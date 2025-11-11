Прокатиться по Финскому заливу и освоить азы управления яхтой
Музеи и доходные дома, кафе и рестораны, дворы-колодцы и Чижик-Пыжик.
Всё это вы уже видели и посещали не один раз? Приглашаем поучаствовать в действительно необычном приключении! Вы выйдете в Финский залив на оригинальной яхте из красного дерева. Наш опытный капитан не просто прокатит вас по морю, но и проведёт мастер-класс по парусному спорту.
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Что посмотреть
Вы увидите с воды современную архитектуру города: Вантовый мост ЗСД, стадион Газпром Арена и небоскрёб «Лахта-центр». Понаблюдаете за слаженной работой яхтсменов и полюбуетесь морскими просторами, освещёнными оранжевым закатным солнцем.
Что узнать
Мы расскажем об особенностях управления парусным судном, основах мореходства и парусном спорте. О деревянных яхтах и истории яхтинга в России. Если позволит погода, вы сможете попробовать управлять яхтой.
Что почувствовать
Атмосфера на судне — это отдельный мир. Единение с морем позволяет отвлечься от суеты и повседневных мыслей, перезагрузиться. На яхте есть только мы, а всё остальное вне её. И в этот момент только это важно. Волны, ветер, солнце, паруса, команда и судно.
Организационные детали
Для нас первостепенны ваша безопасность и приятные впечатления, поэтому в непогоду мы отменим выход и вернем предоплату
Наша яхта из красного дерева, её палуба покрыта древесиной тика. Мы просим вас не приносить «цветные» напитки (чай, красное вино, колу).
У нас в команде есть профессиональный фотограф, который может провести для вас съёмку за дополнительную плату — 10 000 рублей
Возможно начать прогулку также в 14:00 и 23:00 по понедельникам и средам, в 14:00,17:00, 20:00 и 23:00 в другие дни. При бронировании сообщите, пожалуйста, желаемое время.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 23 туристов
Здравствуйте! Мы команда яхты Орион. Таких судов в России всего два. Оно из красного дерева, спущено на воду в 1975 году. За 90-е годы яхта сильно обветшала, и мы своими читать дальше
руками её реставрируем. Сделали уже очень большую работу, которая позволила судну пройти техосмотр и обеспечивает необходимую безопасность.
Большая часть денег от мастер-классов идёт на восстановление, капитальный ремонт и модернизацию яхты, так как в планах у нас кругосветное путешествие на ней.
Мы приглашаем вас получить приятные впечатления, узнать интересную информацию и помочь нам с воплощением нашей грандиозной затеи.