От первых шагов Петра Первого на берегах Невы до символов революционного прошлого — я покажу вам наиболее значимые исторические объекты времён имперской России и Советского Союза.
И расскажу о формировании архитектурного облика Санкт-Петербурга и повседневной жизни горожан через призму истории — так, чтобы события прошлого ожили на ваших глазах.
И расскажу о формировании архитектурного облика Санкт-Петербурга и повседневной жизни горожан через призму истории — так, чтобы события прошлого ожили на ваших глазах.
Описание экскурсии
Во время прогулки мы увидим:
- Домик Петра — небольшой музей, посвященный истории России и прошлому города.
- Дворец Великого Князя Николая Николаевича — последний дворец, построенный для членов семьи Романовых.
- Крейсер «Аврора» — бессменный символ революции.
- Доходные дома в стиле модерн.
- Особняк знаменитой балерины Матильды Кшесинской, ныне Музей политической истории.
- Соборную мечеть — культовое исламское сооружение.
И раскроем увлекательные исторические вопросы:
- Как происходило формирование Санкт-Петербурга.
- Какие политические заключённые томились в тюрьмах сначала Российской империи, а затем и Советского Союза.
- Почему застройка Петроградской стороны, начавшаяся в начале 20 века, существенно отличается от архитектуры центральной части города.
- Как связан жизненный путь балерины Кшесинской и дом Романовых.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1325 ₽
|Дети 8-18 лет
|750 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Троицко-Петровском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 103 туристов
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. С детства меня окружали дворы-колодцы, старинные парадные, коммунальные квартиры с изразцовыми печами. Всё это казалось естественным и привычным. Мы всегда гуляли с родителями поЗадать вопрос
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