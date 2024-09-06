Семейная прогулка по Петропавловской крепости c иммерсивным аудиогидом

Исследовать место, где родился Петербург, и услышать грохот пушки
Перед вами эрудированный робот-гид мистер Ушкин.

Доступным языком он расскажет, как была создана Петропавловская крепость и проведёт по её территории.

Вы измерите длину Петровских ворот шагами, осмотрите домик для лодки Петра I и посчитаете пуговицы на его кафтане.

А если прибудете к Нарышкину бастиону к полудню, услышите выстрел из пушки и узнаете о его подготовке.
Семейная прогулка по Петропавловской крепости c иммерсивным аудиогидом
Семейная прогулка по Петропавловской крепости c иммерсивным аудиогидом
Семейная прогулка по Петропавловской крепости c иммерсивным аудиогидом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание аудиогида

Что вас ожидает

  • Вы погрузитесь в историю создания Петропавловской крепости и посетите наиболее интересные её места.
  • Познакомитесь с зайцем Арсением.
  • Узнаете длину Петровских ворот в человеческих шагах.
  • Увидите домик для лодки Петра I.
  • Пересчитаете пуговицы на кафтане императора.
  • Узнаете, почему площадь для наказания солдат назвали Плясовой.
  • Услышите мощный выстрел из пушки, традиционно производимый в полдень возле Нарышкиного бастиона.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в аудиоформате: после оплаты на почту вам придёт подробная инструкция, ссылка на приложение и промокод.
  • В зависимости от количества участников для удобства прослушивания можно использовать телефон с хорошим динамиком, маленькую портативную колонку или наушники.
  • Экскурсию можно пройти в любое время.
  • Вход на территорию крепости свободный.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с Иоанновским мостом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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