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Секреты Васильевского острова

Александр Ч.
Александр Ч. – Гид из Санкт-Петербурга
Секреты Васильевского острова
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Секреты Васильевского острова
Секреты Васильевского острова

Что вы увидите

  • Стрелка Васильевского острова. Биржа. Ростральные колонны. Кунсткамера. Здание Академии наук. Здание Библиотеки РАН. Здание Двенадцати коллегий. Памятник А. Д. Сахарову. Дворец Петра II. Дворец Меншикова. Румянцевский сквер. Обелиск "Румянцева победам". Здание Академии художеств. Египетские сфинксы. Дом аптекаря Пеля. Андреевский собор. Андреевский бульвар.
Васильевский остров 🏝️ - самый известный из петербургских островов. Это действительно настоящий город 🏙️ в городе со своей историей 📖 прогулку 👣 мы со стрелки, одной из лучших видовых площадок в Петербурге. Нева напротив Биржи - главная площадь Петербурга. Да, именно она, а не Дворцовая площадь. На экскурсии 🧭 я докажу это.
Но стрелка - это не только сквер перед Биржей. Это и Кунсткамера, Академия наук, Библиотека РАН, здание Двенадцати коллегий. И даже памятник Андрею Дмитриевичу Сахарову.
Тут даже некоторые окна своей формой дают повод поговорить о знаменитых архитекторах и их заказчиках.
Я обязательно покажу дом с привидениями. И даже не один. Не обойдётся без дома аптекаря Пеля, во дворе которого стоит башня грифонов.
Как мы начнём экскурсию ⛳ с рассказа о названии Васильевского острова, так и завершим её у памятника, который этот рассказ прекрасно проиллюстрирует.
Приятных вам Прогулок по Петербургу! 😃
Что входит
  • Мифы и легенды
  • анекдоты из жизни знаменитых петербуржцев. Рассказы о достопримечательностях
  • интересных событиях.
Что не входит
  • Скука
  • уныние.
Начало
🚩 Сквер на стрелке Васильевского острова
Место завершения
🏁 Памятник Василию на Андреевском бульваре
Секреты Васильевского острова
Секреты Васильевского острова
Секреты Васильевского острова
Секреты Васильевского острова
Секреты Васильевского острова
Секреты Васильевского острова
Секреты Васильевского острова
Секреты Васильевского острова
Секреты Васильевского острова
Секреты Васильевского острова
Секреты Васильевского острова
Секреты Васильевского острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Ч.
Александр Ч.
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