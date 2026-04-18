На небольшом теплоходе вы пройдёте по водным артериям Петербурга, увидите набережные с их парадной архитектурой и крейсер «Аврора».
Полюбуетесь Петропавловской крепостью на Заячьем острове и застанете момент разведения мостов — Дворцового, Троицкого и Литейного. На судне есть открытая и закрытая палубы для комфортной поездки.
Полюбуетесь Петропавловской крепостью на Заячьем острове и застанете момент разведения мостов — Дворцового, Троицкого и Литейного. На судне есть открытая и закрытая палубы для комфортной поездки.
Описание экскурсии
* Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
* Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
* Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату
Что вас ожидает
Маршрут
Мытнинская набережная — Дворцовый мост — Троицкий мост — крейсер «Аврора» — Литейный мост
Вы увидите:
- Петровскую и Дворцовую набережные
- Крейсер «Аврора»
- Петропавловскую крепость
- Разведение Дворцового, Троицкого и Литейного мостов
Если вдруг пойдёт дождь — не страшно, на наших теплоходах есть как открытые, так и закрытые палубы.
Организационные детали
- На борту теплохода действует свободная рассадка
- Льготный билет доступен для школьников и студентов, многодетных родителей, пенсионеров и инвалидов II и III группы. При себе необходимо иметь подтверждающие документы
- На теплоход можно проносить любые напитки, кроме алкогольных
- Дополнительные расходы по желанию: мини-бар — на выбор, пледы — 250 ₽
- Продажа билетов на рейс закрывается за час до начала прогулки
- Посадка начинается за 30 минут до отплытия
в субботу и воскресенье в 00:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1600 ₽
|Льготный
|1400 ₽
|Дети (3-11 лет)
|1200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кронверского моста
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 00:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алые паруса — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 4532 туристов
Наши приоритеты — предоставление качественных услуг и максимальное удовлетворение клиента. Для этого мы неустанно работаем над повышением качества. В частности, постоянно поддерживаем превосходное состояние наших судов и средств безопасности. Наш персонал обладает высокой квалификацией. Всё это в совокупности делает ваше пребывание на борту наших судов комфортным и безопасным. Добро пожаловать на борт!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Развод мостов в Санкт-Петербурге - это уникальное зрелище, которое можно смотреть снова и снова! Феерично всё! От мостов до гонки кораблей от одного моста к другому. Ночная подсветка Питера с воды выглядит потрясающе. Обязательно к посещению.
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А
Прекрасная возможность увидеть жемчужину Питера - разводные мосты в тот самый момент, когда они перестают быть цельными и разводят "руки" своих пролётов. Очень красиво и торжественно!
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Спасибо организатору за оперативность и за учтивость)) развод мостов очень красивое зрелище, но одевайтесь теплее, мы замерзли😂
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В
К большому сожалению, экскурсии не было. Просто играла музыка. Она была современная молодежная, но людям в возрасте это было явно не очень. Лучше бы тогда какая-то нейтральная играла. В целом маршрут понравился. Команда на 5! На кораблике чистый туалет, есть бар с чаем-кофе, и нам повезло с погодой.
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О
Было бы классно, если бы не: на открытой палубе слишком много стульчиков, чтобы набить народу, сидеть пару часов жёстко, колени упираются, видно только когда стоишь, а стоят все, соответственно, и не видно ничего, пошёл дождь - все набились в закрытую палубу, которая вообще не рассчитана на такое количество людей, толкучка стоя и не видно ничего. Лучше бы на набережной осталась.
Алые паруса
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! Мы искренне ценим ваше мнение и сожалеем, что впечатление от мероприятия было омрачено неудобствами. Ваши замечания
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Н
Нет точной информации где находится причал, так как ночь уточнить не у кого, само судно очень потрепанное. Но сотрудникам судна спасибо.
Алые паруса
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв и за добрые слова в адрес нашей команды! Мы рады, что сотрудники судна смогли сделать ваше пребывание комфортным.
На каждом электронном билете есть мобильный номер телефона нашего причала. Сотрудники причала доступны для звонков в ночное время.
На каждом электронном билете есть мобильный номер телефона нашего причала. Сотрудники причала доступны для звонков в ночное время.
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