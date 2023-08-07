Экскурсия на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга: индивидуальный маршрут
Наша водная прогулка позволит вам не только познакомиться с главными достопримечательностями Петербурга с воды, но и стать свидетелями одной из самых известных городских традиций — выстрелом Петропавловской пушки.
Вы увидите самые красивые места, а гид на борту расскажет много интересных фактов о Северной столице.
Вы увидите самые красивые места, а гид на борту расскажет много интересных фактов о Северной столице.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Спас на Крови
- Марсово поле
- Михайловский замок (Чижик-Пыжик)
- Река Фонтанка
- Река Нева
- Петропавловская крепость
- Зимняя канавка
- Эрмитаж
- Медный всадник
- Крейсер Аврора
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Летний Cанкт Петербург особенно прекрасен! В вашем распоряжении — катер комфорт-класса с опытным капитаном. Вы отправитесь по классическому маршруту по рекам и каналам с осмотром главных достопримечательностей центра. Гид на борту расскажет немало интересных фактов о Северной столице.
- Эта прогулка станет незабываемой, ведь вы увидите самые красивые места в компании своих близких и разделите с ними яркие впечатления от путешествия по воде.
- Вы увидите: Спаса на Крови, Марсово поле, Михайловский замок (Чижик-Пыжик), реку Фонтанку, реку Нева, Петропавловскую крепость, Зимнюю канавку, Эрмитаж, Медного всадника, крейсер Аврора.
11.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Индивидуальный маршрут
- Что не входит
- Питание и напитки
- Место начала и завершения?
- Набережная реки Мойки, д. 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: 11.30Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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