От причала на Фонтанке мы отправимся в путешествие по городу, чтобы полюбоваться старинными дворцами, замками и мостами в нарядной вечерней подсветке.
Наш теплоход пройдёт по Мойке, Фонтанке и Неве, а в финале сделает остановку, чтобы вы насладились разводом мостов.
Описание экскурсии
Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но наша прогулка состоится в любом случае.
Что вас ожидает
Панорамы города
Вас ждут впечатляющие виды Эрмитажа и Петропавловской крепости — старейшего архитектурного сооружения города. Вы оцените великолепие Ростральных колонн и Медного всадника, гармонию природной красоты и классической скульптуры Летнего сада. Познакомитесь с Инженерным замком — уникальным образцом архитектуры 18 века.
Развод мостов
Его можно наблюдать как из закрытого салона, так и с открытой палубы судна, наслаждаясь величественной игрой света и механизмов.
История Петербурга
Во время экскурсии вы также услышите интересные факты о городе благодаря аудиогиду.
Организационные детали
- На теплоходе есть закрытый салон и открытая палуба. В зависимости от погоды вы сможете любоваться городом с удобного места
- Все теплоходы имеют необходимые разрешения и лицензии и оборудованы спасательными средствами
- На судне нет бара или ресторана, но есть столики и стулья. Можете взять еду и напитки с собой
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акватории
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1650 ₽
|Дети до 7 лет
|1200 ₽
|Пенсионеры
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На реке Фонтанке у Аничкова моста
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 826 туристов
Наша компания — собственник флота прогулочных теплоходов в Санкт-Петербурге. Мы организуем прогулки по рекам и каналам города. Все наши теплоходы в отличном состоянии и не старше 2016 года. Мы имеем все необходимые страховки и лицензии. А наши капитаны — многолетний опыт. Будем рады показать вам Северную столицу с самого красивого ракурса — с воды!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Ночная прогулка на теплоходе - от Невского проспекта»
Индивидуальная
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: На пересечении улиц Большая Морская 7 и Невского п...
1 апр в 19:30
2 апр в 19:30
9000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты
Начало: На набережной р. Фонтанки, 104
15 апр в 23:30
16 апр в 23:30
22 500 ₽
25 000 ₽ за всё до 10 чел.
-
25%
Групповая
Ночная теплоходная прогулка от Петропавловской крепости + развод мостов
Отправиться от Кронверкского моста по Мойке, Фонтанке и Неве
Начало: У Петропавловской крепости
2 мая в 23:30
3 мая в 23:30
1650 ₽
2200 ₽ за человека
-
25%
Групповая
Ночная прогулка от Эрмитажа и развод мостов - на теплоходе
Полюбоваться огнями Петербурга с воды
Начало: Возле Эрмитажа
1650 ₽
2200 ₽ за человека