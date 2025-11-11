Музеи и доходные дома, кафе и рестораны, дворы-колодцы и Чижик-Пыжик. Всё это вы уже видели и посещали не один раз? Приглашаем поучаствовать в действительно необычном приключении! Вы выйдете в Финский залив на оригинальной яхте из красного дерева. Наш опытный капитан не просто прокатит вас по морю, но и проведёт мастер-класс по парусному спорту.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание мастер-класса

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Что посмотреть

Вы увидите с воды современную архитектуру города: Вантовый мост ЗСД, стадион Газпром Арена и небоскрёб «Лахта-центр». Понаблюдаете за слаженной работой яхтсменов и полюбуетесь морскими просторами, освещёнными оранжевым закатным солнцем.

Что узнать

Мы расскажем об особенностях управления парусным судном, основах мореходства и парусном спорте. О деревянных яхтах и истории яхтинга в России. Если позволит погода, вы сможете попробовать управлять яхтой.

Что почувствовать

Атмосфера на судне — это отдельный мир. Единение с морем позволяет отвлечься от суеты и повседневных мыслей, перезагрузиться. На яхте есть только мы, а всё остальное вне её. И в этот момент только это важно. Волны, ветер, солнце, паруса, команда и судно.

Организационные детали