Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторана

Вы совершите путешествие по водным просторам Северной столицы во время уникального круиза ко дню Победы 9 мая.

Прекрасная возможность совместить увлекательную прогулку по Неве с интересной программой — насладиться живой музыкой и посмотреть яркий праздничный салют с борта теплохода!
4.8
10 отзывов
Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторана
Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторана
Салют Победы, живая музыка и шампанское на борту теплохода-ресторана
Ближайшие даты:
9
мая
Время начала: 21:30, 21:45

Описание водной прогулки

Волшебство Санкт-Петербурга с воды

Санкт-Петербург открывает свои величественные красоты, когда вы наслаждаетесь ими с воды. Вечерний город, освещенный огнями, станет для вас настоящим открытием. Набережные и мосты, залитые мягким светом, создают неповторимую атмосферу, а фейерверки добавляют волшебства в этот незабываемый вечер.

Комфортный круиз на теплоходе-ресторане

На борту комфортабельного двухпалубного теплохода-ресторана вас ждет удивительный вечер. Открытая смотровая площадка позволит вам насладиться великолепными видами, а живая музыка создаст атмосферу уюта и радости.

Что входит в программу:

  • Круиз по Неве с живописными пейзажами
  • Ужин в ресторане с изысканными блюдами от шеф-повара
  • Бокал шампанского в подарок каждому гостю
  • Фруктовая тарелка в подарок при заказе VIP столика

Важно знать

Компания оставляет за собой право изменять маршрут и расписание в зависимости от погодных условий и непредвиденных обстоятельств. Мы рекомендуем заранее ознакомиться с актуальной информацией перед вашим круизом.

Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и создайте незабываемые воспоминания, которые останутся с вами навсегда!

9 мая в 21:30

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Билет с праздничным шампанским4100 ₽
Детский (от 3 до 14 лет)2200 ₽
Большой VIP-стол (цена за 5 персон) + шампанское с фруктами23 000 ₽
Стол на двоих + (бокал шампанского и комплимент от Шеф-повара)8500 ₽
Стон на четверых + (бокал шампанского и комплимент от Шеф-повара)17 000 ₽
Большой VIP-стол (5 персон) + бутылка шампанского и комплимент от шеф-повара23 000 ₽
Большой VIP-стол (цена за 8 персоны) + шампанское с фруктами29 000 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Петропавловская крепость
  • Зимний дворец
  • Дворцовый
  • Биржевой и Троицкий мосты и многое другое
Что включено
  • Путешествие на теплоходе
  • Программа: Музыкальный круиз (рояль)
  • Бокал шампанского
Что не входит в цену
  • Питание
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 21:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Место отправления указано в названии билета. Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
10 мая 2023
Приобрели билеты на сайте на 5 человек ( в том числе 2 детей). В заказе выбрали теплоход - ресторан Москва. Но в кассе нам распечатали билеты в теплоход ресторан Астория.
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Посадили нас 5 человек в центре зала за маленький 3-х местный столик. На наше возмущение отреагировали не очень хорошо….. но в дальнейшем нас пересадили за нормальный столик. Но осадочек остался. Для Салюта победы теплоход ресторан Астория не подходит…. так как не было открытой зоны

В
17 окт 2021
Не первый раз пользуюсь услугами данной компании. В этот раз с родственниками, которые приехали на каникулы плавали на метеоре в Кронштадт, так интереснее и гораздо быстрее. Все вовремя без опозданий.
Г
18 сен 2021
Арендовали судно на мое 30-летие. Гости,как и я сама были в восторге, вечер прошел великолепно, лучше чем я планировала. Хочу поблагодарить администратора, который организовал все на высшем уровне, адекватная ценовая политика, мне скидку сделали в честь дня рождения. Персонал вежливый, внешнее оформление красивое, своя шоу программа. Не пожалела что выбрала именно их.
Н
9 сен 2021
Примерно месяц назад были в СПб. Город очень красивый, можно пройти весь центр пешком. Все изучили, время еще было и решили поехать и в Петергоф. Что бы не ехать на
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автобусе, муж приобрел онлайн билеты на метеор. Замечательное вышло путешествие, виды открываются что надо. Теперь я искренний поклонник лодочных туров – свежий воздух, места в первом ряду и бар под боком. Что еще нужно для мини-путешествия в известную на весь мир резиденцию императоров) В общем рекомендую. Недорого, комфортно и персонал приятный.

И
24 авг 2021
Почти всю жизнь мечтала побывать в городе на Неве. И, наконец-то, мечта осуществилась – летом в отпуске попала в Санкт-Петербург. Быть в этом чудесном городе, и не совершить водную экскурсию
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– преступление! Выбрали компанию «Астра Марин» и не ошиблись. Билеты купили на сайте – что очень удобно. Отправление было своевременно, без задержек. Судно довольно комфортабельное. Понравилось абсолютно всё – маршрут, обслуживание, кухня. Огромное спасибо за чудесное время!

О
13 авг 2021
Хотелось увидеть красоты Петербурга и решила, что водный путь будет интересен. Обзорная экскурсия очень понравилась. Море эмоции и фотографий.
Е
22 мая 2021
Были с мужем проездом в Санкт-Петербурге буквально на пару дней. И хотелось попробовать что-нибудь необычное и запоминающиеся. В итоге решили прокатится на круизе под разводными мостами, предложений было много, но
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выбрали эту компанию. Проходила экскурсия на двухпалубном панорамном теплоходе - ресторане. Приятно вспоминать …. мы плывем, вечер постепенно превращается в ночь, зажигая огоньки своего города - красота! Расстроило только, что круиз длится всего пару часов, которые пролетели незаметно.

А
12 мая 2021
Поездка очень понравилась: комфортный лайнер, 2 палубы (закрытая и открытая), при желании можно взять плед, бар, где можно купить все, что нужно. Сама по себе экскурсия очень интересная, единственный момент, это нужно подкорректировать аудиогид чтобы он подсказывал сторонность зданий и сооружений, о которых идет речь, т. к. во время экскурсии возникла небольшая путаница. Но в целом, впечатления остались очень приятные.
К
10 мая 2021
В
17 мая 2019
Я работаю менеджером в солидной фирме, и нашей фирме исполняется ровно 20 лет. Начальство дало указание устроить корпоратив. Долго думая с ребятами, мы посчитали, что корпоратив на теплоходе будет идеальным
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местом провождения праздника. В теплоходной компании Астра Марин мне посоветовали теплоход Корюшка. В итоге, я нисколько не пожалел о выборе, вечер на Неве был просто идеален. Из качеств понравилось доброжелательный персонал - никто там не хамил, как на многих мероприятиях это случается часто. Организовали праздник на высшем уровне, русская кухня - запеченная рыба выше всех пахвал. Следует отметить прекрасно подобранную музыку, все так и тянуло потанцевать. Было приятно и комфортно провести здесь время.

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