Что вас ожидает

Прогулка на моторном катере. Этот формат предназначен для семьи или компании друзей. На катере есть все необходимое: столик, удобные мягкие диваны, расположенные по всему периметру судна, пледы, а также тент на случай дождя или яркого солнца. Катер полностью открытый, поэтому ничто не помещает вам рассмотреть красоты города.

Вы можете выбрать один из двух маршрутов:

р. Фонтанка — канал Грибоедова (район Коломны) — р. Мойка — р. Фонтанка

р. Фонтанка — Крюков канал— канал Грибоедова — Зимняя канавка — р. Нева — р. Фонтанка

В любом случае, вас ждут прекрасные виды на гранитные набережные и изящные дворцы города.

Аудиоэкскурсия. Вы услышите об истории и архитектуре Петербурга, узнаете самое любопытное о его памятниках и о судьбах петербужцев из разных эпох. Аудиоэкскурсия транслируется через две достаточно мощные колонки; звук двигателя акустику не заглушает, громкость регулируется.

Организационные детали