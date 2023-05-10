Вы совершите путешествие по водным просторам Северной столицы во время уникального круиза ко дню Победы 9 мая. Прекрасная возможность совместить увлекательную прогулку по Неве с интересной программой — насладиться живой музыкой и посмотреть яркий праздничный салют с борта теплохода!

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Описание водной прогулки

Волшебство Санкт-Петербурга с воды

Санкт-Петербург открывает свои величественные красоты, когда вы наслаждаетесь ими с воды. Вечерний город, освещенный огнями, станет для вас настоящим открытием. Набережные и мосты, залитые мягким светом, создают неповторимую атмосферу, а фейерверки добавляют волшебства в этот незабываемый вечер.

Комфортный круиз на теплоходе-ресторане

На борту комфортабельного двухпалубного теплохода-ресторана вас ждет удивительный вечер. Открытая смотровая площадка позволит вам насладиться великолепными видами, а живая музыка создаст атмосферу уюта и радости.

Что входит в программу:

Круиз по Неве с живописными пейзажами

Ужин в ресторане с изысканными блюдами от шеф-повара

Бокал шампанского в подарок каждому гостю

Фруктовая тарелка в подарок при заказе VIP столика

Важно знать

Компания оставляет за собой право изменять маршрут и расписание в зависимости от погодных условий и непредвиденных обстоятельств. Мы рекомендуем заранее ознакомиться с актуальной информацией перед вашим круизом.

Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и создайте незабываемые воспоминания, которые останутся с вами навсегда!