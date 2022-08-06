#Питернеспит - ночная авторская экскурсия 7 в 1

#Питернеспит - ночная авторская экскурсия 7 в 1
#Питернеспит - ночная авторская экскурсия 7 в 1
#Питернеспит - ночная авторская экскурсия 7 в 1
#Питернеспит - ночная авторская экскурсия 7 в 1
#Питернеспит - ночная авторская экскурсия 7 в 1
#Питернеспит - ночная авторская экскурсия 7 в 1
#Питернеспит - ночная авторская экскурсия 7 в 1

Что вас ожидает 🤩

  • Главные достопримечательности: особняк Шрёдера
  • Аврора
  • Нахимовское училище
  • Соловецкий камень
  • Подземелье и двор Петропавловской крепости
  • Разводка мостов с борта теплохода
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сразу 7 экскурсий в одной!
Особняк Шрёдера, ужин-концерт, проход по набережным и дворам (Нобель, Аврора, Нахимовское училище, Дом военморов, Дом артистов БДТ, Домик Петра I, сквер Товстоногова, Дом политкатаржан, Соловецкий камень, Часовня к 300-летию Петербурга.
Далее пройдём по подземелью Петропавловской крепости и совершим экскурсию по ночному двору крепости.
На причале вас будет ждать теплоход с круизом по рекам и каналам к разводке мостов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Включены: экскурсия по особняку
  • Концерт
  • Ужин
  • Экскурсия по набережной до Петропавловской крепости
  • Подземный переход
  • Экскурсия по двору крепости
  • Теплоход к разводке мостов
Что не входит
  • Всё включено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Петроградская набережная - 32
Завершение: причал у Адмиралтейства
Когда и сколько длится?
Когда: 2,13, 23 июля; 3, 24 сентября 2022 г
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Длительность экскурсии 7,5 часов.
  • Форма одежды и обуви - удобная.
  • Экскурсовод - Анастасия Козельская
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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