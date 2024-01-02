Путешествие в рождественскую ночь 1912 года в мини-группе
Коварный G-man захватил наш мир! И мы, самые отважные из камерменов, совершим скачок сквозь время и пространство, чтобы остановить злодея! Вернее — не допустить, чтобы в рождественскую ночь 1912 года в него превратился обычный подросток Георгий.
Для этого нам предстоит переместиться на Невский проспект начала 20 века и спасти праздник Георгия и его семьи.
Для этого нам предстоит переместиться на Невский проспект начала 20 века и спасти праздник Георгия и его семьи.
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Чтобы спасти Рождество, нам нужно к нему подготовиться и ответить на вопросы:
- где купить продукты и подарки?
- куда отправится за рождественской ёлкой?
- где сделать праздничную фотосессию?
Ответы непросты, но нам оставили подсказки. Для того, чтобы их добыть, придётся потрудиться. Но вместе мы справимся! И даже не замёрзнем: квест построен так, что мы будем переходить из одного интересного тёплого места в другое.
Наш маршрут:
- Мы пройдём по праздничному Невскому проспекту. Узнаем, чем украшали ёлки и где их покупали
- На самой короткой улице Санкт-Петербурга заглянем к фотографу
- Сделаем фото с видом на Невский проспект с безопасной смотровой крыши
- Заглянем в Гостиный двор и найдём там подарок
- У праздничной елки возле Казанского собора зажжём бенгальские огни и вернёмся в наш мир
Для кого этот квест
Я — мама подростков и учитель истории в школе. Эта экскурсия-квест протестирована и одобрена моими сыновьями и учениками. Она отлично подойдёт для семей с детьми от 8 лет.
Организационные детали
- Экскурсия может быть проведена индивидуально для вашей группы в другое время по согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле метро «Гостиный двор»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 13:00 и 16:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 300 туристов
Добрый! Меня зовут Ольга. С 2015 года я провожу игры-путешествия по Санкт-Петербургу для детей от 6 лет. А еще веду историю Петербурга в школе. В интерактивной игре ребята не только узнают историю города и познакомятся с его достопримечательностями, но и весело проведут время. С нетерпением жду встречи!
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