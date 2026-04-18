На небольшом теплоходе вы пройдёте по водным артериям Петербурга, увидите набережные с их парадной архитектурой и крейсер «Аврора». Полюбуетесь Петропавловской крепостью на Заячьем острове и застанете момент разведения мостов — Дворцового, Троицкого и Литейного. На судне есть открытая и закрытая палубы для комфортной поездки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

* Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту

* Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

* Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату

Что вас ожидает

Маршрут

Мытнинская набережная — Дворцовый мост — Троицкий мост — крейсер «Аврора» — Литейный мост

Вы увидите:

Петровскую и Дворцовую набережные

Крейсер «Аврора»

Петропавловскую крепость

Разведение Дворцового, Троицкого и Литейного мостов

Если вдруг пойдёт дождь — не страшно, на наших теплоходах есть как открытые, так и закрытые палубы.

Организационные детали