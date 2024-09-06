Перед вами эрудированный робот-гид мистер Ушкин.
Доступным языком он расскажет, как была создана Петропавловская крепость и проведёт по её территории.
Вы измерите длину Петровских ворот шагами, осмотрите домик для лодки Петра I и посчитаете пуговицы на его кафтане.
А если прибудете к Нарышкину бастиону к полудню, услышите выстрел из пушки и узнаете о его подготовке.
Доступным языком он расскажет, как была создана Петропавловская крепость и проведёт по её территории.
Вы измерите длину Петровских ворот шагами, осмотрите домик для лодки Петра I и посчитаете пуговицы на его кафтане.
А если прибудете к Нарышкину бастиону к полудню, услышите выстрел из пушки и узнаете о его подготовке.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание аудиогида
Что вас ожидает
- Вы погрузитесь в историю создания Петропавловской крепости и посетите наиболее интересные её места.
- Познакомитесь с зайцем Арсением.
- Узнаете длину Петровских ворот в человеческих шагах.
- Увидите домик для лодки Петра I.
- Пересчитаете пуговицы на кафтане императора.
- Узнаете, почему площадь для наказания солдат назвали Плясовой.
- Услышите мощный выстрел из пушки, традиционно производимый в полдень возле Нарышкиного бастиона.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в аудиоформате: после оплаты на почту вам придёт подробная инструкция, ссылка на приложение и промокод.
- В зависимости от количества участников для удобства прослушивания можно использовать телефон с хорошим динамиком, маленькую портативную колонку или наушники.
- Экскурсию можно пройти в любое время.
- Вход на территорию крепости свободный.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Иоанновским мостом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 272 туристов
Авторские развивающие экскурсии в аудиоформате для детей и их родителей. Исторические факты доносятся доступным языком, музыкальное оформление и спецэффекты создают неповторимую атмосферу. Традиционно на маршруте много вопросов и заданий, что помогает хорошо запомнить материал.Задать вопрос
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