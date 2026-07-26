Отправляйтесь на водную прогулку по двум разным Петербургам! На канале Грибоедова вас ждут камерные виды, старинные мосты и знаменитые фасады, а на Неве — дворцы, крепость, широкие набережные и главные символы города.
По желанию с вами отправится гид и расскажет об истории, архитектуре и литературных сюжетах, связанных с этими местами.
По желанию с вами отправится гид и расскажет об истории, архитектуре и литературных сюжетах, связанных с этими местами.
Описание экскурсии
Канал Грибоедова. Вы увидите Банковский и Львиный мосты, храм Спаса на Крови, Казанский собор и Дом компании «Зингер».
Нева. Перед вами откроются Зимний дворец, Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.
Разводные мосты. Если экскурсия проходит вечером, можно увидеть одно из самых известных зрелищ Петербурга.
Организационные детали
- На борту есть всё необходимое для комфортного путешествия: каюта, туалет, холодильник, посуда и бокалы, пледы, музыка, тент от солнца, дождя и ветра, отопитель и спасжилеты. Перед началом проводится инструктаж по технике безопасности
- Время прогулки можно продлить (детали уточняйте у организатора)
- Дополнительно оплачиваются услуги гида — 5000 ₽ / час (по желанию)
- С вами будет опытный капитан
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
набережная реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 2274 туристов
Аттестованный и дипломированный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2010 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «По каналу Грибоедова и Неве на индивидуальном катере»
Индивидуальная
до 7 чел.
Нева и каналы Петербурга - на люкс-катере
Увидеть главные символы города с воды и пройти под мостами
Начало: У метро «Сенная площадь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6100 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По рекам и каналам Петербурга на персональном катере с гидом
Увидеть Северную столицу с воды и погрузиться в её историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
от 13 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Прогулка на катере «Голландец» по водам Санкт-Петербурга
Насладиться видами города и отдохнуть на комфортабельном судне
Начало: Грибоедова
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 13 000 ₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
На катере Ferrari - прогулка по рекам и каналам Петербурга + акватория Невы
Скорость, стиль, роскошь и прекрасные виды города
Начало: На набережной канала Грибоедова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 7650 ₽ за всё до 5 чел.
от 12 000 ₽ за экскурсию