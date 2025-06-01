Т Татьяна

Я бы не позиционировала эту поездку как дачный Сестрорецк, этого было мало, 25%. А вот город, известные личности, достопримечательности и военная история - да. Шли не на то, хотелось безмятежности, атмосферы писательских дач, бабусек в чепчиках. Вышло иначе, но кому-то, может, именно то, что увидели мы как раз будет интересно. Ресторан Дача на берегу Финского залива одни восторги, вернёмся ещё!