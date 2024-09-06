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Перед вами эрудированный робот-гид мистер Ушкин.



Доступным языком он расскажет, как была создана Петропавловская крепость и проведёт по её территории.



Вы измерите длину Петровских ворот шагами, осмотрите домик для лодки Петра I и посчитаете пуговицы на его кафтане.



А если прибудете к Нарышкину бастиону к полудню, услышите выстрел из пушки и узнаете о его подготовке.