрим Дворец Петра III, погрузимся в исторический водоворот событий и услышим о непростых взаимоотношениях императора Петра III с его женой — Екатериной II. Полюбуемся жемчужиной комплекса — Китайским дворцом и поговорим о моде на китайские мотивы и о многочисленных прекрасных статуях, окружающих дворец. Этот дворец, построенный для императрицы Екатерины II как ее «Собственная дача». По пути вам встретится зверинец, где обитают птицы и животные тех же пород, что жили здесь двести пятьдесят лет назад. Подойдем к уникальному памятнику архитектуры второй половины 18 века.

к павильону Катальной горки. Узнаем какое неизгладимое впечатление на гостей производили летние катаниях с горок, когда золоченые коляски, мчались на огромной для тех времён скорости (до 60 км/ч). Сможем оценить грандиозную постройку — Большой Меншиковский дворец, величественный облик и грандиозный размах которого до сих пор вызывают восхищение. Вы узнаете о личности Баловня судьбы, светлейшего князя Александра Меншикова и узнаете, как отдыхали здесь представители царской семьи. При желании после экскурсии с местным гидом в составе группы вы можете посетить Большой Меншиковский дворец, Китайский дворец со знаменитым Стеклярусным кабинетом, дворец Петра III и павильон Катальной горки, где вы полюбуетесь парадными залами и пышными интерьерами, которые помогут воссоздать атмосферу давно минувших дней.