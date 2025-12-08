Петропавловский собор — это православный храм, последний приют русских императоров, памятник архитектуры петровского барокко и некогда самое высокое здание Петербурга. Вы осмотрите собор снаружи и внутри, увидите роскошный золочёный иконостас и усыпальницу Романовых. И конечно, погрузитесь в историю судеб правителей России.
Описание билета
Собор снаружи
- Вы поразитесь высоте собора (122,5 метра) — до недавнего времени он был самым высоким зданием в Санкт-Петербурге.
- Разберётесь в особенностях петровского барокко, отличающегося от традиционного барокко.
- А мы расскажем об истории шпиля и фигуры ангела на его вершине.
- И откроем, как Пётр I решил построить крепость и собор на Заячьем острове для защиты Санкт-Петербурга от шведов.
Собор изнутри
- Вы рассмотрите величественный резной золочёный иконостас и живописные плафоны на потолке.
- Узнаете об иконах, украшающих собор, и их истории.
- В Императорской усыпальнице увидите надгробия императоров — Петра I, Екатерины II, Александра I, Николая II и не только.
- И вспомните основные события из жизни императоров и членов их семей.
Организационные детали
- Билеты в Петропавловский собор включены в стоимость экскурсии.
- Экскурсию можно провести на английском языке или для большего количества человек — детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Петропавловской крепости
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 659 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
