Пройти по водным лабиринтам Северной Венеции и послушать интересную аудиоэкскурсию
По некоторым каналам Санкт-Петербурга можно пройти только на моторном катере, поэтому эта прогулка отлично подойдет для тех, кто хочет с близкого расстояния полюбоваться набережными и архитектурой города. Дополнит увиденное наша аудиоэкскурсия об истории и достопримечательностях Петербурга.
Возможны изменения маршрута, в редких случаях отмены или перенос прогулок из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Прогулка на моторном катере. Этот формат предназначен для семьи или компании друзей. На катере есть все необходимое: столик, удобные мягкие диваны, расположенные по всему периметру судна, пледы, а также тент на случай дождя или яркого солнца. Катер полностью открытый, поэтому ничто не помещает вам рассмотреть красоты города. Маршрут: 1 час: р. Фонтанка — канал Грибоедова (район Коломны) — р. Мойка — р. Фонтанка 1 час 15 минут: р. Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — Зимняя канавка — р. Нева — р. Фонтанка — доплата 1500 ₽ 1 час 30 минут: р. Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — Зимняя канавка — р. Нева (до Петропавловской крепости и крейсера Авроры) — р. Фонтанка — доплата 3000 ₽
В любом случае, вас ждут прекрасные виды на гранитные набережные и изящные дворцы города.
Аудиоэкскурсия. Вы услышите об истории и архитектуре Петербурга, узнаете самое любопытное о его памятниках и о судьбах петербужцев из разных эпох. Аудиоэкскурсия транслируется через две достаточно мощные колонки; звук двигателя акустику не заглушает, громкость регулируется. По желанию, экскурсия может быть заменена на музыку.
Организационные детали
Стандартный маршрут прогулки длится 1 час. Возможно увеличить длительность рейса за дополнительную плату — необходимо предварительно сообщить о ваших пожеланиях
Максимальная вместимость катера — 11 человек, независимо от веса и возраста пассажира. Это очень важно, потому что превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведет к санкциям
На катере есть пледы, небольшой столик; удобные мягкие диваны расположены по всему периметру судна. Вы можете взять с собой на борт перекус и напитки (в том числе спиртное), согласовав все заранее с администрацией причала (подробнее — в переписке). Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим позаботиться о чистоте после себя
На катере есть пледы, в которые можно закутаться. Однако в любом случае рекомендуем взять с собой теплую одежду — на воде бывает ветрено
Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной р. Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоход СПб — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 60205 туристов
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Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Спасибо за хорошую индивидуальную семейную экскурсию ко дню рождения) Очень повезло с погодой и поэтому проблем не было. В случае дождя всем спрятаться будет сложно. Кораблик прекрасный, капитан отличный. Единственный читать дальшеуменьшить
недостаток, что в случае передвижения по кораблику нужно предупреждать капитана) Аудио экскурсия на 1.5 часа по самым красивым местам Санкт-Петербурга. Организация хорошая, за день перезвонили и уточнили место встречи. Отправление по расписанию. Если вы едете на авто, то учтите, что парковка может быть платной)
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Мария
Прогулка очень понравилась, комфортабельный катер. Аудиогид интересно рассказывает материал шкипер успевал за рассказом! Так что получили массу приятных впечатлений и знаний😉
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Светлана
Праздновали ДР на катере. Рассказ сам по себе не интересовал. Дали пледы бокалы, разрешили включить свою музыку через колонки. Предоставили выбор маршрута. С погодой повезло. Настоятельно рекомендую
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Л
Людмила
Нам очень повезло с погодой, прекрасный катер и капитан, который учел наши пожелания!
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А
Александр
Эту экскурсию нужно брать после традиционных обзоров, чтобы увидеть ещё более величественный и блистательный Петербург с другого ракурса. Аудиогид оказался вполне уместен и даже интересен. Цена, конечно, отличается от стоимости групповой прогулки. Но это, как говорится, издержки индивидуального подхода и при группе в 5-7 человек, наверное, не так накладно.
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А
Анастасия
Заказывали индивидуальную экскурсию по каналам с аудиогидом. Материал хорошо структурирован, громкость устроила, но в момент проплыва под мостами звук из колонок терялся в эхе, часть информации безвозвратно утеряна… но мы не в обиде, такова особенность экскурсии, ничего не поделаешь. В остальном все хорошо, водителю спасибо.
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