Васильевский остров 🏝️ - самый известный из петербургских островов. Это действительно настоящий город 🏙️ в городе со своей историей 📖 прогулку 👣 мы со стрелки, одной из лучших видовых площадок в Петербурге. Нева напротив Биржи - главная площадь Петербурга. Да, именно она, а не Дворцовая площадь. На экскурсии 🧭 я докажу это.

Но стрелка - это не только сквер перед Биржей. Это и Кунсткамера, Академия наук, Библиотека РАН, здание Двенадцати коллегий. И даже памятник Андрею Дмитриевичу Сахарову.

Тут даже некоторые окна своей формой дают повод поговорить о знаменитых архитекторах и их заказчиках.

Я обязательно покажу дом с привидениями. И даже не один. Не обойдётся без дома аптекаря Пеля, во дворе которого стоит башня грифонов.

Как мы начнём экскурсию ⛳ с рассказа о названии Васильевского острова, так и завершим её у памятника, который этот рассказ прекрасно проиллюстрирует.

Приятных вам Прогулок по Петербургу! 😃