Сказки канала Грибоедова

Прогуляться вдоль канала и погрузиться в забавные, романтичные и загадочные сюжеты
Канал Грибоедова умеет удивлять.

Кто-то чувствует здесь шелест страниц поэм и романов, другие — слышат звон монет, третьи же видят, как он поет и танцует под музыку Сен-Санса. На этой прогулке вы откроете его историю, увидите знаковые места. Посмотрим, с какой стороны канал откроется вам.
Сказки канала Грибоедова
Сказки канала Грибоедова
Сказки канала Грибоедова
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За каждым изгибом канала скрываются уютные уголки, хранящие истории. То два скелета восседают в окружении домиков средневекового города, то появится вдруг дом с порталом, ведущим в Париж. А затем — дома, где создавались поэмы и романы. Всё это мы увидим!

Наш маршрут:

  • Банковский мост, изящно протянувшийся над водной гладью канала. Кого вам напомнит квартет грифонов?
  • Здание бывшего Ассигнационного банка — здесь грифоны охраняют богатства. Отсюда началась история бумажных денег в России
  • Каменный мост — один из старейших в городе. Здесь могло произойти ещё одно покушение на Александра ll (если бы не было вовремя предотвращено)
  • Бертгольд центр. Креативное пространство в стенах бывшего завода с необычным кафе и граффити
  • Дом Олонкина, где Ф. М. Достоевский написал роман «Игрок» и оригинальным образом сделал предложение руки и сердца А. Н. Сниткиной
  • Дом Зверкова, где познакомились А С. Пушкин и Н. В. Гоголь
  • Сенная площадь — «чрево Петербурга» и «единственное место в городе, где полиция не требовала от граждан благопристойного вида». Именно здесь происходят события романов Ф М. Достоевского
  • Гостиница «Неаполь», где Гоголь сжёг первое своё произведение.
  • Львиный мост, где сидят те самые львы, которые мечтали обрести крылья — и их мечта сбылась. А чтобы исполнилось ваше желание, нужно будет сделать зарядку на мосту — это обязательное условие

Я расскажу о:

  • висячих мостах и их конструкции
  • банках Петербурга и меняльных лавках 19 века
  • писателях и их героях, живших на берегах канала
  • театральной жизни города.
  • покушениях на Александра II, ограблениях и денежных махинациях
  • художниках-передвижниках и членах общества «Мир искусства»

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия понравится тем, кому хочется «чего-то этакого», особенного, небанального. Тем, кто готов погрузиться в сказку и скрыться от суеты города. Главное, чтобы вы были готовы долго гулять, слушать и разговаривать!

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка — надевайте удобную обувь и одежду по погоде
  • Мы можем заглянуть в кофейню, заказ оплачивается дополнительно
  • Рекомендуемый возраст детей — от 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Банковского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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