Коварный G-man захватил наш мир! И мы, самые отважные из камерменов, совершим скачок сквозь время и пространство, чтобы остановить злодея! Вернее — не допустить, чтобы в рождественскую ночь 1912 года в него превратился обычный подросток Георгий. Для этого нам предстоит переместиться на Невский проспект начала 20 века и спасти праздник Георгия и его семьи.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Чтобы спасти Рождество, нам нужно к нему подготовиться и ответить на вопросы:

где купить продукты и подарки?

куда отправится за рождественской ёлкой?

где сделать праздничную фотосессию?

Ответы непросты, но нам оставили подсказки. Для того, чтобы их добыть, придётся потрудиться. Но вместе мы справимся! И даже не замёрзнем: квест построен так, что мы будем переходить из одного интересного тёплого места в другое.

Наш маршрут:

Мы пройдём по праздничному Невскому проспекту. Узнаем, чем украшали ёлки и где их покупали

На самой короткой улице Санкт-Петербурга заглянем к фотографу

Сделаем фото с видом на Невский проспект с безопасной смотровой крыши

Заглянем в Гостиный двор и найдём там подарок

У праздничной елки возле Казанского собора зажжём бенгальские огни и вернёмся в наш мир

Для кого этот квест

Я — мама подростков и учитель истории в школе. Эта экскурсия-квест протестирована и одобрена моими сыновьями и учениками. Она отлично подойдёт для семей с детьми от 8 лет.

Организационные детали