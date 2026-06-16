Приглашаем выдохнуть перед новой рабочей неделей и отправиться в атмосферное путешествие по Неве в Финский залив. Двухчасовая прогулка пройдёт в особенное время закатных красок и огней вечернего города.
Особое настроение в этот вечер будут создавать живая музыка, возможность закружиться в танце, свежий бриз, великолепные виды и романтика вечерней Невы.
Особое настроение в этот вечер будут создавать живая музыка, возможность закружиться в танце, свежий бриз, великолепные виды и романтика вечерней Невы.
Описание экскурсии
- Вы проплывёте под Дворцовым и Троицким мостом.
- Обогнёте Стрелку Васильевского острова.
- Увидите Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Мраморный дворец, Домик Петра I, Летний сад и другие достопримечательности.
- Выйдете в Финский залив, где город удивительным образом меняется.
Организационные детали
- Идём на двухпалубном теплоходе класса Москва вместимостью 100 пассажиров.
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет.
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
- С вами будет один из капитанов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы один из ведущих перевозчиков на водных магистралях Санкт-Петербурга, работающий с 2017 года. Предлагаем незабываемые речные прогулки по рекам и каналам города на комфортабельных теплоходах, яхтах и катерах. В нашем
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