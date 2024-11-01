Прогуляться по парку, который прекрасен в любой сезон, увидеть удивительной красоты дворцы, услышать рассказы о её владельцах и хитросплетениях судеб.
Узнать во время прогулки среди живописных парковых пейзажей и великолепных дворцов — в чем же уникальность этого прославленного дворцового комплекса на берегу Финского залива.
Узнать во время прогулки среди живописных парковых пейзажей и великолепных дворцов — в чем же уникальность этого прославленного дворцового комплекса на берегу Финского залива.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ждет Встречаемся со стороны Дворцового проспекта, 44 — у входа в парк напротив Собора Архангела Михаила. Прогуляемся по Верхнему парку и Нижнему саду общей площадью около 162 гектаров. Дворцово-парковый ансамбль уникален тем, что он оказался единственный из всех не подвергшийся разрушению в годы Великой Отечественной войны и сохранивший свою подлинность. Рассмотрим Дворец Петра III, погрузимся в исторический водоворот событий и услышим о непростых взаимоотношениях императора Петра III с его женой — Екатериной II. Полюбуемся жемчужиной комплекса — Китайским дворцом и поговорим о моде на китайские мотивы и о многочисленных прекрасных статуях, окружающих дворец. Этот дворец, построенный для императрицы Екатерины II как ее «Собственная дача». По пути вам встретится зверинец, где обитают птицы и животные тех же пород, что жили здесь двести пятьдесят лет назад. Подойдем к уникальному памятнику архитектуры второй половины 18 века.
к павильону Катальной горки. Узнаем какое неизгладимое впечатление на гостей производили летние катаниях с горок, когда золоченые коляски, мчались на огромной для тех времён скорости (до 60 км/ч). Сможем оценить грандиозную постройку — Большой Меншиковский дворец, величественный облик и грандиозный размах которого до сих пор вызывают восхищение. Вы узнаете о личности Баловня судьбы, светлейшего князя Александра Меншикова и узнаете, как отдыхали здесь представители царской семьи. При желании после экскурсии с местным гидом в составе группы вы можете посетить Большой Меншиковский дворец, Китайский дворец со знаменитым Стеклярусным кабинетом, дворец Петра III и павильон Катальной горки, где вы полюбуетесь парадными залами и пышными интерьерами, которые помогут воссоздать атмосферу давно минувших дней.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в парк (в том числе для гида)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовый проспект, 44
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия заинтересует тех, кто добирается до Ораниембаума самостоятельно
- Все экскурсии внутри музеев (дворцов и павильонов) проводят только местные гиды. Посещение дворцов желательно до жкскурсии или после ее окончания
- В стоимость включена экскурсия по парку
- Билет в парк (в том числе для гида) вы приобретаете за свой счет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
1 ноя 2024
Отличная экскурсия! Гид Вероника очень интересно рассказала о прошлом и настоящем дворцово-паркового комплекса.
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