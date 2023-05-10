Прекрасная возможность совместить увлекательную прогулку по Неве с интересной программой — насладиться живой музыкой и посмотреть яркий праздничный салют с борта теплохода!
мая
Описание водной прогулки
Волшебство Санкт-Петербурга с воды
Санкт-Петербург открывает свои величественные красоты, когда вы наслаждаетесь ими с воды. Вечерний город, освещенный огнями, станет для вас настоящим открытием. Набережные и мосты, залитые мягким светом, создают неповторимую атмосферу, а фейерверки добавляют волшебства в этот незабываемый вечер.
Комфортный круиз на теплоходе-ресторане
На борту комфортабельного двухпалубного теплохода-ресторана вас ждет удивительный вечер. Открытая смотровая площадка позволит вам насладиться великолепными видами, а живая музыка создаст атмосферу уюта и радости.
Что входит в программу:
- Круиз по Неве с живописными пейзажами
- Ужин в ресторане с изысканными блюдами от шеф-повара
- Бокал шампанского в подарок каждому гостю
- Фруктовая тарелка в подарок при заказе VIP столика
Важно знать
Компания оставляет за собой право изменять маршрут и расписание в зависимости от погодных условий и непредвиденных обстоятельств. Мы рекомендуем заранее ознакомиться с актуальной информацией перед вашим круизом.
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и создайте незабываемые воспоминания, которые останутся с вами навсегда!
9 мая в 21:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Билет с праздничным шампанским
|4100 ₽
|Детский (от 3 до 14 лет)
|2200 ₽
|Большой VIP-стол (цена за 5 персон) + шампанское с фруктами
|23 000 ₽
|Стол на двоих + (бокал шампанского и комплимент от Шеф-повара)
|8500 ₽
|Стон на четверых + (бокал шампанского и комплимент от Шеф-повара)
|17 000 ₽
|Большой VIP-стол (5 персон) + бутылка шампанского и комплимент от шеф-повара
|23 000 ₽
|Большой VIP-стол (цена за 8 персоны) + шампанское с фруктами
|29 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловская крепость
- Зимний дворец
- Дворцовый
- Биржевой и Троицкий мосты и многое другое
Что включено
- Путешествие на теплоходе
- Программа: Музыкальный круиз (рояль)
- Бокал шампанского
Что не входит в цену
- Питание
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Место отправления указано в названии билета. Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами