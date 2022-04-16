На индивидуальном катере - по каналам Петербурга

Проплыть по водным лабиринтам Северной Венеции и послушать интересную аудиоэкскурсию

Индивидуальная
По некоторым каналам Санкт-Петербурга можно проплыть только на моторном катере, поэтому эта прогулка отлично подойдет для тех, кто хочет с близкого расстояния полюбоваться набережными и архитектурой города.

Дополнит увиденное наша аудиоэкскурсия об истории и достопримечательностях Петербурга.
На индивидуальном катере - по каналам Петербурга
На индивидуальном катере - по каналам Петербурга
На индивидуальном катере - по каналам Петербурга
На индивидуальном катере - по каналам Петербурга
На индивидуальном катере - по каналам Петербурга
На индивидуальном катере - по каналам Петербурга
На индивидуальном катере - по каналам Петербурга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка на моторном катере. Этот формат предназначен для семьи или компании друзей. На катере есть все необходимое: столик, удобные мягкие диваны, расположенные по всему периметру судна, пледы, а также тент на случай дождя или яркого солнца. Катер полностью открытый, поэтому ничто не помещает вам рассмотреть красоты города.
Вы можете выбрать один из двух маршрутов:

  • р. Фонтанка — канал Грибоедова (район Коломны) — р. Мойка — р. Фонтанка
  • р. Фонтанка — Крюков канал— канал Грибоедова — Зимняя канавка — р. Нева — р. Фонтанка

В любом случае, вас ждут прекрасные виды на гранитные набережные и изящные дворцы города.

Аудиоэкскурсия. Вы услышите об истории и архитектуре Петербурга, узнаете самое любопытное о его памятниках и о судьбах петербужцев из разных эпох. Аудиоэкскурсия транслируется через две достаточно мощные колонки; звук двигателя акустику не заглушает, громкость регулируется.

Организационные детали

  • Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы
  • Максимальная вместимость катера — 11 человек, независимо от веса и возраста пассажира. Это очень важно, потому что превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведет к санкциям.
  • На катере есть небольшой столик; удобные мягкие диваны расположены по всему периметру судна. Вы можете взять с собой на борт перекус и напитки (в том числе спиртное), согласовав все заранее с администрацией причала (подробнее — в переписке). Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим позаботиться о чистоте после себя.
  • На катере есть пледы-халаты, в которые можно закутаться. Однако в любом случае рекомендуем взять с собой теплую одежду — на воде бывает ветрено.
  • Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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