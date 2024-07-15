По некоторым каналам Санкт-Петербурга можно пройти только на моторном катере, поэтому эта прогулка отлично подойдет для тех, кто хочет с близкого расстояния полюбоваться набережными и архитектурой города. Дополнит увиденное наша аудиоэкскурсия об истории и достопримечательностях Петербурга.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание аудиогида

Возможны изменения маршрута, в редких случаях отмены или перенос прогулок из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Прогулка на моторном катере. Этот формат предназначен для семьи или компании друзей. На катере есть все необходимое: столик, удобные мягкие диваны, расположенные по всему периметру судна, пледы, а также тент на случай дождя или яркого солнца. Катер полностью открытый, поэтому ничто не помещает вам рассмотреть красоты города.

Маршрут:

1 час: р. Фонтанка — канал Грибоедова (район Коломны) — р. Мойка — р. Фонтанка

1 час 15 минут: р. Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — Зимняя канавка — р. Нева — р. Фонтанка — доплата 1500 ₽

1 час 30 минут: р. Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — Зимняя канавка — р. Нева (до Петропавловской крепости и крейсера Авроры) — р. Фонтанка — доплата 3000 ₽

В любом случае, вас ждут прекрасные виды на гранитные набережные и изящные дворцы города.

Аудиоэкскурсия. Вы услышите об истории и архитектуре Петербурга, узнаете самое любопытное о его памятниках и о судьбах петербужцев из разных эпох. Аудиоэкскурсия транслируется через две достаточно мощные колонки; звук двигателя акустику не заглушает, громкость регулируется. По желанию, экскурсия может быть заменена на музыку.

Организационные детали