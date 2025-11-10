Последняя обитель Николая II Царское село известно также как место, где находится Александровский дворец, последний дворец последнего царя. Именно отсюда начался трагический путь семьи императора Николая II на голгофу в Тобольск, а после Екатеринбург. Здесь они прожили 13 лет, и за это время создали уникальный уголок, наполненный духом Русской старины и любви, в которое они вложили свою душу и сердце. Здесь появились постройки в псевдорусском стиле, о которых мы предлагаем поговорить во время нашего путешествия. Мы поговорим о том:

Как и чем жила семья в Александровском дворце, как учились и чем любили заниматься в Александровском парке.

О рождении наследника в царской семье и о его неизлечимой болезни • Об окружении государя императора и о Григории Распутине.

Как и чем жила семья в последнее время перед арестом, как проводили время и на что надеялись те, кто так драматично окончили свои дни в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге и о многом другом. Важная информация:.

