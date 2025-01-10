В самом центре Петербурга вас ждёт… настоящая сказка. Вы посмотрите на праздничный город и полюбуетесь новогодним оформлением. Узнаете, как же праздновали Рождество в дореволюционной России. А ещё погрузитесь в историю одной светской дамы — и она поможет поверить в чудо даже скептикам.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Вы узнаете, как в Петербурге праздновали Рождество. Пройдёте сквозь истории героев классических зимних новелл известных писателей. И всё это — в форме иммерсивного спектакля, где каждому зрителю выпадет возможность прикоснуться к живой истории.
- Вы увидите Гостиный Двор — место, где в любое время года можно было отыскать небывалые вещи, а под Рождество встречались настоящие чудеса
- Полюбуетесь Елисеевским магазином, чьи витрины манят и сами готовы поведать о сказке
- Погуляете по Малой Садовой, украшенной к празднику, и по Манежной площади, сияющей огнями
- Побываете на площади Искусств с Михайловским театром, где каждый декабрь ставят самый новогодний балет — «Щелкунчик»
- На Дворцовой площади узнаете, откуда на бал прибывали кареты, где танцевали гости в самую сказочную ночь в году и как праздновали Рождество царские дети
А в конце прогулки мы заглянем в одно заведение, где вы сможете упаковать самые настоящие чудеса в новогоднюю обёртку.
Кому подойдёт экскурсия
Взрослым и маленьким — всем, кому близок дух праздника. И тем, кто разочаровался в чуде — ведь в ходе прогулки мы обязательно удостоверимся в том, что чудеса существуют!
Организационные детали
- Приходить с детьми можно и даже нужно, рекомендуемый возраст — от 10 лет
- Для одного путешественника предусмотрена скидка — 1000 ₽
- Если вас больше 4, доплата за каждого следующего участника — 1000 ₽
- Каждый участник получит новогодний подарок-сувенир, который сконструирует и оформит по собственному желанию
- Экскурсию для вас проведут профессиональный гид и настоящая актриса
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 94 туристов
Приветствую! Меня зовут Любовь. Я получила педагогическое образование с историческим уклоном. Моя миссия — влюблять в историю и архитектуру, делать ваше знакомство с городом ещё приятнее. Тайны, загадки, легенды самых
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
O
Olga
10 янв 2025
Чудесная экскурсия!!
Э
Эмин
3 янв 2025
Любовь превзошла наши ожидания и подарила праздничное настроение! Мы попеременно переносились в рождественскую атмосферу девятнадцатого века и возвращались в настоящее время, всякий раз получая заряд волшебства и ощущение чуда) Настоятельно рекомендуем!
Д
Дмитрий
18 дек 2024
Прекрасная экскурсия по рождественскому Питеру! Необычный формат с иммерсивностью) Нас сопровождала фрейлина из 19 века)
Особая благодарность за сюрпризы и подарки!)
Рекомендую)
Особая благодарность за сюрпризы и подарки!)
Рекомендую)
Особая благодарность за сюрпризы и подарки!)
Рекомендую)
