Описание Фото Ответы на вопросы Отправляйтесь в сказочное путешествие по праздничному Петербургу вместе со Снегурочкой и профессиональным экскурсоводом Викторией Омельченко.



Вас ждёт уютный авторский маршрут, исторические открытия, волшебная атмосфера и комфорт индивидуального сопровождения. На пути — знаковые места города, новогодние легенды и даже шанс встретить самого Деда Мороза!

Описание экскурсии Как же хочется праздника, в этом мире бушующем! Простой и человеческой радости, детского восторга и искренней веры в мечту. Этими чувствами я — Виктория Омельченко, профессиональный экскурсовод по Санкт-Петербургу, вдохновлялась, создавая праздничную тематическую экскурсию. Она подойдет для тех, кто хочет полного погружения и ценит комфорт индивидуального подхода. Вооружившись историческими фактами отправимся на поиски ответов на вопрос: «Что мы празднуем в эти дни? Всегда ли праздник был таким? Когда менялся и почему?». Исторический контекст, архитектура, знакомые персонажи прошлого и сам его Величество Петербург раскроются для нас под другим углом, подыграют, помогут создать атмосферу праздника. Авторский маршрут. Комфортный автомобиль, подходящий для большой семьи или компании друзей (до 7 мест максимально), чуткий экскурсовод, знающий ценность благодарной улыбки слушателя, а может, даже и сам Дед Мороз отвлечется от праздничной суеты и присоединится к нам (обращаю внимание, что это скорее бонус, чем обязательная программа, если для вас это принципиально, лучше уточнить заранее). Сделаем несколько важных остановок, посетим сакральные места города, как с исторической, так и новогодней точки зрения (в т. ч. запланировано посещение храма). Период новогодних праздников особенное время, наполненное чудом и верой в лучшее, доброе и теплое. Доставайте коньки, звоните любимым, бронируйте лучшее, создавайте воспоминания. Приглашаю сделать все это в Санкт-Петербурге, надевшем свой праздничный хрустальный наряд для встречи с Вами. До встречи!

