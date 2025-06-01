Во время нашего путешествия мы сможем погулять по берегу Финского залива, изучить местный модерн и подышать лечебным, морским и сосновым воздухом! Сестрорецк — город-целитель.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииГород-целитель Здесь жили, творили и занимались лечением многие именитые люди: от членов царской семьи до художников и поэтов. Мы вспомним великие имена, неразрывно связанные с Сестрорецком, увидим дачи некоторых из них и обсудим здешнюю дачную жизнь — она особенная. Мы прогуляемся по живописному песчаному пляжу с дюнами, полюбуемся видами на Финский залив, форты и Кронштадт вдалеке. Вы почувствуете, что здесь действительно совершенно бесподобная атмосфера: коряжистые сосны, свежий морской ветер, песчаные барханы, милые дачные домики и все это помножено на интереснейшую историю, которая никого не оставит равнодушными. Дачная жизнь Мы поговорим о Сестрорецком курорте — крупнейшем северном центре отдыха, где было самое прогрессивное оборудование и методы лечения, куда приезжали отдыхать, лечиться и. . флиртовать. Вспомним о судьбах людей, проживавших здесь и эмигрировавших за границу после событий 1917 года. Мы с вами совершим променад и увидим старинные дачи, дожившие до наших дней, в том числе и те, которые бережно сохранены и превращены в прекрасные жемчужины Сестрорецка. Также прогуляемся и полюбуемся прекрасно сохранившимися дачами на территории загородного спа-отеля Скандинавия. На берегу можно будет выпить чашечку кофе с видом на море и окунуться с головой в атмосферу красоты и гармонии. Именно на Финском заливе сохранилась та романтическая атмосфера, которая придает притягательность нашему городу. Оружейный завод и дамба По приказу Петра I в городе был построен Cестрорецкий оружейный завод. Вы увидите исторический корпус завода и памятник создателю трехлинейной винтовки Мосина. Узнаете, как любовь помогла изобретателю создать эту знаменитую винтовку. На берегу живописного озера перед вами предстанет Храм апостолов Петра и Павла, посвященный всем подводникам, а также макет первой в мире подводной лодки. По вашему желанию можем дополнить экскурсию посещением воинского мемориального комплекса «Сестрорецкий рубеж» (возможен обед на «полевой кухне»), музея «Шалаш В. И. Ленина» в Разливе, Еврейского кладбища, а также посещением других мест в Курортном районе: Репино, Комарово, Зеленогорска! Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сестрорецк
- Финский залив
- Старинные дачи
- Сестрорецкий оружейный завод
- Памятник Мосину
- Храм апостолов Петра и Павла
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание группы до 4-х человек. Если вас больше - доплата за минивэн или автобус.
- Встреча в отеле (в пределах исторического центра). Возможна встреча в аэропорту, на вокзале.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Т
Татьяна
1 июн 2025
Я бы не позиционировала эту поездку как дачный Сестрорецк, этого было мало, 25%. А вот город, известные личности, достопримечательности и военная история - да. Шли не на то, хотелось безмятежности, атмосферы писательских дач, бабусек в чепчиках. Вышло иначе, но кому-то, может, именно то, что увидели мы как раз будет интересно. Ресторан Дача на берегу Финского залива одни восторги, вернёмся ещё!
Н
Наталья
28 апр 2025
Прекрасная экскурсия! Погода была крайне переменчивой: и снег, и дождь, и солнце! Путешествовать на автомобиле очень удобно. Мы успели побывать в красивейших районах города. Как будто увидела другой Петербург! Взяла
О
Оксана
25 апр 2025
Замечательные места, повезло с погодой.
