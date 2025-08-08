В Песках есть одна из наиболее роскошных и отлично сохранившихся парадных, храм с крепостной стеной, прогулка вдоль которого перенесет нас в эпоху феодальной Руси, причудливые дворы-колодцы — и всё это в 5 минутах от Московского вокзала! Давайте отправимся на прогулку по району — осмотрим достопримечательности и обсудим их историю.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Вот что вы увидите:
- Парадную Г. Бернштейна, созданную по проекту архитектора А. Хренова. Высота потолков — 4 метра, только на первом этаже можно увидеть 3 вида метлахской плитки!
- Феодоровский собор, с очень нетипичной для Петербурга архитектурой, который перенесёт нас в эпоху начала правления Романовых.
- Современные архитектурные решения, которые пытаются вписаться в историческую фактуру — удачные и не очень
- Здание, где царской охранкой был пойман молодой Сталин — и сослан в ссылку так далеко, что думал, больше никогда не вернётся
И не только!
А вот что вы узнаете:
- как появился район Пески и почему так назывался
- жили зажиточные люди в доходных домах и чем парадная отличается от подъезда
- в советское время медики научились переливать плазму крови в институте на Песках, а люди сдали 70 литров крови в первый день ВОВ
И многое другое!
Организационные детали
- Мы будем заходить в храм — вам понадобятся наушники, так как внутри мы будем слушать аудиоматериал с телефона
- Рекомендуем соблюдать дресс-код для посещения храма: закрытые колени, женщинам — платок
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5557 туристов
Меня зовут Максим, я работаю гидом 4 года, люблю это и не собираюсь прекращать. Представляю дружную команду гидов. Каждый день мы узнаем что-то новое о Петербурге и делимся этим с гостями. Наша цель — сделать экскурсию не только познавательной, но и весёлой. Поэтому выбирая нас, вы выбираете ещё и хорошее настроение!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
9 авг 2025
Максим, спасибо за большую, разностороннюю, интересную экскурсию. 1,5 часа пролетели очень не заметно. Понравился индивидуальный вариант экскурсии.
