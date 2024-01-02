Семейный квест «Спасти Рождество в Петербурге»

Групповой квест в Санкт-Петербурге

Путешествие в рождественскую ночь 1912 года в мини-группе

Коварный G-man захватил наш мир! И мы, самые отважные из камерменов, совершим скачок сквозь время и пространство, чтобы остановить злодея! Вернее — не допустить, чтобы в рождественскую ночь 1912 года в него превратился обычный подросток Георгий.

Для этого нам предстоит переместиться на Невский проспект начала 20 века и спасти праздник Георгия и его семьи.
Семейный квест «Спасти Рождество в Петербурге»
Семейный квест «Спасти Рождество в Петербурге»
Семейный квест «Спасти Рождество в Петербурге»
Семейный квест «Спасти Рождество в Петербурге»
Семейный квест «Спасти Рождество в Петербурге»
Семейный квест «Спасти Рождество в Петербурге»
Семейный квест «Спасти Рождество в Петербурге»
Семейный квест «Спасти Рождество в Петербурге»

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Чтобы спасти Рождество, нам нужно к нему подготовиться и ответить на вопросы:

  • где купить продукты и подарки?
  • куда отправится за рождественской ёлкой?
  • где сделать праздничную фотосессию?

Ответы непросты, но нам оставили подсказки. Для того, чтобы их добыть, придётся потрудиться. Но вместе мы справимся! И даже не замёрзнем: квест построен так, что мы будем переходить из одного интересного тёплого места в другое.

Наш маршрут:

  • Мы пройдём по праздничному Невскому проспекту. Узнаем, чем украшали ёлки и где их покупали
  • На самой короткой улице Санкт-Петербурга заглянем к фотографу
  • Сделаем фото с видом на Невский проспект с безопасной смотровой крыши
  • Заглянем в Гостиный двор и найдём там подарок
  • У праздничной елки возле Казанского собора зажжём бенгальские огни и вернёмся в наш мир

Для кого этот квест

Я — мама подростков и учитель истории в школе. Эта экскурсия-квест протестирована и одобрена моими сыновьями и учениками. Она отлично подойдёт для семей с детьми от 8 лет.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть проведена индивидуально для вашей группы в другое время по согласованию с гидом.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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