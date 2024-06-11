Канал Грибоедова умеет удивлять. Кто-то чувствует здесь шелест страниц поэм и романов, другие — слышат звон монет, третьи же видят, как он поет и танцует под музыку Сен-Санса. На этой прогулке вы откроете его историю, увидите знаковые места. Посмотрим, с какой стороны канал откроется вам.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За каждым изгибом канала скрываются уютные уголки, хранящие истории. То два скелета восседают в окружении домиков средневекового города, то появится вдруг дом с порталом, ведущим в Париж. А затем — дома, где создавались поэмы и романы. Всё это мы увидим!

Наш маршрут:

Банковский мост , изящно протянувшийся над водной гладью канала. Кого вам напомнит квартет грифонов?

, изящно протянувшийся над водной гладью канала. Кого вам напомнит квартет грифонов? Здание бывшего Ассигнационного банка — здесь грифоны охраняют богатства. Отсюда началась история бумажных денег в России

— здесь грифоны охраняют богатства. Отсюда началась история бумажных денег в России Каменный мост — один из старейших в городе. Здесь могло произойти ещё одно покушение на Александра ll (если бы не было вовремя предотвращено)

— один из старейших в городе. Здесь могло произойти ещё одно покушение на Александра ll (если бы не было вовремя предотвращено) Бертгольд центр . Креативное пространство в стенах бывшего завода с необычным кафе и граффити

. Креативное пространство в стенах бывшего завода с необычным кафе и граффити Дом Олонкина , где Ф. М. Достоевский написал роман «Игрок» и оригинальным образом сделал предложение руки и сердца А. Н. Сниткиной

, где Ф. М. Достоевский написал роман «Игрок» и оригинальным образом сделал предложение руки и сердца А. Н. Сниткиной Дом Зверкова , где познакомились А С. Пушкин и Н. В. Гоголь

, где познакомились А С. Пушкин и Н. В. Гоголь Сенная площадь — «чрево Петербурга» и «единственное место в городе, где полиция не требовала от граждан благопристойного вида». Именно здесь происходят события романов Ф М. Достоевского

— «чрево Петербурга» и «единственное место в городе, где полиция не требовала от граждан благопристойного вида». Именно здесь происходят события романов Ф М. Достоевского Гостиница «Неаполь» , где Гоголь сжёг первое своё произведение.

, где Гоголь сжёг первое своё произведение. Львиный мост, где сидят те самые львы, которые мечтали обрести крылья — и их мечта сбылась. А чтобы исполнилось ваше желание, нужно будет сделать зарядку на мосту — это обязательное условие

Я расскажу о:

висячих мостах и их конструкции

банках Петербурга и меняльных лавках 19 века

писателях и их героях, живших на берегах канала

театральной жизни города.

покушениях на Александра II, ограблениях и денежных махинациях

художниках-передвижниках и членах общества «Мир искусства»

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия понравится тем, кому хочется «чего-то этакого», особенного, небанального. Тем, кто готов погрузиться в сказку и скрыться от суеты города. Главное, чтобы вы были готовы долго гулять, слушать и разговаривать!

Организационные детали