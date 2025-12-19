Отправляйтесь в сказочное путешествие по праздничному Петербургу вместе со Снегурочкой и профессиональным экскурсоводом Викторией Омельченко.
Вас ждёт уютный авторский маршрут, исторические открытия, волшебная атмосфера и комфорт индивидуального сопровождения. На пути — знаковые места города, новогодние легенды и даже шанс встретить самого Деда Мороза!
Описание экскурсииКак же хочется праздника, в этом мире бушующем! Простой и человеческой радости, детского восторга и искренней веры в мечту. Этими чувствами я — Виктория Омельченко, профессиональный экскурсовод по Санкт-Петербургу, вдохновлялась, создавая праздничную тематическую экскурсию. Она подойдет для тех, кто хочет полного погружения и ценит комфорт индивидуального подхода. Вооружившись историческими фактами отправимся на поиски ответов на вопрос: «Что мы празднуем в эти дни? Всегда ли праздник был таким? Когда менялся и почему?». Исторический контекст, архитектура, знакомые персонажи прошлого и сам его Величество Петербург раскроются для нас под другим углом, подыграют, помогут создать атмосферу праздника. Авторский маршрут. Комфортный автомобиль, подходящий для большой семьи или компании друзей (до 7 мест максимально), чуткий экскурсовод, знающий ценность благодарной улыбки слушателя, а может, даже и сам Дед Мороз отвлечется от праздничной суеты и присоединится к нам (обращаю внимание, что это скорее бонус, чем обязательная программа, если для вас это принципиально, лучше уточнить заранее). Сделаем несколько важных остановок, посетим сакральные места города, как с исторической, так и новогодней точки зрения (в т. ч. запланировано посещение храма). Период новогодних праздников особенное время, наполненное чудом и верой в лучшее, доброе и теплое. Доставайте коньки, звоните любимым, бронируйте лучшее, создавайте воспоминания. Приглашаю сделать все это в Санкт-Петербурге, надевшем свой праздничный хрустальный наряд для встречи с Вами. До встречи!
Свободные даты и время предоставляются по запросу. Экскурсия доступна с 14 декабря по 14 января.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Островского
- Александринский театр
- Мариинский театр
- Невский проспект
- Николо-Богоявленский морской собор
- Исаакиевский собор
- Мариинский дворец
- Адмиралтейство
- Дворцовая площадь и многое другое
Что включено
- Авторский маршрут от гида
- Комфортный автомобиль
- Согревающий напиток
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
