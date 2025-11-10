Царское Село известно также как место, где находится Александровский дворец – последний дворец последнего царя.
Именно отсюда начался трагический путь семьи императора Николая II на голгофу в Тобольск, а после в
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Последняя обитель Николая II Царское село известно также как место, где находится Александровский дворец, последний дворец последнего царя. Именно отсюда начался трагический путь семьи императора Николая II на голгофу в Тобольск, а после Екатеринбург. Здесь они прожили 13 лет, и за это время создали уникальный уголок, наполненный духом Русской старины и любви, в которое они вложили свою душу и сердце. Здесь появились постройки в псевдорусском стиле, о которых мы предлагаем поговорить во время нашего путешествия. Мы поговорим о том:
- Как и чем жила семья в Александровском дворце, как учились и чем любили заниматься в Александровском парке.
- О рождении наследника в царской семье и о его неизлечимой болезни • Об окружении государя императора и о Григории Распутине.
Как и чем жила семья в последнее время перед арестом, как проводили время и на что надеялись те, кто так драматично окончили свои дни в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге и о многом другом. Важная информация:.
- Экскурсовод подъедет за вами в условленное место (в пределах исторического центра Петербурга или по договоренности с гидом, если живете далеко). Возможна встреча в аэропорту, на вокзале. После экскурсии гид также отвезет вас в заранее согласованное место.
- Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь. Можно взять с собой бутылочку с водой или термос с чаем / кофе. Также возьмите паспорт (пенсионное, свидетельство о рождении), если будете покупать льготный билет.
- Во дворцах экскурсии проводят только штатные экскурсоводы дворца.
- В осенне-зимний период вход в парки бесплатный, прогулка также очень приятна, а для посещения дворцов – это самое время (билеты в свободной продаже, во дворцах тихо и спокойно!).
- Касса Александровского дворца работает до 16:45, вход во дворец возможен до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александровский дворец
- Федоровский собор
- Федоровский городок
- Ратная палата
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание группы до 4-х человек. Если вас больше - понадобится доплата за минивэн или автобус.
- Встреча в отеле (в пределах исторического центра или по договоренности) и доставка обратно в заранее указанное место.
Что не входит в цену
- Билеты в парк (в том числе для гида)
- Билеты во дворец (музеи при желании)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
