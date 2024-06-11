Канал Грибоедова умеет удивлять.
Кто-то чувствует здесь шелест страниц поэм и романов, другие — слышат звон монет, третьи же видят, как он поет и танцует под музыку Сен-Санса. На этой прогулке вы откроете его историю, увидите знаковые места. Посмотрим, с какой стороны канал откроется вам.
Кто-то чувствует здесь шелест страниц поэм и романов, другие — слышат звон монет, третьи же видят, как он поет и танцует под музыку Сен-Санса. На этой прогулке вы откроете его историю, увидите знаковые места. Посмотрим, с какой стороны канал откроется вам.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За каждым изгибом канала скрываются уютные уголки, хранящие истории. То два скелета восседают в окружении домиков средневекового города, то появится вдруг дом с порталом, ведущим в Париж. А затем — дома, где создавались поэмы и романы. Всё это мы увидим!
Наш маршрут:
- Банковский мост, изящно протянувшийся над водной гладью канала. Кого вам напомнит квартет грифонов?
- Здание бывшего Ассигнационного банка — здесь грифоны охраняют богатства. Отсюда началась история бумажных денег в России
- Каменный мост — один из старейших в городе. Здесь могло произойти ещё одно покушение на Александра ll (если бы не было вовремя предотвращено)
- Бертгольд центр. Креативное пространство в стенах бывшего завода с необычным кафе и граффити
- Дом Олонкина, где Ф. М. Достоевский написал роман «Игрок» и оригинальным образом сделал предложение руки и сердца А. Н. Сниткиной
- Дом Зверкова, где познакомились А С. Пушкин и Н. В. Гоголь
- Сенная площадь — «чрево Петербурга» и «единственное место в городе, где полиция не требовала от граждан благопристойного вида». Именно здесь происходят события романов Ф М. Достоевского
- Гостиница «Неаполь», где Гоголь сжёг первое своё произведение.
- Львиный мост, где сидят те самые львы, которые мечтали обрести крылья — и их мечта сбылась. А чтобы исполнилось ваше желание, нужно будет сделать зарядку на мосту — это обязательное условие
Я расскажу о:
- висячих мостах и их конструкции
- банках Петербурга и меняльных лавках 19 века
- писателях и их героях, живших на берегах канала
- театральной жизни города.
- покушениях на Александра II, ограблениях и денежных махинациях
- художниках-передвижниках и членах общества «Мир искусства»
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия понравится тем, кому хочется «чего-то этакого», особенного, небанального. Тем, кто готов погрузиться в сказку и скрыться от суеты города. Главное, чтобы вы были готовы долго гулять, слушать и разговаривать!
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка — надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Мы можем заглянуть в кофейню, заказ оплачивается дополнительно
- Рекомендуемый возраст детей — от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Банковского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Григорий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Григорий, можно Гриша, можно на «ты». Я — экскурсовод и воспитатель детского сада в одном лице. И вожу экскурсии по Петербургу — одинаково увлекательно иЗадать вопрос
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