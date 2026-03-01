От причала на Фонтанке мы отправимся в путешествие по городу, чтобы полюбоваться старинными дворцами, замками и мостами в нарядной вечерней подсветке. Наш теплоход пройдёт по Мойке, Фонтанке и Неве, а в финале сделает остановку, чтобы вы насладились разводом мостов.

Описание экскурсии

Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но наша прогулка состоится в любом случае.

Что вас ожидает

Панорамы города

Вас ждут впечатляющие виды Эрмитажа и Петропавловской крепости — старейшего архитектурного сооружения города. Вы оцените великолепие Ростральных колонн и Медного всадника, гармонию природной красоты и классической скульптуры Летнего сада. Познакомитесь с Инженерным замком — уникальным образцом архитектуры 18 века.

Развод мостов

Его можно наблюдать как из закрытого салона, так и с открытой палубы судна, наслаждаясь величественной игрой света и механизмов.

История Петербурга

Во время экскурсии вы также услышите интересные факты о городе благодаря аудиогиду.

Организационные детали