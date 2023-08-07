Реки и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки

Экскурсия на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга: индивидуальный маршрут

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Наша водная прогулка позволит вам не только познакомиться с главными достопримечательностями Петербурга с воды, но и стать свидетелями одной из самых известных городских традиций — выстрелом Петропавловской пушки.

Вы увидите самые красивые места, а гид на борту расскажет много интересных фактов о Северной столице.
Реки и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Реки и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Реки и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Реки и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Реки и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Реки и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Реки и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Реки и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Ближайшие даты:
7
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авг
9
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авг
11
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Что вас ожидает:

  • Спас на Крови
  • Марсово поле
  • Михайловский замок (Чижик-Пыжик)
  • Река Фонтанка
  • Река Нева
  • Петропавловская крепость
  • Зимняя канавка
  • Эрмитаж
  • Медный всадник
  • Крейсер Аврора
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Летний Cанкт Петербург особенно прекрасен! В вашем распоряжении — катер комфорт-класса с опытным капитаном. Вы отправитесь по классическому маршруту по рекам и каналам с осмотром главных достопримечательностей центра. Гид на борту расскажет немало интересных фактов о Северной столице.
  • Эта прогулка станет незабываемой, ведь вы увидите самые красивые места в компании своих близких и разделите с ними яркие впечатления от путешествия по воде.
  • Вы увидите: Спаса на Крови, Марсово поле, Михайловский замок (Чижик-Пыжик), реку Фонтанку, реку Нева, Петропавловскую крепость, Зимнюю канавку, Эрмитаж, Медного всадника, крейсер Аврора.

11.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Индивидуальный маршрут
Что не входит
  • Питание и напитки
Место начала и завершения?
Набережная реки Мойки, д. 11
Когда и сколько длится?
Когда: 11.30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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