В самом центре Петербурга вас ждёт… настоящая сказка. Вы посмотрите на праздничный город и полюбуетесь новогодним оформлением. Узнаете, как же праздновали Рождество в дореволюционной России. А ещё погрузитесь в историю одной светской дамы — и она поможет поверить в чудо даже скептикам.

Вы узнаете, как в Петербурге праздновали Рождество. Пройдёте сквозь истории героев классических зимних новелл известных писателей. И всё это — в форме иммерсивного спектакля, где каждому зрителю выпадет возможность прикоснуться к живой истории.

Вы увидите Гостиный Двор — место, где в любое время года можно было отыскать небывалые вещи, а под Рождество встречались настоящие чудеса

Полюбуетесь Елисеевским магазином, чьи витрины манят и сами готовы поведать о сказке

Погуляете по Малой Садовой, украшенной к празднику, и по Манежной площади, сияющей огнями

Побываете на площади Искусств с Михайловским театром, где каждый декабрь ставят самый новогодний балет — «Щелкунчик»

На Дворцовой площади узнаете, откуда на бал прибывали кареты, где танцевали гости в самую сказочную ночь в году и как праздновали Рождество царские дети

А в конце прогулки мы заглянем в одно заведение, где вы сможете упаковать самые настоящие чудеса в новогоднюю обёртку.

Взрослым и маленьким — всем, кому близок дух праздника. И тем, кто разочаровался в чуде — ведь в ходе прогулки мы обязательно удостоверимся в том, что чудеса существуют!

